Un vortex polar se apropie de România. Temperaturile vor scădea cu 10 grade. Cum va arăta vremea în țară

România se va confrunta cu o schimbare bruscă a vremii, după o perioadă neobișnuit de caldă pentru sfârșit de septembrie. Meteorologii anunță o răcire accentuată cauzată de un vortex polar și de un ciclon format în Marea Mediterană, fenomene care vor aduce scăderi semnificative de temperatură, ploi abundente, vânt puternic și, local, lapoviță și ninsoare.

Un vortex polar se apropie din România

Un vortex polar se apropie de țara noastră și aduce scăderi bruște ale temperaturilor. Vremea în toată țara se va răci considerabil.

Specialiștii avertizează că valorile termice vor fi cu până la 10 grade mai mici decât mediile normale ale perioadei. În regiunea Moldovei, maximele nu vor depăși 11 grade Celsius, iar procesul de răcire va continua și în prima parte a săptămânii viitoare.

„Această schimbare de mase aduce intensificări ale vântului, în partea de sud-vest și est, în sudul Banatului, pe litoral în special. Vântul va avea intensificări temporare cu viteze de 40-50 km/h, în zonele montane mai înalte până spre 70 km/h, posibil să plouă oriunde în țară”, a explicat Florinela Georgescu, director ANM, potrivit Știrileprotv.

Pe lângă acest fenomen, România va fi afectată și de un ciclon format în Marea Mediterană, care va aduce ploi torențiale, rafale puternice de vânt, dar și instabilitate accentuate. De asemenea, meteorologii spun că nu sunt excluse episoade de lapoviță și ninsoare la munte.

Ce este un vortex polar

Vortexul polar este o zonă de presiune joasă – o masă largă de aer rece care se rotește și care se află în mod normal deasupra regiunilor polare. În timpul iernii, vortexul polar din zona Polului Nord se extinde și trimite aer rece spre sud. Acest fenomen are loc destul de frecvent și este adesea asociat cu episoade de temperaturi foarte scăzute.

Uneori, acest sistem de presiune joasă, plin de aer arctic, se poate slăbi și deplasa din poziția sa obișnuită. Pe măsură ce slăbește, o parte din masa de aer rece arctic se poate desprinde și deplasa spre Europa, aducând cu ea temperaturi foarte scăzute.

