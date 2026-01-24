  MENIU  
Home > Știri > „Mașini de neuitat”, o colecție pentru pasionații de automobile, dar și pentru generațiile următoare

„Mașini de neuitat”, o colecție pentru pasionații de automobile, dar și pentru generațiile următoare

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Unica.ro
.  Actualizat 26.01.2026, 21:11

Din 23 ianuarie, a apărut la chioșcurile de ziare, și online, pe Colecții Libertateacolecția „Mașini de neuitat’. Dedicată atât pasionaților de automobile, cât și celor mici, cărora știm că le plac mașinile, colecția aduce informații detaliate despre istoria mai multor modele de automobile și include machete auto deosebite, perfecte pentru atât pentru colecționari, cât și pentru joacă.

Primele 3 numere din colecție sunt dedicate unor mașini celebre în Romania – În primul număr vom descoperi istoria modelului Dacia 1100, la 7.99 lei, în cel de-al doilea avem celebrul Trabant P50, la 17.99 lei, iar în cel de-al treilea binecunoscutul model Dacia 1300, la 27.99 lei.

Pasiunea pentru mașini, o pasiune care poate lega generațiile

Pentru că vorbim atât de mult despre dependența celor mici de tehnologie, dar mai puțin despre pasiuni, colecția colecția „Mașini de neuitat’  poate fi puntea perfectă de legătură și în relația tată-fiu sau, de ce nu, bunic-nepot.

Pasionații de automobile îi pot ajuta pe cei mici să descopere la rândul lor mașinile care au scris istorie și să le explice, pe baza materialelor informative existente în colecție, rolul pe care aceste vehicule l-au jucat de-a lungul anilor în societate.

S-a aflat! La cine vor ajunge cei 500 de milioane de euro din asigurarea de viață a lui Felix Baumgartner. Fabuloasa sumă despre care nimeni nu știa nimic până acum!
S-a aflat! La cine vor ajunge cei 500 de milioane de euro din asigurarea de viață a lui Felix Baumgartner. Fabuloasa sumă despre care nimeni nu știa nimic până acum!
Recomandarea zilei

„Mașini de neuitat”, cadoul perfect pentru orice pasionat de automobile

Machetele colecției „Mașini de neuitat” au caroserie metalică, atent lucrată, și dimensiuni de până la 7 cm, ceea ce le face ideale pentru orice colecționar sau pasionat de automobile.

Dacă ești în căutarea unui cadou care să iasă din tipare, și care să vină la pachet cu tot cu o poveste frumoasă, atunci urmărește modelele la chioșcurile de ziare și alege-ți mașina preferată.

