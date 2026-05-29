  MENIU  
Home > Advertorial > Ce jucării aleg mamele pentru primii ani de viață

Ce jucării aleg mamele pentru primii ani de viață

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
.
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Foto: envato.com

Raftul cu jucării al unui copil mic spune mai multe despre prioritățile unui părinte decât orice listă de dorințe. Unele mame aleg după culori, altele după preț, iar altele după eticheta „educativ” de pe ambalaj. Problema este că acea etichetă nu garantează nimic concret, iar alegerea făcută fără câteva repere solide poate însemna bani cheltuiți pe jucării care stau în colț sau, mai grav, jucării care nu se potrivesc stadiului de dezvoltare al copilului.

De ce contează atât de mult ce jucărie alegi în primii ani

Primele 1.000 de zile din viața unui copil reprezintă o fereastră de oportunitate unică pentru dezvoltarea cognitivă și emoțională. Organizația Mondială a Sănătății subliniază că stimularea timpurie prin joc este esențială pentru formarea limbajului, a atenției și a motricității. Nu este vorba de o teorie abstractă, ci de o realitate biologică: creierul unui bebeluș construiește, în această perioadă, conexiuni neuronale pe care le va folosi toată viața.

Ceea ce face diferența nu este cantitatea de jucării, ci calitatea interacțiunii pe care o permit. Academia Americană de Pediatrie, în raportul clinic „The Power of Play” (reconfirmat în 2025), arată că jocul adaptat vârstei este principalul mecanism prin care copilul își dezvoltă abilitățile socio-emoționale, cognitive, de limbaj și de autoreglare. Cu alte cuvinte, jucăria nu funcționează singură, ci în relație cu adultul care stă lângă copil.

Azi e unul dintre cei mai cunoscuți bărbați din România, vorbește și despre politică și apare des la TV, dar în tinerețe participa adesea la show-uri în travesti. Uită-te bine la poză, îl recunoști? Ți-ai dat seama cine e? FOTO
Azi e unul dintre cei mai cunoscuți bărbați din România, vorbește și despre politică și apare des la TV, dar în tinerețe participa adesea la show-uri în travesti. Uită-te bine la poză, îl recunoști? Ți-ai dat seama cine e? FOTO
Recomandarea zilei

Ce tipuri de jucării susțin efectiv dezvoltarea

Jucăriile simple, înainte de cele electronice

Una dintre cele mai frecvente greșeli pe care le fac părinții este să asocieze complexitatea electronică cu valoarea educativă. AAP recomandă explicit jucăriile simple, cum ar fi cuburile, cărțile, păpușile și puzzle-urile, tocmai pentru că acestea stimulează imaginația și creează spațiu pentru interacțiunea directă dintre părinte și copil. O jucărie care vorbește singură, cântă singură și luminează singură lasă copilul în postura de spectator, nu de participant activ.

Jocurile de stivuire și cuburile pentru construcție sunt deosebit de valoroase în etapa de 1-3 ani. Prin manipularea lor, copilul exersează coordonarea ochi-mână, învață să recunoască forme și dimensiuni și începe să înțeleagă intuitiv concepte precum echilibrul și gravitația. Aceste abilități nu se predau, ci se descoperă prin joacă repetată.

Cine este, de fapt, Livia, soția lui Dragoș Pîslaru. Detalii neștiute despre femeia care „îl întreține” pe ministru. „Câștigă de trei ori mai mult”
Cine este, de fapt, Livia, soția lui Dragoș Pîslaru. Detalii neștiute despre femeia care „îl întreține” pe ministru. „Câștigă de trei ori mai mult”
Recomandarea zilei

Instrumentele muzicale pentru cei mici

O tamburină, un xilofon sau o tobă mică nu sunt simple surse de zgomot. Instrumentele muzicale pentru copii contribuie la dezvoltarea coordonării mână-ochi, la sincronizarea mișcărilor și la percepția ritmică, iar muzica în sine stimulează atât creativitatea, cât și dezvoltarea cognitivă generală. Pentru vârsta de 1-3 ani, instrumentele simple de percuție sunt cele mai accesibile și mai potrivite, fără să necesite abilități motorii fine pe care copilul nu le-a dobândit încă.

