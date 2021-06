Cristina Cioran, despre o problemă delicată pe care o are: „Este în exteriorul uterului și crește odată cu bebelușul!”

Cristina Cioran (43 de ani) urmează să aducă pe lume primul ei copil. Vedeta și iubitul ei, Alexandru Dobrescu, au anunțat în primăvara acestui an că vor avea o fetiță, pe care o vor numi Ema.

„Draga mea EMA, abia aștept să te țin în brațe!!!! Mi se pare incredibil. Îmi place starea mea de acum. Aș mai sta însărcinată în trimestrul 2. Dacă în primele luni am fost atât de stresată, mi-era rău, mi-era frică și să respir și să râd prea tare. Acum n-am nicio treabă. Vineri am ieșit în oraș și purtam o rochie roșie. M-am gândit că e ultima oară când o port, dar să nu fie ultima oară pentru rochie. A fost, ce crezi… La un moment dat a pocnit tot spatele. Am rămas doar cu umerii acoperiți. Noroc că aveam în mașină un tricou mai lung și l-am pus pe ăla” , spunea emoționată actrița, în urmă cu câteva luni.

Cu toate că trăiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața ei, Cristina Cioran a mărturisit există un lucru care o îngrijorează puțin, referitor la sarcină și starea sa de sănătate. Este vorba despre un fibrom uterin.

„Poate că dacă foloseam aparatul reproducător la timp, nu apărea acest fibrom uterin. Din fericire, este în exteriorul uterului şi nu afectează sarcina, doar dimensiunea sa creşte odată cu bebeluşul. Va trece!”, a dezvăluit vedeta, potrivit clickpentrufemei.ro.

Cristina va naște prin cezariană la jumătatea lunii septembrie și a mai spus că desi are emoții pentru experiența care o așteaptă, nu vrea să se ghideze, în meseria de viitoare mamă, după sfaturile date în comunitățile online ale femeilor care au deja copii.

„Nu am consultat nimic, mai vorbesc cu câteva prietene care au bebeluşi, atât. Nu vreau să am idei preconcepute sau să mă sperie vreo experienţă a cuiva. Las lucrurile să vină de la sine. Ne va ajuta mama, de care ştiu sigur că voi avea mare nevoie”, a adăugat Cristina.