Ce făceau, în urmă cu o lună, adolescenții care l-au omorât pe Mario. „În data de 23.12.2025, la Postul de Poliţie Cenei...” Abia acum s-a aflat! E informația momentului!
Ce făceau, în urmă cu o lună, adolescenții care l-au omorât pe Mario. „În data de 23.12.2025, la Postul de Poliţie Cenei...” Abia acum s-a aflat! E informația momentului!
Recomandarea zilei
Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
Macheta Dacia 1100 - ediția nr. 1 (Mașini de neuitat) Macheta Dacia 1100 - ediția nr. 1 (Mașini de neuitat) 7.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția ianuarie 2026 ELLE - ediția ianuarie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Ubik - Philip K. Dick Ubik - Philip K. Dick 29.99 RON Cumpără acum
Somnul de veci - Raymond Chandler Somnul de veci - Raymond Chandler 29.99 RON Cumpără acum
O zi de decembrie - Josie Silver O zi de decembrie - Josie Silver 29.99 RON Cumpără acum
Monte Cassino - Sven Hassel Monte Cassino - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Moarte și viscol - Sven Hassel Moarte și viscol - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Dan Negru, jefuit în Paris de patru hoți români. I-au luat tot, apoi l-au sunat să-i înapoieze lucrurile: „Mi-au zis că ei câștigă între 1.000 și 4.000 de euro pe zi”
Dan Negru, jefuit în Paris de patru hoți români. I-au luat tot, apoi l-au sunat să-i înapoieze lucrurile: „Mi-au zis că ei câștigă între 1.000 și 4.000 de euro pe zi”
Fanatik
Două profeții șoc ale lui Mitică Dragomir în SuperLiga: pe ce loc termină FCSB și cine ia titlul. Exclusiv
Două profeții șoc ale lui Mitică Dragomir în SuperLiga: pe ce loc termină FCSB și cine ia titlul. Exclusiv
GSP.ro
Anamaria Prodan a fost dată afară de la Antena 1! Emisiunea s-a închis în plin sezon
Anamaria Prodan a fost dată afară de la Antena 1! Emisiunea s-a închis în plin sezon
Click.ro
Stelei Enache nu-i dai 76 de ani, nici cu buletinul în mână! Are o pensie pe măsura celebrității? „Nimeni, în România!” Alimentele la care a renunțat, pentru o sănătate de fier
Stelei Enache nu-i dai 76 de ani, nici cu buletinul în mână! Are o pensie pe măsura celebrității? „Nimeni, în România!” Alimentele la care a renunțat, pentru o sănătate de fier
TV Mania
Gabriela și Dani Oțil s-au mutat la bloc: „Tiago e foarte fericit”. De ce au lăsat casa din Corbeanca și primele imagini din apartament
Gabriela și Dani Oțil s-au mutat la bloc: „Tiago e foarte fericit”. De ce au lăsat casa din Corbeanca și primele imagini din apartament
Redactia.ro
Cine era doctorița radiolog găsită moartă în casă în București. Era de o frumusețe rară și ar fi avut pe cap o pungă de plastic legată cu un cordon
Cine era doctorița radiolog găsită moartă în casă în București. Era de o frumusețe rară și ar fi avut pe cap o pungă de plastic legată cu un cordon
Citește și...
S-a terminat ședința! Peluza Nord, protest fără precedent după umilințele suferite de FCSB! Gigi Mustață: „Am hotărât în unanimitate!”
Cutremurător! Ce a apărut la mormântul lui Mario, după înmormântare: ţi se face pielea de găină. Cine ar fi făcut gestul...
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Secretul din mormântul Prințului Bibescu și șuvița de păr care a supraviețuit unei trădări umilitoare
Când se virează pensiile în februarie 2026. Calendarul plăților pentru seniori
Alertă în România. Abdullah Ataș, turcul condamnat la 22 de închisoare după ce a ucis un polițist, a evadat din închisoare
Pensii mai mari pentru o categorie de români. Cine beneficiază de măsurile propuse de Guvern
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
CUMPLIT! Boala de care suferea Viviana Nițu, doctorița găsită fără suflare în casă. Detaliul care aruncă în AER ancheta, s-a SINUCIS pentru că...

