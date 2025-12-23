Cum și-a decorat Alina Pușcaș bradul. Prezentatoarea tv a ales ornamente unice și elegante

Alina Pușcaș impresionează cu bradul ei de Crăciun, decorat cu globuri din sticlă aurii și o fundă crem elegantă. Florile decorative adaugă un aer unic, transformându-l într-un simbol al rafinamentului festiv.

Cum și-a împodobit Alina Pușcaș bradul

Bradul de Crăciun al Alinei Pușcaș impresionează prin eleganță și originalitate. Prezentatoarea emisiunii „Te cunosc de undeva” a decorat un brad natural cu ramuri bogate, alegând globuri din sticlă aurii, pline de sclipici.

În vârful pomului, vedeta a fixat o fundă imensă realizată dintr-un material transparent, asemănător unui voal crem. Funda uriașă a devenit trendul acestui sezon, majoritatea vedetelor alegând să o adauge în bradul lor.

Printre ornamente, se regăsesc și flori decorative care adaugă o notă specială bradului. Acest stil unic reflectă personalitatea Alinei, care se remarcă prin creativitate și atenție la detalii.

Cum s-a lansat vedeta în televiziune

Cariera Alinei Pușcaș a început cu rolul din serialul „Narcisa sălbatică”, continuând cu diverse producții ale Ruxandrei Ion. De atunci, ea a devenit o prezență constantă în show-ul transformărilor, alături de Pepe.

Pe lângă cariera în televiziune, viața ei este marcată de realizări personale și profesionale: mamă a trei copii, studentă la masterul UNArte și creatoare a propriului brand de haine.

În ultimii ani, producători de show-uri precum Asia Express, Power Couple și Survivor și-au exprimat interesul pentru Alina. Ei consideră că vedeta poate atrage audiență și poate dezvălui o latură personală, dincolo de imaginea de pe ecran. Totuși, Alina a analizat cu atenție aceste oferte, fără să semneze vreun contract până acum.

„E complicat că sunt mici copiii. Survivor înseamnă 4 luni de stat departe. Asia Express înseamnă 2 luni de stat departe. Power Couple? Acolo e mai puțin, dar problema e că soțul este medic militar. E mai complicat să plece în astfel de scopuri în afara țării. Deci și acolo e dificil”, și-a explicat ea decizia de a nu participa la niciunul dintre aceste show-uri.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus cum arată bradul de Crăciun al Alinei Pușcaș

Sursă foto: Instagram

