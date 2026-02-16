Producătoare israeliană Dana Eden, creatoarea serialului „Teheran”, găsită moartă într-un hotel din Atena. Avea 52 de ani

Dana Eden, celebra producătoare israeliană în vârstă de 52 de ani, cunoscută pentru serialul de spionaj „Teheran”, a fost găsită fără viață într-un hotel din Atena, unde se afla pentru filmările sezonului patru. Moartea ei neașteptată a declanșat un val de reacții și speculații în mediul online, în timp ce autoritățile elene au deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte ale tragediei.

Fratele ei a alertat autoritățile

Eden, în vârstă de 52 de ani, a creat și produs serialul de succes Tehran și se afla în Grecia pentru filmările sezonului al patrulea. Poliția a deschis o anchetă și tratează cazul ca pe o sinucidere, pe baza probelor și mărturiilor strânse.

Potrivit primelor informații, la fața locului au fost găsite pastile, iar medicul legist ar fi descoperit și vânătăi pe gâtul lui Eden.

Fratele ei a alertat autoritățile după ce aceasta nu a mai răspuns la mesaje.

„Este un moment de mare tristețe pentru familie, prieteni și colegi”, a transmis compania internațională Donna and Shula Productions într-un comunicat. „Compania dorește să clarifice că zvonurile privind o moarte de natură criminală sau naționalistă nu sunt adevărate și nu au nicio bază”, au adăugat reprezentanții, rugând presa și publicul să nu distribuie informații neverificate.

Dana Eden, creatoarea serialului premiat Tehran

Tehran a câștigat premiul pentru cel mai bun serial dramatic la cea de-a 49-a ediție a Premiilor Emmy, în 2021, devenind primul serial israelian care obține această distincție.

Eden a câștigat recunoaștere internațională datorită producției difuzate de Apple TV, care urmărește o agentă Mossad aflată în prima ei misiune în capitala Iranului, realizată împreună cu Moshe Zonder și Maor Kohn.

Citeşte şi: Timothy Very, toboșarul trupei „Manchester Orchestra”, a murit la 42 de ani

Citeşte şi: James Van Der Beek a murit la 48 de ani. Actorul din Dawson’s Creek a pierdut lupta cu cancerul

Citeşte şi: Actorul Kanbolat Görkem Arslan, din serialul „Inimă rebelă”, a murit la 45 de ani

Ea a decis să filmeze o parte din serial în Atena după o vacanță în familie, fiind impresionată de asemănările dintre cele două orașe.

Partenera profesională a Danei Eden a fost producătoarea Shula Spiegel, cealaltă jumătate a companiei Donna and Shula Productions, prin intermediul căreia au fost realizate „Tehran” și multe dintre celelalte proiecte ale ei.

Împreună, Eden și Spiegel au produs peste 40 de seriale și filme de televiziune, atât de ficțiune, cât și documentare. Printre acestea se numără „Five Men and a Wedding”, „Dan & Muzly”, „The Magpie”, „The Stylist”, episodul-pilot CBS „Mother’s Day”, mai multe sezoane ale serialului pentru copii „Shakshouka”, precum și seria documentară „Saving the Wild Animals”.

Dana Eden a devenit una dintre cele mai respectate producătoare din Israel, după ce și-a început cariera la sfârșitul anilor ’90. S-a remarcat rapid prin crearea unor seriale dramatice cu impact internațional.

Foto – Profimedia

Urmărește-ne pe Google News