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
IAN, de la "Desafio: Aventura", are planuri mari pentru 2026: "Vreau să-mi întemeiez o familie". Ce spune despre iubita lui / Exclusiv
IAN, de la "Desafio: Aventura", are planuri mari pentru 2026: "Vreau să-mi întemeiez o familie". Ce spune despre iubita lui / Exclusiv
Andra, alături de Cătălin Măruță la vizionarea primei ediții "Românii au talent", sezonul 16: "Mă bucur că putem să facem mai multe lucruri împreună. În orice situație, trebuie să privești partea bună" / Exclusiv
Andra, alături de Cătălin Măruță la vizionarea primei ediții "Românii au talent", sezonul 16: "Mă bucur că putem să facem mai multe lucruri împreună. În orice situație, trebuie să privești partea bună" / Exclusiv
Proiecte speciale
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Avantaje
Cătălin Crișan a răbufnit după ce a fost numit “bătrânel”. Artistul e dezamăgit de comentariile deplasate: “Vă cânt de 39 de ani”. Continuarea e total neașteptată
Cătălin Crișan a răbufnit după ce a fost numit “bătrânel”. Artistul e dezamăgit de comentariile deplasate: “Vă cânt de 39 de ani”. Continuarea e total neașteptată
Ce spunea Petre Roman despre idila pe care a avut-o cu Zoia, singura fiică lui Nicolae Ceaușescu: „Am cunoscut-o pe Zoia în 1972, a fost un moment foarte frumos, cu parfum de idilă”
Ce spunea Petre Roman despre idila pe care a avut-o cu Zoia, singura fiică lui Nicolae Ceaușescu: „Am cunoscut-o pe Zoia în 1972, a fost un moment foarte frumos, cu parfum de idilă”
Elle
Victoria Beckham „se simte trădată” de acuzațiile șocante ale fiului său Brooklyn și confesiunea privind nunta cu Nicola. Dezvăluirile celor apropiați
Victoria Beckham „se simte trădată” de acuzațiile șocante ale fiului său Brooklyn și confesiunea privind nunta cu Nicola. Dezvăluirile celor apropiați
Dakota Johnson a trecut peste despărțirea de Chris Martin și are un nou iubit celebru! Despre cine este vorba și cum au fost surprinși. Foto
Dakota Johnson a trecut peste despărțirea de Chris Martin și are un nou iubit celebru! Despre cine este vorba și cum au fost surprinși. Foto
Ce surpriză i-a pregătit Alina Eremia soțului ei, Edi Barbu, de ziua lui de naștere. Gestul superb făcut de artistă: „N-am scris un mesaj…” Video
Ce surpriză i-a pregătit Alina Eremia soțului ei, Edi Barbu, de ziua lui de naștere. Gestul superb făcut de artistă: „N-am scris un mesaj…” Video
DailyBusiness.ro
Pâinea, tot mai scumpă pe mesele românilor. Franzela albă rămâne soluția celor cu venituri mici
Pâinea, tot mai scumpă pe mesele românilor. Franzela albă rămâne soluția celor cu venituri mici
Alex Pretti, bărbatul ucis de un agent ICE în Minneapolis, era asistent medical ATI
Alex Pretti, bărbatul ucis de un agent ICE în Minneapolis, era asistent medical ATI
A1.ro
Răzvan Kovacs și Ema Oprișan de la Insula Iubirii sezonul 7 s-au despărțit. Ce mesaj a transmis fostul concurent
Răzvan Kovacs și Ema Oprișan de la Insula Iubirii sezonul 7 s-au despărțit. Ce mesaj a transmis fostul concurent
Zodii care își găsesc marea dragoste în februarie. Luna iubirii vine cu surprize colosale pentru ele!
Zodii care își găsesc marea dragoste în februarie. Luna iubirii vine cu surprize colosale pentru ele!
Ema Oprișan de la Insula Iubirii, sezonul 7, primele declarații despre despărțirea de Răzvan Kovacs: „Important e să fim eu și copiii mei bine”
Ema Oprișan de la Insula Iubirii, sezonul 7, primele declarații despre despărțirea de Răzvan Kovacs: „Important e să fim eu și copiii mei bine”
Florin Piersic Jr., filmare rară, de colecție, cu fiul său. "Un motiv în plus să trăiești!" Sasha are 10 ani
