Vasilica Tătaru, terorizată de un „milionar, prieten cu politicieni și oameni din SRI”. „Pot să te distrug în 3 secunde!” Calvarul prin care a trecut artista

Scena muzicii populare românești a fost zguduită de un episod tulburător: interpreta Vasilica Tătaru a ajuns în fața instanței după ce, timp de doi ani, a fost hărțuită de un bărbat care se prezenta drept „milionar, prieten cu politicieni și oameni din SRI”. Povestea, cu accente de telenovelă, a culminat cu emiterea unui ordin de protecție pe durata maximă prevăzută de lege.

Cum a început totul

Potrivit cancan.ro, artista a povestit că totul a debutat cu un mesaj banal de apreciere primit pe WhatsApp, în decembrie 2023. De acolo, lucrurile au degenerat rapid: bărbatul îi scria de pe mai multe numere de telefon, revenea imediat ce era blocat și îi făcea promisiuni extravagante, de la cadouri scumpe până la sprijin în carieră. „Acest om prima dată mi-a scris pe 5 decembrie pe WhatsApp. Îmi spunea că sunt foarte frumoasă. În paralel, era activ pe TikTok, unde își spunea ‘Amazonul’”, a declarat cântăreața.

Obsesia bărbatului s-a manifestat prin trimiterea unor colete cu parfumuri exotice, deși artista nu îi oferise niciodată adresa. Avocatul acesteia a explicat că individul a obținut informații dintr-un reportaj despre strada unde locuiește solista. „S-a trezit cu niște parfumuri acasă, un pachet pe care nu și-a scris domiciliu sau adresa, ci doar numele ei”, a precizat apărătorul.

Amenințări și promisiuni contradictorii

Singura întâlnire dintre cei doi a avut loc pe 20 noiembrie 2025, într-un restaurant. Vasilica Tătaru a încercat să îi explice direct că nu își dorește nicio relație, dar bărbatul a forțat două selfie-uri cu ea. După acel moment, hărțuirea a continuat cu mesaje, apeluri și comentarii pe rețelele sociale. „Ori de câte ori îl blocam, apărea pe TikTok și spunea: ‘Ești o proastă, cum aș putea eu să fiu cu tine?’”, a povestit artista.

Comportamentul bărbatului a oscilat între declarații de dragoste și amenințări grave. „Eu pot pe tine să te distrug în 3 secunde”, i-ar fi spus într-un mesaj, după ce îi promisese o casă de 180.000 de euro și un Porsche. În fața instanței, individul a avut un discurs contradictoriu, afirmând pe de o parte că acceptă „ordin de protecție pe viață”, iar pe de altă parte insultând-o pe cântăreață.

Decizia instanței

Pe 2 decembrie 2025, Judecătoria Bacău a emis un ordin de protecție valabil 12 luni, cu interdicția de a se apropia la mai puțin de 100 de metri, interdicția oricărui contact și monitorizare electronică. „Mi-am pus credința în acest ordin de protecție. El zicea că venea la concerte, dar eu nu l-am văzut niciodată”, a mai declarat Vasilica Tătaru potrivit aceleiași surse amintite mai sus.

