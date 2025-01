Marius Elisei nu a luat legătura cu fiica pe care o are cu Oana Roman de Sărbători: „S-a consumat foarte mult şi a plâns foarte tare”

Sărbătorile de iarnă, de obicei un prilej de bucurie și reuniuni de familie, au fost umbrite pentru Isabela, fiica Oanei Roman și a lui Marius Elisei. Vedeta a făcut dezvăluiri emoționante despre suferința fiicei sale, cauzată de absența tatălui ei, care nu i-a trimis nici măcar un mesaj de Crăciun sau de Revelion. Aceasta și-a exprimat dezamăgirea și îngrijorarea, explicând cum această situație tensionată a afectat profund starea emoțională și fizică a fiicei sale.

„Isa a plâns foarte tare și s-a consumat enorm”

În cadrul emisiunii „Viața fără filtru”, prezentată de Natalia Mateuț, Oana Roman a relatat cu tristețe cum Isabela a trecut prin momente dificile în timpul sărbătorilor.

„Isa, pot să spun, din păcate, nu a fost fericită de sărbători. Absolut deloc, din păcate. A avut momente în care evident că s-a bucurat alături de ceilalți, dar a fost foarte supărată. Din păcate, nu a început anul bine, pentru că pe 1 ianuarie s-a trezit foarte supărată și s-a consumat foarte mult și a plâns foarte tare. A mai petrecut niște sărbători în care nu s-a văzut cu tatăl ei, în care nu a vorbit cu tatăl ei. Tatăl ei nu a sunat-o, nu i-a dat nici măcar un mesaj de Crăciun. Ea a încercat să ia legătura cu el, nu prea s-a putut”, a declarat Oana Roman, potrivit viva.ro.

Marius Elisei are o relaţie rece cu fiica sa, Isabela

Oana Roman și-ar dori ca fiica sa să aibă o relație apropiată cu tatăl ei, însă absența acestuia a lăsat răni adânci. Vedeta consideră că această ruptură îi afectează serios sănătatea emoțională și fizică a fiicei sale. Isa, o fetiță sensibilă, se simte abandonată și neînțeleasă.

„Ea a încercat să ia legătura cu el, dar… nu a reușit. Este greu pentru un copil să nu înțeleagă de ce unul dintre părinți lipsește din viața lui, mai ales în momente importante precum sărbătorile. Este o situație pe care eu, ca mamă, o pot gestiona doar parțial, pentru că unele răni doar părintele absent le poate vindeca”, a spus Oana Roman.

Isabela, problemele de sănătate din cauza şocului emoţional

Oana Roman a dezvăluit recent că Isabela se confruntă cu o problemă de sănătate rară, despre care a aflat întâmplător. După numeroase analize și vizite la doctori, vedeta a descoperit că fiica sa suferă de rezistență la insulină, o afecțiune declanșată, conform specialiștilor, pe fond de șoc emoțional.

„Foarte multe mesaje am primit de la voi cu rugămintea să vă spun ce analiză am făcut. Pentru Isabela am verificat indicele Homa, care arată dacă există o rezistență la insulină. Nu este o analiză uzuală. De un an de zile m-am dus cu Isa la analize constant. Îi verificasem tiroida, verificasem o groază de lucruri, dar nu asta. Totul a pornit de la un mesaj primit de la o doamnă: ‘Oana, verifică indicele Homa, pentru că este posibil ca Isabela să aibă rezistență la insulină.’ Am citit despre această afecțiune și am înțeles că poate apărea pe fond de șoc emoțional. Și atunci mi-am dat seama de ce lucrurile au derapat atât de rău în ultimul an și jumătate”, a explicat vedeta, potrivit viva.ro.

De-a lungul anilor, Oana Roman s-a dovedit a fi o mamă devotată, care a făcut tot ce i-a stat în putere pentru a-și proteja fiica. De la vizite la nutriționiști și terapeuți până la investigații medicale, vedeta a încercat să găsească răspunsuri pentru problemele de sănătate ale Isabelei. Însă lipsa unei relații cu tatăl ei rămâne o problemă pe care Oana nu o poate rezolva singură.

„Problema este că eu timp de un an și ceva m-am dus cu Isa la nu știu câți doctori, la terapeuți, la nutriționiști, la analize. I s-au făcut toate analizele posibile, inclusiv ecografii de cord și abdominale, și absolut nimeni nu mi-a vorbit despre rezistența la insulină. Și iată că totul a pornit de la un șoc emoțional…”, a mai subliniat Oana Roman, potrivit sursei de mai sus.

În ciuda tuturor lucrurilor care au avut loc, Oana Roman continuă să spere că Marius Elisei își va înțelege responsabilitățile și va încerca să fie mai prezent în viața fetiței.

„Îmi doresc ca Isa să aibă o relație sănătoasă cu tatăl ei, să petreacă timp împreună și să fie acolo unul pentru celălalt. Este un lucru esențial pentru dezvoltarea ei emoțională și pentru sănătatea ei pe termen lung”, a concluzionat vedeta.