Florin Piersic Jr., filmare rară, de colecție, cu fiul său. "Un motiv în plus să trăiești!" Sasha are 10 ani
Moldo și Kira au făcut următorul pas în relație, după finala sezonului 4 "Casa Iubirii". "Chiar e frumos!" Anunțul celor doi
Moldo și Kira au făcut următorul pas în relație, după finala sezonului 4 "Casa Iubirii". "Chiar e frumos!" Anunțul celor doi
Observator News
"Nu mai gândeşti, nu mai simţi corect, doar distrugi". Reacţia minorului de 13 ani, acuzat de crima din Timiş
"Nu mai gândeşti, nu mai simţi corect, doar distrugi". Reacţia minorului de 13 ani, acuzat de crima din Timiş
Libertatea pentru Femei
Doctorița de 39 de ani găsită fără suflare radia, în 2015, în rochia de mireasă, la brațul fostului soț. Azi tot el a găsit-o decedată, iar detaliul de la fața locului e terifiant. Ce destin, cât chin
Doctorița de 39 de ani găsită fără suflare radia, în 2015, în rochia de mireasă, la brațul fostului soț. Azi tot el a găsit-o decedată, iar detaliul de la fața locului e terifiant. Ce destin, cât chin
Îl recunoști, da? Aici avea 17 ani, acum a împlinit 71! E un nume uriaș, nu e om să nu-l cunoască, nu e om să nu-l iubească! E plin de bani, dar comoara lui e familia: două soții, trei copii
Îl recunoști, da? Aici avea 17 ani, acum a împlinit 71! E un nume uriaș, nu e om să nu-l cunoască, nu e om să nu-l iubească! E plin de bani, dar comoara lui e familia: două soții, trei copii
Actrița tinereții noastre, de la simbolul frumuseții, la ținta criticilor dure. Cândva idolul unei planete, azi judecată pentru felul în care arată. Povestea unei libertăți asumate
Actrița tinereții noastre, de la simbolul frumuseții, la ținta criticilor dure. Cândva idolul unei planete, azi judecată pentru felul în care arată. Povestea unei libertăți asumate
Câți bani plătește Anca Țurcașiu ca să locuiască două luni în Thailanda: „E ieftin!” Cât o costă cazarea și masa în fiecare zi
Câți bani plătește Anca Țurcașiu ca să locuiască două luni în Thailanda: „E ieftin!” Cât o costă cazarea și masa în fiecare zi
Viva.ro
Decizia luată de familia lui Felix Baumgartner la 6 luni de la moartea lui a înmărmurit pe toată lumea. Nimeni nu se aștepta vreodată la una ca asta, cu atât mai puțin Mihaela Rădulescu
Decizia luată de familia lui Felix Baumgartner la 6 luni de la moartea lui a înmărmurit pe toată lumea. Nimeni nu se aștepta vreodată la una ca asta, cu atât mai puțin Mihaela Rădulescu
Doamne, ce veste! Diagnosticul crunt primit de artista noastră: suferă de leucemie, iar primele detalii sunt absolut tulburătoare: "Am slăbit 7 kg în trei săptămâni, am pierdut forța, am pierdut energia…”
Doamne, ce veste! Diagnosticul crunt primit de artista noastră: suferă de leucemie, iar primele detalii sunt absolut tulburătoare: "Am slăbit 7 kg în trei săptămâni, am pierdut forța, am pierdut energia…”
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii
Scene tulburătoare la mormântul lui Ioan Luchian Mihalea, la 32 de ani de la moartea sa. Neasteptat cine a apărut la mormântul său: "Îmbrăcat în alb...” Toți au rămas înmărmuriți când au auzit ce s-a întâmplat, de fapt, la cimitir
Scene tulburătoare la mormântul lui Ioan Luchian Mihalea, la 32 de ani de la moartea sa. Neasteptat cine a apărut la mormântul său: "Îmbrăcat în alb...” Toți au rămas înmărmuriți când au auzit ce s-a întâmplat, de fapt, la cimitir
Redactia.ro
Cine era doctorița radiolog găsită moartă în casă în București. Era de o frumusețe rară și ar fi avut pe cap o pungă de plastic legată cu un cordon
Cine era doctorița radiolog găsită moartă în casă în București. Era de o frumusețe rară și ar fi avut pe cap o pungă de plastic legată cu un cordon