Jucăriile care pun corpul în mișcare

Mingile, vehiculele de împins sau tras și alte jucării care implică activitate fizică susțin dezvoltarea fizică a copilului, dar nu numai atât. Mișcarea contribuie și la autoreglare și la capacitatea de a interacționa cu alți copii. Un copil care a învățat să-și coordoneze corpul prin joacă activă are, de regulă, o mai bună capacitate de concentrare și de gestionare a emoțiilor.

Cum citești corect eticheta de vârstă

Eticheta de vârstă de pe ambalaj este un punct de plecare, nu o regulă absolută. Un studiu publicat în Applied Developmental Science (Richards et al., NIH/NICHD, 2022) a analizat modul în care copiii utilizează jucăriile și a constatat că, în 24 din 32 de comparații, copiii folosesc la fel de eficient jucăriile destinate grupei de vârstă imediat superioare. Acest lucru este valabil mai ales în categoriile jucăriilor imaginative, vehiculelor mici și jucăriilor muzicale.

Concluzia practică este că un copil de 2 ani și jumătate poate beneficia de o jucărie marcată „3+” dacă tipul de activitate pe care o propune este adecvat nivelului său de dezvoltare. Eticheta de vârstă semnalează în primul rând siguranța (dimensiunea pieselor, complexitatea mecanismelor), nu neapărat un plafon al capacităților copilului.

Siguranța materialelor, un criteriu pe care nu îl poți ignora

Comisia pentru Siguranța Produselor de Consum din SUA (CPSC) recomandă evitarea jucăriilor cu piese mici pentru copiii sub 3 ani, din cauza riscului de sufocare. Datele CPSC arată că anual aproximativ 260.000 de copii sub 12 ani ajung la urgențe în SUA cu răni cauzate de jucării, ceea ce transformă siguranța dintr-un criteriu opțional într-unul esențial.

Dincolo de dimensiunea pieselor, contează și materialele din care este fabricată jucăria. Expunerea la plumb, ftalați și alți compuși toxici poate cauza întârzieri în dezvoltare, dificultăți de învățare și probleme comportamentale. O jucărie ieftină, fără certificare, nu este o alegere neutră. Atunci când alegi dintr-un magazin online de jucarii, merită să verifici dacă produsele au certificare CE sau alte standarde de siguranță recunoscute, indiferent de materialul din care sunt făcute.

Ce să ai în vedere când faci o achiziție

Procesele senzoriale și motricitatea fină se formează cu precădere în etapa preșcolară, în jurul vârstei de 3-4 ani, ceea ce înseamnă că jucăriile din primii ani ar trebui să ofere stimulare tactilă și să implice mâinile. Cărțile textile senzoriale, cuburile din lemn sau jucăriile de șiretuit răspund acestei nevoi fără să copleșească copilul cu stimuli.

Pe piața românească, prețurile orientative pentru jucăriile pentru bebelusi variază considerabil: o saltea de joacă cu arcade poate costa între 150 și 350 de lei, un set de cuburi din lemn între 50 și 150 de lei, iar cărțile textile senzoriale se găsesc de la 30 de lei în sus. Acestea sunt repere de piață, iar prețurile efective diferă de la un magazin la altul. Magazinele specializate, cum este EvaWoodToys, organizează produsele pe grupe de vârstă detaliate, ceea ce poate simplifica mult procesul de alegere mai ales pentru părinții la primul copil sau pentru cei care caută un cadou potrivit.

Un ultim criteriu practic: o jucărie bună este una care poate fi folosită în mai multe moduri și care rezistă în timp. Cuburile din lemn, de exemplu, pot fi folosite pe rând pentru stivuire, pentru recunoașterea culorilor, pentru numărare și mai târziu pentru construcții mai complexe. Valoarea lor nu se epuizează după câteva săptămâni, ceea ce le face o alegere mai eficientă pe termen lung decât jucăriile cu o singură funcție.

