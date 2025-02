Oana Roman s-a filmat în costum de baie, în vacanță. Cine a însoțit-o în Egipt / Foto

Oana Roman se află în vacanță în Egipt, împreună cu fata ei, Isabela. În vârstă de 48 de ani, fiica lui Petre Roman a fugit de frigul și zăpada din București pentru a se bucura de câteva zile însorite și călduroase la plajă.

Oana Roman a plecat în vacanță în Egipt

Oana Roman a publicat pe rețelele de socializare mai multe imagini din vacanța ei, iar printre acestea se numără și unele în care apare în costum de baie. Într-un videoclip postat pe Instagram, Oana pare foarte fericită și relaxată în timp ce se plimbă pe un vas cu prietenele ei. Ea a precizat că se află în Egipt cu două prietene și copiii lor. Grupul s-a plimbat cu o barcă de croazieră și a făcut snorkeling în Marea Roșie. Vezi în GALERIA FOTO din articol mai multe imagini cu Oana Roman în costum de baie, în Egipt.

Oana Roman spune că Marius Elisei nu se mai implică în viața fiicei lor

Oana Roman s-a despărțit de tatăl Isabelei, Marius Elisei (38 de ani) în 2021, după opt ani de relație, divorțând la notar, dar s-au împăcat în vara aceluiași an. În 2023, cei doi s-au separat definitiv, iar de atunci Marius a început să fie din ce în ce mai absent în viața fiicei lor. Oana spune că fata simte lipsa tatălui ei și suferă enorm pentru că el nu îi este alături.

„Am fost și de Crăciun și de Revelion alături de prieteni foarte dragi, dar a fost destul de greu pentru că Iza a fost în mare parte din timp tristă, retrasă, abătută. A și plâns pentru că nu s-a văzut deloc cu tatăl ei. Cu un ochi am plâns și cu un ochi am râs.

Am râs pentru că nu eram singure și am plâns pentru că e foarte greu să o văd așa. Mi-a spus la un moment dat Iza că în noaptea de revelion l-a sunat sau că au vorbit un pic, dar nu știu detalii pentru că nu o întreb, iar pe 1 ianuarie ea s-a trezit plângând. (…) Iza a primit de la Moș Crăciun tot ce a scris pe scrisoare și a primit și lucruri în plus, dar de la tatăl ei nu a primit”, a declarat Oana Roman, potrivit Spynews.ro.

Fiica lui Petre Roman a mai precizat că Isabela și Marius Elisei nu s-au mai văzut din noiembrie anul trecut, fata petrecând sărbătorile de iarnă numai cu mama ei.

„Nu s-au văzut din luna noiembrie, cred. Timp de o oră s-au văzut în luna noiembrie când niște prieteni comuni l-au rugat să vină să o vadă că Iza era la ei. Nu s-au văzut nici de Crăciun, nici de sărbători, nici după sărbători. Și nici nu a sunat-o deloc. (…) În anul 2024 s-au văzut cred că de patru ori, cam câte o oră sau maxim două ore de fiecare dată”, a mai povestit Oana Roman, la Antena Stars.

Foto – Instagram

