EXCLUSIV! Familia Ibacka, pregătită să se mărească: „Mai haos de cum e acum n-are cum să fie”

Nicio zi nu seamănă cu alta în familia Ibacka – mai puțin când Cabral are filmări pentru „Ce spun românii?”, iar programul lui presupune câte 30 de minute în familie dimineața și seara, apoi filmări toată ziua. „Dacă de dimineață sunt la un shooting sau la o întâlnire cu treabă, sunt șanse mari ca la prânz să fiu la Constanța și seara… din nou acasă, cu familia”, spune Cabral. „Sigur că pare o chestie mișto să fii liber și să alergi de nebun, dar devine repede obositor și doar o disciplină bună te ține departe de haos și burnout.”

Indiferent de cum arată zilele lor, finalul acestora îi găsește împreună cu micuța Namiko. Oricând termină părinții treburile, ea îi ia de proaspeți. Iar din toamnă Namiko va avea „ajutoare”, pentru că mama ei este însărcinată a doua oară. Despre relație, sarcină și pregătirile de a mări echipa Ibacka, Andreea și Cabral ne-au povestit cu entuziasm și umor într-un interviu exclusiv, pe care îl poți citi în ediția de iulie a revistei Unica.

Care este cel mai nebunesc lucru pe care l-ați făcut împreună?

A: Am ieșit la o primă întâlnire cu el, deși atunci mă călca pe nervi.

C: Am plecat prin Europa de nebuni cu camperul. Cred că avem împreună vreo 50 de mii de kilometri de nebuni prin lume…

Ce lucru sau obicei al persoanei de lângă voi vă face să simțiți încă fluturi în stomac?

A: Mă mai scoate el câteodată în oraș la un pahar de vin, doar noi doi. Ultima oară am mers pe ploaie la o terasă pe un acoperiș din centrul orașului.

C: Zâmbetul.

Recent ați făcut oficială vestea că familia voastră se va mări – în primul rând, felicitări! A fost planificat sau o surpriză frumoasă?

A: Mulțumim din suflet pentru gândurile frumoase! Am discutat despre asta, am zis – acum, că a mai crescut Namiko și s-au mai ușurat treburile – ce-ar fi să nu ne obișnuim prea tare cu nopțile liniștite. Și cum în pandemie cluburile erau închise, aveam și oră de intrat în casă (vorb-aceea), am mers pe varianta unui bebe. Lăsând gluma deoparte, n-am organizat ceva în adevăratul sens al cuvântului, dar ne-a plăcut ideea. Ne-am lăsat plăcut surprinși și suntem convinși că bebe va fi cel mai bun tovarăș de joacă pentru Nami.

C: Mulțumim! Și… da, ăsta a fost și primul gând, ce treabă bună pentru Namiko, are cu cine face gașcă! Mă gândesc că unde mănâncă unul or mânca și doi. Și somn oricum n-avem, că ne ține MiniGăina în priză non-stop! Și liniște în casă nu e niciodată. Așa că… toate pânzele sus și Doamne-ajută!

Cu Namiko nu reușeați să vă plictisiți niciodată, la cât de multă energie are. Cum vă pregătiți spiritual pentru doza dublă de… distracție?

A: Cu mintea „odihnită” de acum îmi dau seamă că primele patru-șase luni cu bebe sunt chiar lejere, de încălzire. Deși pe moment – la primul copil fiind – aproape toți avem senzația că fizic nu poate fi vreodată mai greu de atât. Îmi mai dau deci un răgaz până să-mi fac griji. Oricum, Namiko merge deja la înot, la cățărări, în parc la tobogane și mașinuțe teleghidate. Iar dacă ne ținem de plan, din primăvară va merge și la grădiniță. Ne dorim tot timpul s-o facem fericită și, după cum se vede, să-i consumăm energia debordantă. Copilul ăsta al valurilor (semnificația numelui ei) e un tsunami minunat și neobosit. Sau poate îi dăm prea mult să mănânce?

C: Eu o suspectez că noaptea se trezește și-i dă cu cafea și energizant, că altfel n-ar avea cum să funcționeze în regim de elicopter de luptă, așa cum o face.

Cum credeți că se vor schimba lucrurile prin casă când din trei veți deveni patru?

A: Patru plus trei blănoși adică. De regulă sunt și bunicii prin zonă, deci va fi casa plină, ce să mai! Dar am încredere că va fi un haos frumos și că ne vom găsi rapid un ritm. Data trecută, prima lună a fost de acomodare. Nu că s-ar fi simplificat lucrurile apoi, dar cumva am prins cadența, am intrat în horă. Să fie bebe sănătos și în rest ne descurcăm!

C: Mai haos de cum e acum n-are cum să fie. O să mai vină un plus de gălăgie, desigur, dar nu că acum ar fi ca la bibliotecă…

Amândoi aveți o prezență foarte puternică în social media. Care este secretul vostru pentru a menține un echilibru între viața reală și cea din online?

A: Deși împărtășesc mult din viața mea în online, deși nu mint cu nimic, social media nu este jurnalul meu. |nsă, da, recunosc că este un mediu la îndemână pentru o creștere rapidă a notorietății. Am observat însă că sunt momente când nu mă mai bucur la fel de mult de anumite experiențe când stau cu grija telefonului, preocupată să și filmez sau pozez ce mi se întâmplă, să privesc totul printr-un ecran. Prefer să iau cu mine unele amintiri pe hard diskul integrat, mă bazez c-o să fie trainic. Și, când va fi nevoie, mă apuc și de pastilele de memorie pe care i le strecor deja soțului în mâncare.

C: Eu încă n-am descoperit echilibrul, dar încerc constant să-l găsesc. Cumva cred că e de bun-simț… dacă viața offline începe să sufere din cauza activității din online… e clar că undeva te-ai dezechilibrat.

Foto: Oltin Dogaru

Styling: Irina Hartia

Make-up: Alexandra Crăescu

Hair-style: Guzzu (Endorphin Lab)

Vestimentație și accesorii: Manurí, COS, Levi’s, Next