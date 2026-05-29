Ghid de supraviețuire pentru femeia modernă. Ce să faci atunci când orele de somn nu sunt suficiente

Femeia modernă jonglează zilnic cu jobul solicitant, îndatoririle casnice, cultivarea relațiilor din familie, dar și cu o presiune socială constantă de a arăta bine, de a fi performantă, de a nu se plânge. În tot acest dans, propria sănătate merită aceeași atenție pe care o oferă celorlalți. Iar pentru asta nu e nevoie de schimbări radicale, ci de câteva alegeri, ușor de integrat în rutina zilnică.

Medicii ne recomandă un somn odihnitor, între 7 și 9 ore pe noapte, pentru ca organismul să se refacă. De multe ori, însă, stilul nostru de viață, problemele curente, ori stresul ne împiedică să atingem idealul orelor necesare pentru a ne recupera. Astfel, cea mai frecventă problemă pe care medicii o întâlnesc la pacientele aflate între 30 și 50 de ani este lipsa de somn. Faptul că nu ne odihnim suficient este un factor de risc pentru aproape toate afecțiunile importante: boli cardiovasculare, diabet, depresie, demență, obezitate. Este efectiv un dușman al sănătății pe care îl întreținem noi înșine, fie că vrem sau nu. Iată ce probleme se pot declanșa în organismul nostru dacă nu luăm măsuri la timp.

Igiena somnului, importantă pentru procesele de refacere a organismului

Când orele de somn nu sunt suficiente, organismul intră într-o stare de stres cronic. Cortizolul rămâne ridicat, glicemia oscilează, sistemul imunitar slăbește, iar capacitatea de concentrare scade vizibil. La femei, lipsa cronică de somn este asociată suplimentar cu dezechilibre hormonale: cicluri menstruale neregulate, simptome accentuate ale sindromului premenstrual și tulburări de fertilitate. Pe termen lung, studiile arată un risc crescut de Alzheimer, deoarece în timpul somnului profund creierul își „curăță” proteinele beta-amiloid asociate bolii.

Ce poate face o femeie? Igiena somnului este punctul de pornire: ore fixe de culcare, dormitor răcoros (18-20 grade Celsius), evitarea expunerii la ecranele gadget-urilor cu cel puțin o oră înainte de culcare, evitarea cofeinei după ora 14:00. De exemplu, apneea obstructivă în somn, deși considerată o problemă predominant masculină, este subdiagnosticată la femei și poate fi cauza reală a oboselii cronice.

Învață să gestionezi stresul

Stresul prelungit a devenit aproape o constantă a vieții moderne. Femeile, în special cele care îndeplinesc multe roluri (familie, carieră, îngrijirea părinților), trăiesc adesea într-o stare de hipervigilență permanentă. Cortizolul cronic ridicat duce la creșterea tensiunii arteriale, la depunere de grăsime abdominală, la rezistență la insulină și la inflamație sistemică. Dincolo de factorii de risc clasici, precum hipertensiunea, colesterolul ridicat sau fumatul, stresul cronic este astăzi recunoscut oficial ca factor de risc cardiovascular independent. Bolile cardiovasculare reprezintă, conform Organizației Mondiale a Sănătății, principala cauză de mortalitate la femei la nivel global.

Soluțiile încep cu identificarea factorilor de stres și cu construirea unor strategii de gestionare: tehnici de respirație, meditație, activitate fizică regulată, terapie psihologică atunci când este nevoie.

Acordă atenție stării tale emoționale, nu doar celei fizice

Femeile au un risc de aproape două ori mai mare decât bărbații de a dezvolta tulburări de anxietate și depresie, conform datelor American Psychological Association. Cauzele sunt multiple: factori hormonali, presiuni sociale, dublu rol profesional și familial, însoțit de lipsa frecventă unui sprijin real. Multe femei trec ani la rând fără să își recunoască simptomele, considerându-le „epuizare normală”. Iritabilitatea persistentă, lipsa de motivație, anhedonia (incapacitatea de a simți plăcere), tulburările de somn și apetit sunt semnale care nu trebuie ignorate.

O evaluare psihologică nu este un semn de slăbiciune, ci de responsabilitate. Terapia cognitiv-comportamentală are eficacitate dovedită științific în depresie și anxietate, iar în cazurile severe, se poate asociera cu medicație antidepresivă.

Verifică valorile hormonale

Între 35 și 50 de ani, multe femei trec prin perimenopauză, o perioadă caracterizată de oscilații hormonale importante. Simptomele includ bufeuri, transpirații nocturne, modificări ale dispoziției, cicluri neregulate, scăderea libidoului, creștere în greutate. La aceste manifestări se adaugă, frecvent, afecțiuni tiroidiene subdiagnosticate, sindromul ovarelor polichistice sau deficite de fier care provoacă oboseală cronică, păr fragil, unghii care se rup și paloare.

Un panel hormonal complet, inclusiv funcția tiroidiană (TSH, T3, T4 liber), nivelul de feritină, vitamina D și vitamina B12, ar trebui să facă parte din controlul anual după vârsta de 35 de ani. Multe simptome considerate „inevitabile” la vârstele mature sunt, de fapt, consecința unor dezechilibre tratabile.

Fă mișcare zilnic

Job de birou, transport cu mașina, seri petrecute pe canapea. Sedentarismul este recunoscut de Organizația Mondială a Sănătății drept al patrulea factor de risc pentru mortalitate la nivel global, asociat cu obezitate, boli cardiovasculare, diabet de tip 2, anumite tipuri de cancer și osteoporoză.

Recomandarea minimă este de 150 de minute de activitate fizică moderată pe săptămână, plus exerciții de forță de două ori pe săptămână. Pentru femeile aflate în pre- sau postmenopauză, antrenamentul cu greutăți devine esențial pentru prevenirea pierderii masei osoase. Mersul pe jos zilnic, urcatul scărilor, pauzele active la birou sunt soluții accesibile, care nu necesită abonament la sală.

Mănâncă cu atenție, nu mereu pe fugă

Mesele luate în grabă, ronțăielile între reuniuni, cina târzie, toate acestea contribuie la dezechilibre nutriționale care, în timp, afectează energia, dispoziția și starea de sănătate. Femeile au nevoi nutriționale specifice: fier, calciu, vitamina D, acid folic, omega-3, magneziu. Carențele acestora conduc la oboseală, căderea părului, dureri musculare, anxietate, dificultăți de concentrare.

O dietă echilibrată, de tip mediteraneean, cu accent pe legume, fructe, pește, leguminoase și grăsimi sănătoase, este recomandată ca tipar alimentar protector. Consumul de alimente ultra-procesate ar trebui redus la minimum, iar hidratarea adecvată (cel puțin 1,5-2 litri de apă pe zi) menține funcțiile cognitive și metabolice.

