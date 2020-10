Artistul și omul de televiziune Horia Brenciu (46 de ani) este tatăl a patru copii. Doi dintre aceștia, două fiice, sunt ale soției sale, Alice, a treia, tot o fetiță, este rodul iubirii dintre cei doi, iar al patrulea, un băiețel, a fost adoptat imediat după ce s-a născut.

Invitat în platoul emisiunii Vorbește Lumea, Horia a vorbit despre copilăria sa. Întrebat ce fel de copil era până la vârsta de 11 ani, artistul a dezvăluit:

„Eram încăpățânat. Până la 4 ani și jumătate eu n-am vorbit. La un moment dat, mătușa mea m-a luat și mi-a zis: «Horia, vorbește!». Probabil că toată liniștea din prima parte a copilăriei mele a compensat în a doua parte a copilăriei”.

Horia Brenciu, despre copilăria lui: „Noi am fost o familie săracă”

„Noi am fost o familie, cred că puțină lume știe lucrul ăsta, noi am fost o familie săracă. Mama a dispărut dintre noi când eu aveam 11 ani și fratele meu 10. Brusc eu și tata am simțit că trebuie să reglăm anumite îndatoriri pe care le avea mama. (…)

Tata s-a ocupat cât a putut de educație și el era bucătarul în casă. (…) La Brașov, nu numai că nu se găsea nimic [de mâncare] și cozile erau de la 2-3-4 dimineața, dar se mai și stingea lumina”, a spus Horia.

În ciuda acestor lipsuri, artistul se bucură de fiecare moment frumos din viața lui, lucru pe care fanii săi îl simt.

Întrebat despre cum a depășit pierderea mamei sale la o vârstă atât de fragedă, Horia mai spune: „Șocul ăsta îl simt pe măsură ce înaintez în vârstă”.

„Șocul pierderii tatălui meu a fost cel mai puternic pentru că aveam o relație foarte puternică cu el.”

„Dacă spunem că viața este cel mai bun profesor, fiecare copil este cel mai bun profesor pe care poți să îl ai”, mai mărturisește artistul, referind-se la copiii lui.

