Home > Advertorial > Sănătatea dentară după menopauză: Riscuri și soluții

Sănătatea dentară după menopauză: Riscuri și soluții

Există o schimbare pe care multe femei o observă după menopauză, dar pe care rareori o pun în legătură cu hormonii: dinții devin mai sensibili, gingiile se retrag, gura se simte uscată chiar și atunci când hidratarea nu este o problemă. Aceste semnale nu sunt întâmplătoare și nu țin de îmbătrânire în sens general. Sunt consecințe directe ale modificărilor hormonale care însoțesc menopauza, iar ignorarea lor poate duce, în timp, la pierderi dentare care puteau fi prevenite.

Ce se întâmplă în organism și de ce contează pentru dinți

Menopauza survine, de regulă, între 45 și 55 de ani și este marcată de scăderea semnificativă a producției de estrogen și progesteron. Estrogenul nu influențează doar sistemul reproducător, ci și densitatea osoasă, inclusiv a osului alveolar care susține dinții. Când nivelul acestui hormon scade, osul poate deveni mai puțin dens, iar dinții pot deveni mai mobili sau mai vulnerabili la pierdere. În primii 5-7 ani după menopauză, femeile pot pierde până la 20% din densitatea osoasă.

Un alt efect frecvent, dar mai puțin discutat, este xerostomia, adică reducerea fluxului salivar. Saliva nu este doar un lichid de confort, ci un agent activ de protecție: tamponează acizii din cavitatea orală și participă la remineralizarea smalțului. Când fluxul salivar scade, riscul de carii dentare și de infecții orale crește semnificativ, chiar și la femei cu o igienă dentară corectă până la acel moment. Tot în această perioadă pot apărea sindromul de gură arsă, modificări ale mucoasei orale și o sensibilitate crescută a gingiilor.

Contextul românesc adaugă un factor de risc suplimentar: conform datelor publicate de Medichub, în România menopauza se instalează cu aproximativ 10 ani mai devreme decât limita acceptată internațional, ceea ce înseamnă că femeile intră mai devreme în zona de risc pentru osteoporoză. Procentul femeilor cu osteopenie depășește cu 10% limitele acceptate la nivel global, ceea ce plasează sănătatea dentară a femeilor din România într-un context cu totul particular.

Pierderea dinților: ce spun datele și ce este de fapt evitabil

Există o concepție greșită care merită corectată: pierderea dinților după menopauză nu este inevitabilă și nu este cauzată direct de osteoporoză. Un studiu publicat în 2019 pe un eșantion de 610 femei postmenopauză a arătat că 43,9% aveau sub 20 de dinți naturali, iar 13,9% erau complet edentulate. Deși aproape jumătate dintre participante aveau osteopenie și 20,7% aveau osteoporoză, analiza a indicat că factorul determinant al pierderii dentare era igiena orală precară, nu densitatea minerală osoasă scăzută. Femeile care nu efectuau igienizare profesională regulată și nu foloseau ața dentară aveau un risc semnificativ mai mare de a pierde dinți, indiferent de starea osoasă.

Această distincție este importantă din punct de vedere practic: osteoporoza nu poate fi prevenită exclusiv prin îngrijire dentară, dar pierderea dinților poate fi în mare parte evitată printr-o igienă corectă și prin vizite regulate la medicul stomatolog. Cele două probleme se pot suprapune, dar nu sunt același lucru.

Tratamente și decizii care necesită atenție

Femeile postmenopauză care au pierdut dinți și iau în calcul implanturi dentare trebuie să fie conștiente de un factor de risc specific: tratamentul cu bifosfonați, prescris frecvent pentru osteoporoză, poate crește riscul de osteonecroză a maxilarului în contextul intervențiilor chirurgicale orale. Implanturile nu sunt excluse automat la pacientele cu osteoporoză, dar înainte de orice intervenție sunt necesare analize specifice și o evaluare atentă a istoricului de tratament. Medicul stomatolog trebuie informat despre orice medicație în curs, inclusiv despre suplimentele de calciu sau vitamina D.

Un alt aspect relevant privește terapia de substituție hormonală (HRT). Datele disponibile sugerează că femeile postmenopauză cu osteoporoză care nu au urmat HRT au avut o incidență mai mare a complicațiilor dentare și costuri mai ridicate de îngrijire stomatologică față de cele care au beneficiat de acest tratament. Totuși, HRT nu este indicată tuturor pacientelor și nu înlocuiește în niciun caz îngrijirea stomatologică regulată. Decizia privind HRT aparține medicului ginecolog sau endocrinolog, nu stomatologului.

Coroana dentară și implantul, soluții pentru dinții pierduți

Atunci când pierderea dentară s-a produs deja, soluțiile de restaurare trebuie să fie adaptate stării generale de sănătate a pacientei. O coroana dentara poate fi soluția potrivită atunci când dintele mai există, dar este compromis structural, în timp ce implantul dentar este indicat pentru înlocuirea unui dinte pierdut complet, cu condiția ca osul alveolar să fie suficient și starea generală să permită intervenția chirurgicală.

Prețurile pentru aceste proceduri variază considerabil în funcție de materialele folosite, complexitatea cazului și clinica aleasă. Ca reper de piață, un implant cu coroană poate costa în prezent între 5.000 și peste 8.000 de RON, cu un cost mediu raportat în jurul a 6.000-7.000 de RON. Alegerea clinicii și a sistemului de implant contează în mod direct pentru siguranța și durabilitatea rezultatului, mai ales în cazurile complexe, unde densitatea osoasă redusă sau istoricul de tratamente anterioare cresc miza evaluării preoperatorii. Clinica Dentallfine din București, de exemplu, utilizează sisteme de implanturi din branduri recunoscute internațional (Straumann, Neodent, Bredent) și chirurgie ghidată digital, proceduri relevante tocmai în astfel de situații.

Ce poate face o femeie după menopauză pentru sănătatea dentară

Îngrijirea dentară preventivă rămâne cel mai eficient instrument disponibil. Igienizarea profesională de cel puțin două ori pe an, folosirea zilnică a aței dentare și menținerea unei hidratări corespunzătoare pentru a combate xerostomia sunt măsuri cu impact dovedit. Suplimentarea cu calciu și vitamina D, recomandată oricum pentru sănătatea osoasă în această perioadă, contribuie indirect și la menținerea osului alveolar.

Un sondaj citat de Penn Dental Medicine arată că 51% dintre femei au observat modificări ale dinților sau gingiilor de-a lungul anilor, fără a le asocia cu menopauza. Această lipsă de conexiune întârzie uneori prezentarea la medic și, implicit, intervenția la momentul potrivit. O relație continuă cu medicul stomatolog, începută înainte de instalarea menopauzei și menținută după aceea, rămâne în practică cea mai valoroasă resursă pe care o femeie o are în această etapă.

Surse

– PMC/NCBI: „Menopause and Oral Health: Clinical Implications and Preventive Strategies” (2024) – https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11601932/  

– PMC/NCBI: „Factors Associated with Tooth Loss in Postmenopausal Women: A Community-Based Cross-Sectional Study” (2019) – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6843320/

– PMC/NCBI: „Association between Periodontal Disease and Bone Loss among Ambulatory Postmenopausal Women” (2024) – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC11477374/

– Penn Dental Medicine (University of Pennsylvania): „Menopause and Oral Health Explained” – https://penndentalmedicine.org/blog/dental-problems-menopause/