Surse

– American Academy of Pediatrics, Clinical Report „The Power of Play” (Pediatrics, 2018, reconfirmat 2025)

– American Academy of Pediatrics, Clinical Report „Selecting Appropriate Toys for Young Children in the Digital Era” (Pediatrics, 2019)

– Richards et al., „Children’s Utilization of Toys is Moderated by Age-Appropriateness, Toy Category, and Child Age” (Applied Developmental Science, NIH/NICHD, 2022)

– U.S. Consumer Product Safety Commission (CPSC), ghid de siguranță pentru jucării

– World Health Organization, „Nurturing Care for Early Childhood Development” (2018)

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Andreea Marin, dezvăluiri tulburătoare despre cum și-a prevestit mama ei moartea. "Chiar aşa s-a întâmplat. Cu o zi înainte..."
Andreea Marin, dezvăluiri tulburătoare despre cum și-a prevestit mama ei moartea. "Chiar aşa s-a întâmplat. Cu o zi înainte..."
Cine este Stela Popa, soția lui Dan Dungaciu. S-a născut în Republica Moldova și prezintă știrile la TVR 2
Cine este Stela Popa, soția lui Dan Dungaciu. S-a născut în Republica Moldova și prezintă știrile la TVR 2
Proiecte speciale
Trei petroliere au fost atacate de drone în Marea Neagră, în apropiere de Strâmtoarea Bosfor. Vasele de siguranță ale Turciei au fost trimise pentru a salva echipajele
Trei petroliere au fost atacate de drone în Marea Neagră, în apropiere de Strâmtoarea Bosfor. Vasele de siguranță ale Turciei au fost trimise pentru a salva echipajele
Adrian Despot, solistul trupei Vița de Vie: „Scena e singurul loc unde sunt 100% liber, unde sunt eu. E o libertate de care nu mă pot bucura ca și civil”
Adrian Despot, solistul trupei Vița de Vie: „Scena e singurul loc unde sunt 100% liber, unde sunt eu. E o libertate de care nu mă pot bucura ca și civil”
Libertatea.ro
Mărturiile unor oameni din Galați, despre momentul prăbușirii dronei rusești: „Am văzut explozia din pat. E la 2 blocuri de noi. Am crezut ca e o glumă Ro-Alert”
Mărturiile unor oameni din Galați, despre momentul prăbușirii dronei rusești: „Am văzut explozia din pat. E la 2 blocuri de noi. Am crezut ca e o glumă Ro-Alert”
Avantaje
ULTIMA ORĂ! Demisie neașteptată în televiziune! Una dintre cele mai cunoscute știriste din România a făcut anunțul-bombă! “Azi îmi iau la revedere…. ”
ULTIMA ORĂ! Demisie neașteptată în televiziune! Una dintre cele mai cunoscute știriste din România a făcut anunțul-bombă! “Azi îmi iau la revedere…. ”
Alimentele naturale care acționează ca Mounjaro și Ozempic. Reglează și glicemia și greutatea corporală. Medicul explică
Alimentele naturale care acționează ca Mounjaro și Ozempic. Reglează și glicemia și greutatea corporală. Medicul explică
Elle
Ioana Grama, prima reacție după ce s-a zvonit că l-ar fi înșelat pe fostul ei soț cu Bogdan Vlădău. Cum a răspuns acuzațiilor: „Nu am putut să mă abțin…”
Ioana Grama, prima reacție după ce s-a zvonit că l-ar fi înșelat pe fostul ei soț cu Bogdan Vlădău. Cum a răspuns acuzațiilor: „Nu am putut să mă abțin…”
Corina Caragea, detalii neștiute despre cariera ei. Cu ce s-a ocupat înainte de a lucra în televiziune: „Am fost…”
Corina Caragea, detalii neștiute despre cariera ei. Cu ce s-a ocupat înainte de a lucra în televiziune: „Am fost…”
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
DailyBusiness.ro
Salariile președintelui și premierului României ar putea crește MULT odată cu noua lege a salarizării
Salariile președintelui și premierului României ar putea crește MULT odată cu noua lege a salarizării
RO-Wine: Vinuri din 15 țări și trei zile în care Bucureștiul devine, din nou, capitala vinului internațional
RO-Wine: Vinuri din 15 țări și trei zile în care Bucureștiul devine, din nou, capitala vinului internațional
A1.ro
Lucian Viziru, acuzat că „cerșește” pe TikTok. Ce probleme are actorul după ce a recunoscut consumul de substanțe interzise
