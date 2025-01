Oana Roman, despre implicarea lui Marius Elisei în viața de familie, în timpul căsniciei: „80% din lucruri tot eu le făceam singură” / EXCLUSIV

Invitată în emisiunea Fresh by Unica, Oana Roman a dezvăluit detalii apăsătoare din viaţa de familie pe care a avut-o alături de Marius Elisei. Vedeta a vorbit deschis despre perioada dificilă a căsniciei sale cu fostul soţ, punând în lumină o realitate care contrastează puternic cu imaginea unei familii fericite.

Oana Roman, despre implicarea lui Marius Elisei în viaţa de familie

Oana Roman și Marius Elisei s-au despărțit oficial la începutul anului 2022, însă au avut mai multe tentative de a se împăca până în luna septembrie a anului menţionat, atunci când fostul ei soț și-a găsit o nouă iubită.

De-a lungul anilor, fiica lui Petre Roman a trecut prin multe schimbări, inclusiv pe plan profesional. Invitată la emsiunea noastră, Oana Roman a vorbit deschis despre implicarea fostului soţ în viaţa de familie, în timpul căsniciei.

Vedeta a declarat că, deși aveau un părinte prezent în casă, sarcinile zilnice și responsabilitățile familiei cădeau aproape exclusiv în grija ei. Astfel că divorţul nu a adus mari schimbări în casă.

„În ultimii ani, chiar dacă exista o prezență a unui alt părinte în casă, practic 80% din lucruri tot eu le făceam singură. Acum le fac 100%, dar diferența nu e foarte mare”, ne-a declarat Oana Roman cu sinceritate, în cadrul emisiunii Fresh by Unica.

Ce efecte au avut divorţul asupra fiicei lor, Isabela

După separarea oficială de Marius Elisei, începută în 2022 și finalizată definitiv la un an distanţă, Oana Roman a explicat cum gestionează situația în fața fiicei lor, Isabela. Vedeta a descris-o pe Isa ca fiind un copil cu o inteligență emoțională remarcabilă, dar extrem de sensibilă la absența tatălui.

„Este un copil foarte deștept. Am dus-o la grădiniță când avea 2 ani și câteva luni, iar doamna de acolo mi-a spus: «Isabela este un copil special. Are un grad de inteligență mentală și emoțională foarte ridicat. Trebuie să aveți grijă pentru că nu este ușor să crești un astfel de copil»”, ne-a povestit Oana Roman.

Recent, vedeta a dezvăluit că Marius Elisei nu şi-a contactat propria fiică de Crăciun, astfel că cea mică resimte acut absenţa părintelui său, mai ales în momentele importante, cum ar fi sărbătorile.

„Isa a plâns foarte tare de Revelion pentru că tatăl ei nu i-a trimis nici măcar un mesaj. Este greu pentru un copil să nu înțelegă de ce unul dintre părinți lipsește din viața lui”, a mărturisit vedeta potrivit libertatea.ro.

Momente tensionate în fața fiicei: „Am momente în care explodez”

Oana Roman recunoaște că, în ciuda eforturilor sale, stresul zilnic o afectează profund.

„Am momente în care explodez, inclusiv în fața ei. Ştie că ajung la o saturație și că am nevoie de o oră sau două pentru a mă deconecta”, a dezvăluit aceasta la Fresh by Unica.

Căsnicia cu Marius Elisei: de la povestea perfectă la un coșmar emoțional

Oana Roman a vorbit deschis despre relația cu fostul ei soț, descriind-o ca pe o călătorie de la vis la realitate dureroasă.

„Relația a început precum cea mai frumoasă poveste de dragoste din lume. Totul s-a năruit în timp. Marius suferea de o afecțiune cunoscută sub numele de tulburare de personalitate narcisică, ceea ce a complicat enorm situația”, a explicat ea, în urmă cu ceva timp potrivit libertatea.ro.

Vedeta a recunoscut că decizia de a pune punct căsniciei a fost una dificilă, dar necesară.

„Am realizat că trăiesc un coșmar emoțional. Nu a fost ușor, dar a fost cea mai bună decizie pentru mine și pentru Isabela”, a mai spus ea.

Oana Roman și-a exprimat dorința ca fiica ei să aibă o relație apropiată cu tatăl ei, dar situația actuală o îngrijorează.

„Unele răni doar părintele absent le poate vindeca. Este greu pentru mine să o ajut să treacă peste această absență”, a concluzionat ea, pentru sursa menţionată anterior.

Sursa foto: Instagram şi Ada Cheroiu

