Ce jucării aleg mamele pentru primii ani de viață

Foto: envato.com

Raftul cu jucării al unui copil mic spune mai multe despre prioritățile unui părinte decât orice listă de dorințe. Unele mame aleg după culori, altele după preț, iar altele după eticheta „educativ” de pe ambalaj. Problema este că acea etichetă nu garantează nimic concret, iar alegerea făcută fără câteva repere solide poate însemna bani cheltuiți pe jucării care stau în colț sau, mai grav, jucării care nu se potrivesc stadiului de dezvoltare al copilului.

De ce contează atât de mult ce jucărie alegi în primii ani

Primele 1.000 de zile din viața unui copil reprezintă o fereastră de oportunitate unică pentru dezvoltarea cognitivă și emoțională. Organizația Mondială a Sănătății subliniază că stimularea timpurie prin joc este esențială pentru formarea limbajului, a atenției și a motricității. Nu este vorba de o teorie abstractă, ci de o realitate biologică: creierul unui bebeluș construiește, în această perioadă, conexiuni neuronale pe care le va folosi toată viața.

Ceea ce face diferența nu este cantitatea de jucării, ci calitatea interacțiunii pe care o permit. Academia Americană de Pediatrie, în raportul clinic „The Power of Play” (reconfirmat în 2025), arată că jocul adaptat vârstei este principalul mecanism prin care copilul își dezvoltă abilitățile socio-emoționale, cognitive, de limbaj și de autoreglare. Cu alte cuvinte, jucăria nu funcționează singură, ci în relație cu adultul care stă lângă copil.

Ce tipuri de jucării susțin efectiv dezvoltarea

Jucăriile simple, înainte de cele electronice

Una dintre cele mai frecvente greșeli pe care le fac părinții este să asocieze complexitatea electronică cu valoarea educativă. AAP recomandă explicit jucăriile simple, cum ar fi cuburile, cărțile, păpușile și puzzle-urile, tocmai pentru că acestea stimulează imaginația și creează spațiu pentru interacțiunea directă dintre părinte și copil. O jucărie care vorbește singură, cântă singură și luminează singură lasă copilul în postura de spectator, nu de participant activ.

Jocurile de stivuire și cuburile pentru construcție sunt deosebit de valoroase în etapa de 1-3 ani. Prin manipularea lor, copilul exersează coordonarea ochi-mână, învață să recunoască forme și dimensiuni și începe să înțeleagă intuitiv concepte precum echilibrul și gravitația. Aceste abilități nu se predau, ci se descoperă prin joacă repetată.

Instrumentele muzicale pentru cei mici

O tamburină, un xilofon sau o tobă mică nu sunt simple surse de zgomot. Instrumentele muzicale pentru copii contribuie la dezvoltarea coordonării mână-ochi, la sincronizarea mișcărilor și la percepția ritmică, iar muzica în sine stimulează atât creativitatea, cât și dezvoltarea cognitivă generală. Pentru vârsta de 1-3 ani, instrumentele simple de percuție sunt cele mai accesibile și mai potrivite, fără să necesite abilități motorii fine pe care copilul nu le-a dobândit încă.

Jucăriile care pun corpul în mișcare

Mingile, vehiculele de împins sau tras și alte jucării care implică activitate fizică susțin dezvoltarea fizică a copilului, dar nu numai atât. Mișcarea contribuie și la autoreglare și la capacitatea de a interacționa cu alți copii. Un copil care a învățat să-și coordoneze corpul prin joacă activă are, de regulă, o mai bună capacitate de concentrare și de gestionare a emoțiilor.

Cum citești corect eticheta de vârstă

Eticheta de vârstă de pe ambalaj este un punct de plecare, nu o regulă absolută. Un studiu publicat în Applied Developmental Science (Richards et al., NIH/NICHD, 2022) a analizat modul în care copiii utilizează jucăriile și a constatat că, în 24 din 32 de comparații, copiii folosesc la fel de eficient jucăriile destinate grupei de vârstă imediat superioare. Acest lucru este valabil mai ales în categoriile jucăriilor imaginative, vehiculelor mici și jucăriilor muzicale.

Concluzia practică este că un copil de 2 ani și jumătate poate beneficia de o jucărie marcată „3+” dacă tipul de activitate pe care o propune este adecvat nivelului său de dezvoltare. Eticheta de vârstă semnalează în primul rând siguranța (dimensiunea pieselor, complexitatea mecanismelor), nu neapărat un plafon al capacităților copilului.

Siguranța materialelor, un criteriu pe care nu îl poți ignora

Comisia pentru Siguranța Produselor de Consum din SUA (CPSC) recomandă evitarea jucăriilor cu piese mici pentru copiii sub 3 ani, din cauza riscului de sufocare. Datele CPSC arată că anual aproximativ 260.000 de copii sub 12 ani ajung la urgențe în SUA cu răni cauzate de jucării, ceea ce transformă siguranța dintr-un criteriu opțional într-unul esențial.

Dincolo de dimensiunea pieselor, contează și materialele din care este fabricată jucăria. Expunerea la plumb, ftalați și alți compuși toxici poate cauza întârzieri în dezvoltare, dificultăți de învățare și probleme comportamentale. O jucărie ieftină, fără certificare, nu este o alegere neutră. Atunci când alegi dintr-un magazin online de jucarii, merită să verifici dacă produsele au certificare CE sau alte standarde de siguranță recunoscute, indiferent de materialul din care sunt făcute.

Ce să ai în vedere când faci o achiziție

Procesele senzoriale și motricitatea fină se formează cu precădere în etapa preșcolară, în jurul vârstei de 3-4 ani, ceea ce înseamnă că jucăriile din primii ani ar trebui să ofere stimulare tactilă și să implice mâinile. Cărțile textile senzoriale, cuburile din lemn sau jucăriile de șiretuit răspund acestei nevoi fără să copleșească copilul cu stimuli.

Pe piața românească, prețurile orientative pentru jucăriile pentru bebelusi variază considerabil: o saltea de joacă cu arcade poate costa între 150 și 350 de lei, un set de cuburi din lemn între 50 și 150 de lei, iar cărțile textile senzoriale se găsesc de la 30 de lei în sus. Acestea sunt repere de piață, iar prețurile efective diferă de la un magazin la altul. Magazinele specializate, cum este EvaWoodToys, organizează produsele pe grupe de vârstă detaliate, ceea ce poate simplifica mult procesul de alegere mai ales pentru părinții la primul copil sau pentru cei care caută un cadou potrivit.

Un ultim criteriu practic: o jucărie bună este una care poate fi folosită în mai multe moduri și care rezistă în timp. Cuburile din lemn, de exemplu, pot fi folosite pe rând pentru stivuire, pentru recunoașterea culorilor, pentru numărare și mai târziu pentru construcții mai complexe. Valoarea lor nu se epuizează după câteva săptămâni, ceea ce le face o alegere mai eficientă pe termen lung decât jucăriile cu o singură funcție.

Surse

– American Academy of Pediatrics, Clinical Report „The Power of Play” (Pediatrics, 2018, reconfirmat 2025)

– American Academy of Pediatrics, Clinical Report „Selecting Appropriate Toys for Young Children in the Digital Era” (Pediatrics, 2019)

– Richards et al., „Children’s Utilization of Toys is Moderated by Age-Appropriateness, Toy Category, and Child Age” (Applied Developmental Science, NIH/NICHD, 2022)

– U.S. Consumer Product Safety Commission (CPSC), ghid de siguranță pentru jucării

– World Health Organization, „Nurturing Care for Early Childhood Development” (2018)

