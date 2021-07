Cristina Cioran s-a externat. Fetița ei a rămas la Terapie Intensivă

Cristina Cioran a născut pe data de 18 iulie, însă bucuria de a deveni mamă a fost umbrită de nașterea prematură. Fetița artistei a venit pe lume la doar 29 de săptămâni, după ce vedeta a făcut o toxiinfecție alimentară, care i-a declanșat travaliul, după cum a mărturisit chiar ea în cadrul emisiuni TV Vorbește Lumea.

„Poate că a fost mai bine așa. Poate că era mai grav dacă nu nășteam. Duminică am intrat în travaliu, aveam dureri mari de burtă, avem și niște contracții, era combinată treaba. Mi-am dat seama că devine grav, am sunat la salvare, m-a luat și m-a dus la spital, unde am născut. Am avut o toxiinfecție alimentară, de la ceva greșit mâncat, iar pe fondul ăsta s-a declanșat travaliul. Mai aveam o grămadă până la termen”, a spus Cristina Cioran în emisiunea de la Pro TV.

Cristina Cioran s-a externat, dar fetița ei este în continuare la Terapie Intensivă

Din fericire, atât mama, cât și fetița au trecut cu bine peste acest moment greu. Alexandru Dobrescu, partenerul de viață al actriței, a declarat pentru playtech.ro că vedeta a fost externată, însă micuța lor se află în continuare la Terapie Intensivă. Ema este la incubator și va rămâne sub supraveghere medicală până va ajunge la greutatea normală.

„Cristina este bine. Nu aș putea să zic că a trecut printr-o cumpănă a vieții. Pentru că nu este nici prima, nici ultima femeie care a născut sau care o să nască prematur. Fetița este bine acum, este la incubator. Am avut emoții, este un lucru normal, însă eu eram deja pregătit pentru că mai am un băiețel de cinci anișori deja. Știu ce mă așteaptă”, a declarat proaspătul tătic.

„Cristina s-a externat singură. Fetița o sa mai stea încă două săptamani în spital, ca să ajungă la greutatea care trebuie. Acum are în jur de două kilograme”, a mai spus iubitul Cristinei Cioran.

Alexandru Dobrescu a mai dezvăluit că botezul micuței va avea loc în iarnă.

Ce mesaje a transmis actrița imediat după naștere

„Sunt puternică și fetița mea e puternică. A venit mai devreme, însă. Rugați-vă pentru mine și pentru ea, mai mult pentru ea”, a mărturisit Cristina Cioran pe Instagram, cu lacrimi în ochi.

Ulterior, aceasta a dezvăluit că fiica ei este bine și că abia așteaptă să o vadă. „Hai că mi-am mai revenit. Vreau să vă spun, eram mai devreme într-o stare deplorabilă, speriată și îngrozită. Bebelușa este bine, respiră singurică, ceea ce e super. Abia aștept să o văd. Nu mă așteptam la tot ce mi se întâmplă. E adevărat că ultimul an din viața mea e foarte neașteptat”, a mai spus ea pe rețelele de socializare.

