Answear aduce energia sezonului SS26 și în universul Kids & Home Deco

După prezentarea Your Reflection SS26 — primul fashion show semnat Answear, unde și-a dezvăluit colecția multi-brand în spațiul Art Box din Norblin Factory — brandul continuă povestea sezonului cald printr-o nouă campanie cu estetică cinematică, în care moda, mișcarea și emoția se întâlnesc natural.

Noua campanie SS26 pune accent pe expresivitate, stil personal și universuri vizuale contemporane, iar pe lângă colecțiile dedicate femeilor și bărbaților, un rol important îl au și categoriile Kids și Home & Deco — două direcții care completează experiența premium propusă de platforma multi-brand.

În categoria Kids, Answear reunește unele dintre cele mai apreciate branduri internaționale dedicate celor mici, printre care Gap, Guess, Mayoral, Primigi sau Adidas, alături de sute de alte nume premium disponibile pe platformă. Selecția sezonului include piese versatile și confortabile, perfecte pentru vacanțele de vară, zile petrecute în aer liber sau garderoba de zi cu zi.

Tricourile cu imprimeuri estivale, cămășile colorate, salopetele lejere, costumele de baie și accesoriile playful conturează o garderobă fresh și funcțională pentru cei mici. Pentru fete, rochiile cu volane, detalii din dantelă sau funde oversized, alături de fustele din denim, aduc un mix echilibrat între eleganță și confort.

Dincolo de fashion, Answear propune și o incursiune în universul Home & Deco, unde designul contemporan întâlnește funcționalitatea și detaliile premium. Secțiunea dedicată casei include sute de produse și accesorii de la peste 300 de branduri internaționale, într-o selecție care merge de la estetica minimalistă scandinavă până la piese statement pentru interioare sofisticate.

Printre cele mai apreciate branduri se numără House Nordic, recunoscut pentru mobilierul și accesoriile cu influențe nordice și design aerisit, Aarke, brand apreciat pentru obiectele premium din oțel inoxidabil și liniile minimaliste elegante, sau Dorre, care aduce accesorii funcționale pentru dining într-o estetică modernă și accesibilă.

Selecția este completată de Afek Design, cu piese decorative şi ceramică în tonuri cosy, Balvi, cunoscut pentru accesoriile creative și obiectele cu accente playful, dar și de colecțiile Answear.LAB, care traduc rapid tendințele globale în accesorii textile și obiecte decorative contemporane.

Prin SS26, Answear își extinde universul dincolo de fashion și transformă platforma într-o destinație completă de lifestyle, unde moda, designul și inspirația pentru întreaga familie coexistă într-o estetică modernă și accesibilă.

Noile colecții Spring/Summer 2026 sunt disponibile pe answear.ro și în aplicația Answear.

Sursa foto: Answear.ro