S-a aflat totul acum. A venit autopsia lui Mario Berinde, tânărul care s-a stins în Timiș sub privirile nemiloase ale prietenilor săi. Cum s-a stins tânărul, de fapt
S-a aflat totul acum. A venit autopsia lui Mario Berinde, tânărul care s-a stins în Timiș sub privirile nemiloase ale prietenilor săi. Cum s-a stins tânărul, de fapt
Reacția neașteptată a mamei lui Mario, tânărul care s-a stins în Timis sub privirile prietenilor săi. Ce a făcut unul dintre adolescenți chiar la o zi după ce s-a întâmplat tragedia👇
Reacția neașteptată a mamei lui Mario, tânărul care s-a stins în Timis sub privirile prietenilor săi. Ce a făcut unul dintre adolescenți chiar la o zi după ce s-a întâmplat tragedia👇
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Scandal în sistemul sanitar din Luxemburg! Chirurg ortoped suspendat: prezumția de nevinovăție ar fi fost încălcată
Scandal în sistemul sanitar din Luxemburg! Chirurg ortoped suspendat: prezumția de nevinovăție ar fi fost încălcată
ANM, în alertă! Vremea o ia razna – temperaturi neobișnuite, ploi abundente, viscol! Prognoza meteo actualizată
ANM, în alertă! Vremea o ia razna – temperaturi neobișnuite, ploi abundente, viscol! Prognoza meteo actualizată
Bolojan dă o nouă lovitură! Donatorii de sânge și românii cu dizabilități, lăsați fără scutirile fiscale
Bolojan dă o nouă lovitură! Donatorii de sânge și românii cu dizabilități, lăsați fără scutirile fiscale
HOROSCOP săptămâna 26 ianuarie-1 februarie 2026. ZODIILE protejate de astre
HOROSCOP săptămâna 26 ianuarie-1 februarie 2026. ZODIILE protejate de astre
TV Mania
Gabriela și Dani Oțil s-au mutat la bloc: „Tiago e foarte fericit”. De ce au lăsat casa din Corbeanca și primele imagini din apartament
Gabriela și Dani Oțil s-au mutat la bloc: „Tiago e foarte fericit”. De ce au lăsat casa din Corbeanca și primele imagini din apartament
Cum arată vila de lux a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: mobilier scump și un pat care valorează cât o mașină
Cum arată vila de lux a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: mobilier scump și un pat care valorează cât o mașină
Nu Mihaela, nu Andreea. Cine a fost, de fapt, marea iubire a lui Ștefan Bănică Jr.
Nu Mihaela, nu Andreea. Cine a fost, de fapt, marea iubire a lui Ștefan Bănică Jr.
VIDEO viral. Cum arăta Ramona Olaru atunci când a pășit pentru prima dată în platoul de la Neatza. Brunetă, fuste scurte și glume deocheate
VIDEO viral. Cum arăta Ramona Olaru atunci când a pășit pentru prima dată în platoul de la Neatza. Brunetă, fuste scurte și glume deocheate
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Cum arată acum Gabriela Cristea după ce a slăbit! Și-a etalat silueta într-o fustă mini! Transformarea ce i-a lăsat mască pe fani
Cum arată acum Gabriela Cristea după ce a slăbit! Și-a etalat silueta într-o fustă mini! Transformarea ce i-a lăsat mască pe fani
Cum își menține Mădălina Ghenea forma fizică impecabilă: „Nu negociez”! Regula de aur pe care nu o încalcă niciodată
Cum își menține Mădălina Ghenea forma fizică impecabilă: „Nu negociez”! Regula de aur pe care nu o încalcă niciodată
Imagini tulburătoare cu celebra vedetă! Nu o mai recunoaște nimeni. A ajuns piele și os: „Este îngrijorător”
Imagini tulburătoare cu celebra vedetă! Nu o mai recunoaște nimeni. A ajuns piele și os: „Este îngrijorător”
Cum arată Brigitte Pastramă după ce a dispărut din showbiz! E cu totul altă persoană, după ce și-a scos acidul din buze
Cum arată Brigitte Pastramă după ce a dispărut din showbiz! E cu totul altă persoană, după ce și-a scos acidul din buze
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton