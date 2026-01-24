„Mașini de neuitat”, o colecție pentru pasionații de automobile, dar și pentru generațiile următoare

Din 23 ianuarie, a apărut la chioșcurile de ziare, și online, pe Colecții Libertatea, colecția „Mașini de neuitat’. Dedicată atât pasionaților de automobile, cât și celor mici, cărora știm că le plac mașinile, colecția aduce informații detaliate despre istoria mai multor modele de automobile și include machete auto deosebite, perfecte pentru atât pentru colecționari, cât și pentru joacă.

Primele 3 numere din colecție sunt dedicate unor mașini celebre în Romania – În primul număr vom descoperi istoria modelului Dacia 1100, la 7.99 lei, în cel de-al doilea avem celebrul Trabant P50, la 17.99 lei, iar în cel de-al treilea binecunoscutul model Dacia 1300, la 27.99 lei.

Pasiunea pentru mașini, o pasiune care poate lega generațiile

Pentru că vorbim atât de mult despre dependența celor mici de tehnologie, dar mai puțin despre pasiuni, colecția colecția „Mașini de neuitat’ poate fi puntea perfectă de legătură și în relația tată-fiu sau, de ce nu, bunic-nepot.

Pasionații de automobile îi pot ajuta pe cei mici să descopere la rândul lor mașinile care au scris istorie și să le explice, pe baza materialelor informative existente în colecție, rolul pe care aceste vehicule l-au jucat de-a lungul anilor în societate.

„Mașini de neuitat”, cadoul perfect pentru orice pasionat de automobile

Machetele colecției „Mașini de neuitat” au caroserie metalică, atent lucrată, și dimensiuni de până la 7 cm, ceea ce le face ideale pentru orice colecționar sau pasionat de automobile.

Dacă ești în căutarea unui cadou care să iasă din tipare, și care să vină la pachet cu tot cu o poveste frumoasă, atunci urmărește modelele la chioșcurile de ziare și alege-ți mașina preferată.