Lucian Viziru, acuzat că „cerșește” pe TikTok. Ce probleme are actorul după ce a recunoscut consumul de substanțe interzise
Daciana Vlad a născut în secret. Prima imagine cu fiica interpretei de muzică populară: „Minunea din viața mea”
Daciana Vlad a născut în secret. Prima imagine cu fiica interpretei de muzică populară: „Minunea din viața mea”
Jorge, dezvăluiri despre relația cu Iulia Pârlea. Prezentatoarea PRO TV și cântărețul se cunosc de mulți ani
Jorge, dezvăluiri despre relația cu Iulia Pârlea. Prezentatoarea PRO TV și cântărețul se cunosc de mulți ani
Ce face Philipp Plein în timp ce Andreea Sasu este internată în spital. "Ținută black tie sub palmieri!" Gestul milionarului care a stârnit un val de reacții
Ce face Philipp Plein în timp ce Andreea Sasu este internată în spital. "Ținută black tie sub palmieri!" Gestul milionarului care a stârnit un val de reacții
În ce ipostază s-a afișat Irina Fodor, imediat ce s-a întors din Asia Express 2026: „Nu mă judecați”
În ce ipostază s-a afișat Irina Fodor, imediat ce s-a întors din Asia Express 2026: „Nu mă judecați”
Observator News
Putin este la curent cu drona care a lovit blocul din Galaţi: "Ce credeți? Că i-am ascuns?"
Putin este la curent cu drona care a lovit blocul din Galaţi: "Ce credeți? Că i-am ascuns?"
Libertatea pentru Femei
Nuntă princiară la Palatul Știrbey! Nașii, Marius Moga și discreta lui soție, Bianca Lăpuște, prezență rară în showbiz-ul de la noi! Bianca, superbă în roșu
Nuntă princiară la Palatul Știrbey! Nașii, Marius Moga și discreta lui soție, Bianca Lăpuște, prezență rară în showbiz-ul de la noi! Bianca, superbă în roșu
Vlad Ciurea: obiceiul banal, zilnic și gratis care te face mai inteligent, ajută memoria și reduce riscul de Alzheimer
Vlad Ciurea: obiceiul banal, zilnic și gratis care te face mai inteligent, ajută memoria și reduce riscul de Alzheimer
Iulia Vântur, apariție fabuloasă la Cannes 2026. Diva de la Bollywood, printre cele mai comentate și lăudate ținute, dar cu cine a venit pe covorul roșu
Iulia Vântur, apariție fabuloasă la Cannes 2026. Diva de la Bollywood, printre cele mai comentate și lăudate ținute, dar cu cine a venit pe covorul roșu
Cine este eroul Mihail Soare, salvatorul lui Alexandru, micuțul de 5 ani dispărut 3 zile în pădure. Ce spune despre copiii lui
Cine este eroul Mihail Soare, salvatorul lui Alexandru, micuțul de 5 ani dispărut 3 zile în pădure. Ce spune despre copiii lui
Viva.ro
Excentrica și celebra avocată a lui Radu Mazăre a dispărut complet din lumina reflectoarelor, dar acum tocmai a venit vestea! Radu Mazăre a fost nelipsit, iar detaliul despre Lizeta Haralambie i-a uimit pe toți
Excentrica și celebra avocată a lui Radu Mazăre a dispărut complet din lumina reflectoarelor, dar acum tocmai a venit vestea! Radu Mazăre a fost nelipsit, iar detaliul despre Lizeta Haralambie i-a uimit pe toți
Neașteptat ce tocmai s-a aflat! Cine este, de fapt, soția celebră a prim-vicepreședintelui AUR Dan Dungaciu. Detaliul care i-a surprins pe toți
Neașteptat ce tocmai s-a aflat! Cine este, de fapt, soția celebră a prim-vicepreședintelui AUR Dan Dungaciu. Detaliul care i-a surprins pe toți
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Redactia.ro
Momentul când drona lovește blocul din Galați și explodează. Reacția cutremurătoare a oamenilor care locuiesc în apropierea imobilului
Momentul când drona lovește blocul din Galați și explodează. Reacția cutremurătoare a oamenilor care locuiesc în apropierea imobilului
Prima afacere mare la care renunță frații Pavăl, proprietarii Dedeman, după ce au cumpărat Carrefour
Prima afacere mare la care renunță frații Pavăl, proprietarii Dedeman, după ce au cumpărat Carrefour
Schimbare importantă la Antene. Dispare un post TV cunoscut
Schimbare importantă la Antene. Dispare un post TV cunoscut
Nunta mare în showbiz. Cantareata iubita de romani se casatoreste ACUM. Primele imagini CU ROCHIA IMPRESIONANTA
