Elena Băsescu (42 de ani) este mama a trei copii, două fiice și un fiu, Sofia (9 ani), Anastasia (4 ani) și Traian Jr. (7 ani). În ciuda celor trei sarcini, Elena are în continuare o siluetă suplă și tonifiată, rezultatul unui regim alimentar echilibrat și al unei vieți foarte active.

Elena Băsescu, siluetă de invidiat după 3 nașteri. Ce sporturi practică

Elena practică Pilates și este adepta sporturilor de sezon, practicând paddlingul și surful vara, iar ski iarna. În plus, îngrijirea a trei copii mici este o activitatea destul de solicitantă în sine. Sofia și Traian Jr. sunt copiii Elenei din fostul mariaj cu Bogdan Ionescu, iar mezina, Anastasia, este fiica acesteia și a fostului ei partener, Cătălin Gheorghe.

Vara, Elena este nelipsită de pe litoralul românesc. Are un fizic de invidiat, picioare tonifiate și abdomenul plat. Ca orice altă mămică, însă, Elena are pielea de pe abdomen subțiată, lucru pe care nu-l ascunde sub un slip cu talie înaltă sau sub un costum de baie dintr-o singură piesă. Fiecare siluetă, mai suplă sau mai voluptoasă, cu sau fără vergeturi și/sau celulită este frumoasă în felul ei.

Despre viața cu trei copii, Elena mărturisea în trecut, la „Vorbește Lumea”: „Nu mi se pare așa greu. Până la urmă, noi femeile suntem făcute să naștem, să aducem viață pe pământ, să-i îngrijim”.

„A fi mama a trei copii nu mi se pare un lucru atât de greu, așa cum poate se vede din exterior. Primesc ajutor, nu ascund asta. Primesc ajutor de la bunici. Sofia și Traian sunt omogeni. Se înțeleg, au răbdare, mă ajută cu Anastasia, sunt foarte implicați. Nu există gelozii între ei. Au așteptat-o cu nerăbdare de când era în burtică, abia așteptau s-o cunoască”, mai declara în martie 2019, la Kanal D.

Elena este fiica cea mică a fostului președinte al României Traian Băsescu. „Tata e un bunic exemplar, implicat și dedicat, dar care nu dorește să-și răsfețe nepoții peste măsură. Este sever când vine vorba de educație, cum a fost și cu mine și cu sora mea. Are foarte multă răbdare cu nepoțeii lui”, a mai declarat Elena, tot la Kanal D.

Traian Băsescu mai are o fiică, Ioana, în vârstă de 45 de ani care a fost condamnată în martie 2021 la închisoare cu executare.

Ioana Băsescu a fost condamnată la 3 ani pentru instigare la delapidare și încă 3 ani pentru instigare la spălare de bani. Contopind cele două pedepse, vedeta este nevoită să execute 5 ani în spatele gratiilor, în urma dosarului campaniei electorale din anul 2009, pentru faptele de corupție menționate anterior.

Elena Udrea, Ioana Băsescu și jurnalistul Dan Andronic au fost trimiși în judecată de DNA în 2017, în legătură cu dosarul finanțării campaniei electorale din 2009 a fostului președinte Traian Băsescu. Aceștia au fost acuzați de instigare la luare de mită, spălare de bani, mărturie mincinoasă și favorizarea făptuitorului.

Foto: Instagram