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De ce s-au despărțit Andreea BLD și Emre Munir: „Vă dați seama cu cine am stat eu șase luni de zile în casă?”

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TikTokerii Andreea BLD și Emre Munir s-au despărțit după doar câteva luni de relație. Andreea neagă acuzațiile de infidelitate ale fostului iubitul și spune că motivele despărțirii au fost altele.

De ce s-au despărțit Andreea BLD și Emre Munir

Andreea BLD vorbește deschis despre despărțirea de Emre Munir, după o relație de aproximativ jumătate de an. În mediul online, influencerița a răspuns acuzațiilor de infidelitate lansate de acesta pe rețelele sociale și a făcut declarații tranșante despre motivele care au dus la separarea lor.

Andreea BLD a fost acuzată de Emre Munir că l-a înșelat. Acuzațiile au apărut în urma unei plecări la mare a Andreei, alături de un grup de prieteni, printre care se afla și un bărbat numit Adam. Andreea a negat vehement orice legătură romantică cu acesta și a susținut că relația lor este pur amicală.

Andreea BLD: „Voi nu vedeți că e frustrat că fac eu bani?”

„Am plecat cu toții la mare și cu Adam, într-adevăr, dar nu am nicio treabă cu băiatul, nu s-a ținut nimeni de mână, nu s-a întâmplat nimic între noi. Și dacă omul acesta nu era atât de frustrat, nu mai stătea pe live-uri să comenteze de cinci ore. Dacă omul avea o problemă cu mine mă suna și îmi spunea personal. (…) Voi nu vedeți că e frustrat că fac eu bani?”, a spus Andreea BLD pe TikTok.

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Andreea BLD: „Vă dați seama cu cine am stat eu șase luni de zile în casă?”

Influencerița a sugerat că fostul partener încearcă să profite de notorietatea ei pentru a atrage atenția asupra lui. Potrivit acesteia, discuțiile despre viața lor personală ar fi trebuit să rămână în privat, nu să fie expuse public pe platformele de socializare.

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„Vă dați seama cu cine am stat eu șase luni de zile în casă? În condițiile în care mă tot chinui să scap de omul acesta. Dacă nu era frustrat și nu voia să crească pe spatele meu, nu stătea să vorbească de mine pe live”, a adăugat Andreea.

Ce spune Emre Munir

Pe de altă parte, Emre Munir a răspuns acuzațiilor, susținând că are dovezi care confirmă infidelitatea fostei sale partenere. Conform declarațiilor sale, făcute pe TikTok și citate de Spynews, Emre ar fi primit mesaje și imagini de la persoane care i-ar fi văzut pe Andreea și Adam împreună la mare.

„Exact cum am preconizat, acesta a fost răspunsul ei, doar că nu și-a asumat toată treaba. A început să arunce cu c*** în mine, dând detalii despre relația noastră, din intimitate, lucru ce eu nu l-am făcut. Eu am spus ce s-a întâmplat zilele acestea și cum ea nu-și asumă și aruncă tot cu noroi în mine”, a declarat TikTokerul.

Foto: Instagram

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