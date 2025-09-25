Se anunță o iarnă grea. Când va fi prima ninsoare în București. Anunțul meteorologilor

Vremea s-a schimbat radical în doar câteva zile, iar de la temperaturi de 30 de grade am ajuns la vânt intens și maximă de 18 grade. Iată care este prognoza pentru această iarnă și când vom avea parte de prima ninsoare anul acesta.

Cum va fi luna decembrie 2025

Vremea în București s-a schimbat complet în doar câteva zile. De la căldură și 28-30 de grade, am ajuns să avem maxime de 18 grade ziua, nori și chiar rafale de vânt.

Meteorologii spun că decembrie 2025 va fi o lună cu vreme rece în București, iar majoritatea zilelor vor fi cu cer înnorate și doar două zile cu cer senin: 19 și 29 decembrie 2025.

Pe 1 decembrie, de Ziua Națională a României, maxima va fi de 8 grade Celsius, iar cerul va fi variabil. Următoarele patru zile va fi înnorat, iar temperatura maximă coboară de la 9 grade la 5-6 grade Celsius.

Pe 6 decembrie, de Sfântul Nicolae, dar și pe 7,8, 10, 11, 12 și 21 decembrie, va ploua, iar de la jumătatea lunii va crește ușor temperatura cu aproximativ 1-2 grade.

Citește și: Anca Ciota se retrage din televiziune. Cu ce se va ocupa acum prezentatoarea Meteo: „Urmează o perioadă cu emoţii frumoase”Citeşte întreaga ştire: Anca Ciota se retrage din televiziune. Cu ce se va ocupa acum prezentatoarea Meteo: „Urmează o perioadă cu emoţii frumoase”

De Crăciun, cerul va fi înnorat și maxima va fi de 10 grade Celsius, iar următoarele două zile de Crăciun vor fi ploioase și reci.

Ultima zi din an se anunță una cu cer variabil și temperatură maximă de 10 grade, mai mare decât temperaturile specifice pentru această perioadă.

Ianuarie 206 – o lună cu ninsori

În 2026, primele zile din noul an vor fi cu cer senin și temperaturi de 10 grade Celsius. Prima săptămână din luna noului an va fi cu vreme schimbătoare, de la înnorări până la precipitații semnificative cantitativ.

Pe 11 ianuarie 2026 avem parte de prima ninsoare a anului, cu temperatură maximă de 4 grade și cer variabil. Câteva zile mai târziu, pe 12 ianuarie, vor reveni ploile, iar vremea se răcește din nou între 13 și 25 ianuarie.

Citește și: Ce este ploaia acidă. De ce se formează și care sunt efectele ei

Vom avea parte și de vreme cu cer senin în datele de 16, 19, 20 și 23 ianuarie. De Ziua Micii Uniri, pe 24 ianuarie, vremea va fi mohorâtă, iar cerul plin de nori.

Deja pe 27 ianuarie ninsorile își fac apariția și cerul va fi variabil.

Pe 12 februarie vom avea parte de a treia ninsoare din an, iar ultima zi a iernii, 28 februarie, va fi o zi cu ploaie.

Urmărește-ne pe Google News