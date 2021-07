Oana Roman (45 de ani) și Marius Elisei (34 de ani) s-au împăcat în iunie 2021, la trei luni de la semnarea actelor de divorț. Perechea are împreună o fiică, Isabela, în vârstă de 7 ani. Oana și Marius formează un cuplu din anul 2013.

„Am luat o decizie gândită și asumată și am făcut ceea ce am simțit amândoi, pentru binele și împlinirea noastră ca familie”, a mărturisit Oana după împăcare. Recent, perechea a oferit mai multe detalii despre decizia luată.

Oana Roman s-a lăsat greu recucerită de Marius Elisei: „Am așteptat un pic”

„Inimile noastre bat una pentru cealaltă. De ce să mă ascund? Spun exact ceea ce este și e realitatea. Chiar dacă i-o spun public sau i-o spun privat, tot i-o spun. (…) Oana s-a lăsat greu recucerită. (…) Nu m-am gândit deloc să renunț”, a spus Marius Elisei pentru Antena Stars, potrivit Spynews.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 7)

„Eu am vrut să fiu sigură de niște lucruri, să fiu sigură că s-au schimbat niște lucruri, că putem să construim lucruri. De-asta am așteptat un pic mai mult, ca să fiu eu sigură, nu pentru că am vrut să-l fierb.

Lucrurile s-au reluat ca și cum nu ne-am fi despărțit. Am avut surpriza să constat că și munca pe care o facem împreună e cumva mai ușor de făcut decât înainte”, a explicat Oana Roman.

Citește și:

Andrei Aradits, declarații surprinzătoare despre Ozana Barabancea și Oana Roman

Oana Roman s-a vaccinat anti-COVID-19. Ce simptome a avut după rapel

Oana Roman a spus ce relație au acum părinții ei, Mioara și Petre Roman

Fiica perechii este foarte bucuroasă că părinții ei s-au împăcat. „Faptul că suntem iar noi doi cu ea, în permanență, pentru ea e o stabilitate, care i-a lipsit. E fericită că e cu noi doi”, a mai spus Oana la Antena Stars.

În exclusivitate pentru Antena Stars, Marius dezvăluia în iunie 2021 că își dorea ca el și Oana să-și mai dea o șansă. Întrebat dacă își dorește ca familia lor să fie din nou unită, Marius a adăugat: „Da, eu îmi doresc din toată inima. Acum, să vedem, nu știu.

Eu sper că și ea, dar probabil că na, nu atât de repede, dar om vedea. Cred că în adâncul ei, da, își dorește [să ne împăcăm], cred, bănuiesc. Probabil e prea… să nu ia o decizie prea pripită. Și probabil că mai analizează sau nu știu ce-și dorește, cum vrea să pună problema”.

Foto: Instagram