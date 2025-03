Oana Roman a vorbit deschis despre fluctuațiile sale în greutate: „N-am suferit de obezitate niciodată”. De ce nu are voie să facă sport

Oana Roman a vorbit deschis despre fluctuațiile de greutate pe care le-a experimentat de-a lungul vieții. Vedeta de televiziune a insistat că niciodată n-a avut probleme de sănătate din cauza kilogramelor și că greutatea ei a fost o problemă mai mult pentru ceilalți, decât pentru ea. Totodată, Oana a povestit prin ce a trecut înainte să nască, din cauza comentariile jignitoare pe care le-a primit vis-a-vis de silueta ei din timpul sarcinii.

Ce spune Oana Roman despre lupta cu kilogramele în plus

Oana Roman (48 de ani) a experimentat fluctuații în greutate de-a lungul trecerii anilor. Cu toate acestea, vedeta de televiziune nu s-a confruntat niciodată cu probleme de sănătate cauzate de kilograme în plus. Oana s-a simțit întotdeauna confortabilă cu aspectul ei fizic, în ciuda comentariilor răutăcioase pe care le-a primit.

„Mai mult alții au avut o problemă cu kilogramele mele decât am avut eu o problemă cu kilogramele mele. Eu n-am fost bolnavă, adică n-am avut analize proaste niciodată. N-am avut colesterol, n-am avut trigliceride, n-am avut probleme. Nu mă simțeam neapărat foarte rău. Am avut așa, să zic poate undeva la 20 de kilograme în plus față de cât ar trebuit, dar n-am atins 100 de kilograme decât gravidă în 9 luni. Niciodată n-am avut un exces foarte mare, adică n-am suferit de obezitate la propriu niciodată. Și, neavând nici probleme de sănătate, să zic că eu eram ok așa, cumva”, a spus Oana Roman, în podcastul Fit Friends.

De ce nu are voie să facă sport

Vedeta TV și-a propus de câteva ori să slăbească și a și reușit. În prezent, Oana Roman se simte bine în pielea ei, deși admite că ar putea renunța la 5-7 kilograme. Totuși, Oana spune că niciodată nu a visat la o siluetă trasă prin inel.

„După care am zis: «Hai că pot s-o fac și pe asta!». Am slăbit, dar n-am ajuns să fiu o silfidă și nici nu mi-am dorit lucrul ăsta. Eu sunt bine, poate hai să zic că mai putem lucra la 5-7 kilograme maxim, dar nu vreau să fiu o slăbătură. Nu e genul meu. Eu mă simt bine și, atâta timp cât eu mă simt bine, asta cred că este cel mai important.

Iar slăbitul la mine a fost un proces lung, nu s-a întâmplat peste noapte, pentru că nici nu-i bine să slăbești așa peste noapte. Eu am avut o operație și am niște probleme, nu am voie să fac sport. Nu am voie să fac nimic care să-mi lucreze mușchii abdominali, pentru că am o plasă aici. Am niște probleme și nu am voie să fac, pentru că risc niște complicații”, a povestit Oana Roman, pentru sursa citată.

Oana Roman, afectată de comentariile răutăcioase despre greutatea ei în timpul sarcinii

Oana a amintit perioada dificilă de dinainte să o nască pe fiica ei, Isabela Maria Elisei. Cu o zi înainte să nască, vedeta a publicat mai multe imagini care au fost urmate de un val de comentarii jignitoare.

„Cu o zi înainte să nasc, în 2014, mi-am făcut niște poze în care se vedea burta. S-a scandalizat o țară întreagă că eram grasă. Eram. Eram însărcinată în nouă luni. Nășteam a doua zi. Atât ne duce pe noi capul, ca nație. Să dăm cu hate chiar și în femei gravide. Atâta educație și bun-simț avem. S-a trezit atunci chiar și o femeie moderator (care de altfel NU a fost niciodată însărcinată) să spună niște inepții inimaginabile pe marginea pozelor mele.

Jignindu-mă la modul cel mai josnic. Nu și-a cerut niciodată scuze și nu a admis că a greșit. E tot o chestie de mentalitate și educație. Chiar dacă unii au făcut și ceva școală, caracterul josnic tot a rămas. Vorba Isei: «Mami, unii oameni fac doar atât cât îi duce capul!»”, a scris Oana Roman pe Instagram, la vremea aceea.

