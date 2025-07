Scandal între Gheorghe Turda și Radu Ille. De la ce a pornit conflictul între interpreții de muzică populară: „E un Neica-Nimeni. I-am dat un picior în fund”

Un nou scandal zguduie lumea muzicii populare! De data aceasta, protagoniștii sunt Gheorghe Turda și Radu Ille, doi interpreți de renume ai muzicii tradiționale românești, care au ajuns să fie în centrul unui conflict aprins. Cauza? Un incident de neiertat s-a consumat într-un platou de televiziune, iar conflictul a luat amploare.

De la ce a pornit conflictul dintre Gheorge Turda şi Radu Ille

Gheorghe Turda, cunoscut în lumea muzicii populare pentru talentul și respectul pe care îl are pentru tradiția muzicală din Maramureș, nu s-a abținut să își exprime nemulțumirea față de Radu Ille. Potrivit lui Turda, Radu Ille, un alt solist de muzică populară, a interpretat piesele sale, inclusiv celebra „După pui de moroșan”, fără a cere permisiunea prealabilă, fapt ce l-a revoltat pe artist.

Într-un interviu pentru Click!, Gheorghe Turda nu a ezitat să îl numească pe Radu Ille„un Neica-Nimeni” și a explicat că interpretația acestuia este departe de a respecta tradițiile din Maramureș.

„Sunt foarte supărat pe Radu Ille. Interpretează prost piesele din Maramureș și într-o manieră deloc serioasă, la caterincă. Face parodie la repertoriul meu muzical. Nici nu mi-a cerut acordul ca să-mi cânte melodia, pe care eu am lansat-o primul, «După pui de moroșan». Radu este un Neica-Nimeni”, a spus Gheorghe Turda pentru click.ro, manifestându-și astfel nemulțumirea față de faptul că piesele sale sunt tratate cu lipsă de respect.

„I-am dat un picior în fund”

Conflictul nu s-a oprit doar la vorbe. Gheorghe Turda a povestit că, la un moment dat, a avut o întâlnire cu Radu Ille într-un platou de televiziune, iar tensiunile s-au întețit. Potrivit lui Turda, Radu Ille nu a luat în serios sfaturile sale, iar gestul său de a-l împinge a fost un moment de neiertat.

„Producătorii unei emisiuni de folclor mi l-au adus în platou, era, de fapt, surpriza lor pentru mine. Eu l-am certat, i-am dat un picior în fund și i-am zis «Ieși afară!»”, a mai spus Gheorghe Turda, clarificând că nu a tolerat comportamentul lui Radu Ille și a acționat într-un mod hotărât.

Gheorghe Turda nu se limitează doar la a-l critica pe Radu Ille pentru interpretarea pieselor sale, ci subliniază și faptul că artistul ar trebui să fie mai respectuos față de tradițiile și regulile muzicii populare. Acesta consideră că un artist care cântă muzică tradițională trebuie să învețe să o interpreteze corect și cu respect față de public și față de cei care au adus contribuții semnificative în acest domeniu.

El a subliniat că orice muzician care vrea să câștige respectul în domeniu trebuie să fie corect și să ceară permisiunea pentru a interpreta piesele altor artiști.

„Eu apreciez că a lucrat în mină, că a muncit din greu, dar, în muzică, și, ca de altfel, în orice meserie, trebuie să fii corect. Trebuie să ceri acordul când cânti anume piese, să înveți să interpretezi corect și cu respect pentru tradiții”, a adăugat Turda, referindu-se la Radu Ille.

Radu Ille, un artist controversat

Radu Ille, un alt solist din Maramureș, este cunoscut pentru stilul său energic și pentru faptul că a fost apreciat de unii iubitori ai muzicii populare. Totuși, în urma acestui incident cu Gheorghe Turda, a apărut întrebarea dacă Radu Ille este cu adevărat un artist care înțelege și respectă valorile tradiționale ale muzicii din Maramureș.

În ciuda acestei controverse, Radu Ille nu a dorit să comenteze pe marginea acestui conflict, lăsând ca opiniile să rămână nespuse.

Ce poveste de viaţă are Radu Ille

Dincolo de scandalul cu Gheorghe Turda, Radu Ille are o poveste de viață impresionantă. Acesta a lucrat timp de 8 ani în mina Vulcan, o muncă grea, care i-a lăsat amintiri și lecții despre viață. În ciuda greutăților, Radu Ille nu a abandonat muzica și a continuat să își urmeze visul de a deveni un artist cunoscut.

„N-am cerșit, n-am mințit, am muncit mult, am cunoscut o altă lume, am dus oamenii apoi în mină, să vadă, s-au minunat, pentru că era altceva de ce știau. Am intrat în locuri în care nu mulți nu ar intra, n-aș mai lucra în mină nici pentru toți banii din lume!”, a spus Radu Ille, exprimându-și respectul față de munca sa grea, potrivit sursei menţionate mai sus.

Artistul a avut și probleme de sănătate de-a lungul vieții. A fost internat în spital din cauza unor afecțiuni, iar în urma unor intervenții și tratamente, a reușit să își recapete starea de sănătate.