Nunta mare în showbiz. Cantareata iubita de romani se casatoreste ACUM. Primele imagini CU ROCHIA IMPRESIONANTA
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Alertă privind lipsa a 219 medicamente folosite de milioane de oameni. Farmaciștii spun că este „cea mai gravă criză de până acum”
Alertă privind lipsa a 219 medicamente folosite de milioane de oameni. Farmaciștii spun că este „cea mai gravă criză de până acum”
Patru zodii intră într-o perioadă de aur în iunie. Banii și veștile bune vin pe bandă rulantă
Patru zodii intră într-o perioadă de aur în iunie. Banii și veștile bune vin pe bandă rulantă
Diabetul de tip 2 ar putea fi semnul acestui cancer mortal. Medicii spun că depistarea rapidă este crucială
Diabetul de tip 2 ar putea fi semnul acestui cancer mortal. Medicii spun că depistarea rapidă este crucială
Se schimbă taloanele de pensie în România! Ce va apărea pe documentele pensionarilor din 2027
Se schimbă taloanele de pensie în România! Ce va apărea pe documentele pensionarilor din 2027
TV Mania
Prințul Carl Philip și Sofia Hellqvist, o iubire care a sfidat orice protocol. Cum l-a cucerit pe cel mai rebel playboy regal
Prințul Carl Philip și Sofia Hellqvist, o iubire care a sfidat orice protocol. Cum l-a cucerit pe cel mai rebel playboy regal
Iulia Vântur, Mădălina Ghenea, Andreea Esca și Ana Bodea au făcut spectacol la Cannes 2026, dar o singură rochie a blocat festivalul! S-a aflat prețul ireal
Iulia Vântur, Mădălina Ghenea, Andreea Esca și Ana Bodea au făcut spectacol la Cannes 2026, dar o singură rochie a blocat festivalul! S-a aflat prețul ireal
Maurice Munteanu, imagine din 2001. Concurentul de la Asia Express a fost Miss Travesty patru ani la rând
Maurice Munteanu, imagine din 2001. Concurentul de la Asia Express a fost Miss Travesty patru ani la rând
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Anda Adam, de nerecunoscut după ce a slăbit spectaculos! Ce dietă drastică ține artista
Anda Adam, de nerecunoscut după ce a slăbit spectaculos! Ce dietă drastică ține artista
O mai recunoști? Azi e celebră, dar nu mai arată deloc așa. Mulți nu își dau seama cine este! Poți ghici din prima?
O mai recunoști? Azi e celebră, dar nu mai arată deloc așa. Mulți nu își dau seama cine este! Poți ghici din prima?
Artista celebră care a învins cancerul în doar 1 an. Anunțul făcut chiar din salonul de spital: „Am plâns ore întregi după ce am primit vestea”
Artista celebră care a învins cancerul în doar 1 an. Anunțul făcut chiar din salonul de spital: „Am plâns ore întregi după ce am primit vestea”
Cu greu o mai recunoști acum pe această artistă. E celebră, dar nu mai arată deloc așa. Mulți nu își dau seama cine este
Cu greu o mai recunoști acum pe această artistă. E celebră, dar nu mai arată deloc așa. Mulți nu își dau seama cine este
Libertatea
Dispare o televiziune cunoscută din România! Ce post uriaș lansează Antena în locul ei și ce se va regăsi în grilă
Dispare o televiziune cunoscută din România! Ce post uriaș lansează Antena în locul ei și ce se va regăsi în grilă
Mărturiile unor oameni din Galați, despre momentul prăbușirii dronei rusești: „Am văzut explozia din pat. E la 2 blocuri de noi. Am crezut ca e o glumă Ro-Alert”
Mărturiile unor oameni din Galați, despre momentul prăbușirii dronei rusești: „Am văzut explozia din pat. E la 2 blocuri de noi. Am crezut ca e o glumă Ro-Alert”
Cât costă cireșele în piețele din Ploiești chiar înainte de Festivalul Cireșelor de la Păulești
Cât costă cireșele în piețele din Ploiești chiar înainte de Festivalul Cireșelor de la Păulești
Imagini cu Monica Gabor și fiica ei, Irina, într-un restaurant de lux din New York. Cele două au atras atenția tuturor
Imagini cu Monica Gabor și fiica ei, Irina, într-un restaurant de lux din New York. Cele două au atras atenția tuturor
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton