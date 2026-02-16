Timothy Very, toboșarul trupei „Manchester Orchestra”, a murit la 42 de ani

Timothy Very, toboșarul trupei indie Manchester Orchestra, a murit la 42 de ani.

Mesajul trupei după moartea lui Timothy Very

Trupa a anunțat moartea subită a lui Very într-o postare emoționantă pe Instagram, sâmbătă, 14 februarie, alături de o fotografie cu muzicianul pe scenă, în fața unei mulțimi mari, la apus.

„Întreaga familie Manchester Orchestra este devastată de pierderea neașteptată a fratelui nostru, Timothy Very”, începea mesajul.

„Cel mai îndrăgit om pe care oricare dintre noi a avut norocul să-l cunoască în această viață. Cu toții am amânat să împărtășim această veste, pentru că încă suntem în stare de necredință totală. Tim era instantaneu plăcut și interacționa cu toată lumea cu bunătate și căldură. Râsul lui era contagios și îi făcea imediat pe oameni să se simtă bine primiți și încurajați. Umorul și energia lui erau chiar fundația care ținea laolaltă întregul univers MO. Străinii deveneau rapid prieteni, iar prietenii deveneau familie”, continua mesajul.

„Avea o lumină inconfundabilă, egalată doar de dedicarea și dragostea pentru meșteșugul pentru care fusese, în mod evident, pus pe pământ. Nicio vorbă nu îi poate face dreptate. Vă rugăm să știți că, dacă sunteți cineva care l-a iubit pe Tim, și el v-a iubit la rândul lui”, au adăugat ei.

„Singurul lucru pe care Tim îl iubea mai mult decât să creeze muzică era să fie alături de familia lui. Cu greu ai putea găsi un tată mai plin de bucurie. Te iubim, Tim, îți mulțumim că ne-ai iubit. Ești o forță a pozitivismului care va rămâne prezentă în toate zilele noastre”, se încheia postarea.

Cauza morții lui Very nu este cunoscută în prezent.

O carieră marcată de contribuții esențiale

Very s-a alăturat trupei Manchester Orchestra, cu sediul în Atlanta și formată inițial în 2004, după ce fostul toboșar a părăsit grupul în 2010, potrivit Billboard.

Tobe­le sale apar pe trei dintre albumele trupei: Cope (2014) — și varianta sa acustică, Hope —, A Black Mile to the Surface (2017) și The Million Masks of God (2021), precum și pe EP-ul The Valley of Vision (2023).

Very se descria drept „toboșarul unui compozitor” într-un episod din februarie 2022 al podcastului Drummers on Drumming. „Mi-ar plăcea să cred că, după ce fac asta de vreo 20 de ani, sau cât o fi fost până acum, aduc ceva la masă care nu înseamnă doar tobe și ritmuri, ci înțelegerea a ceea ce ar trebui sau ar putea să aibă un cântec, pentru a-l îmbunătăți sau pentru a-i adăuga ceva — o aromă, un sentiment”, explica el.

A adăugat: „Să îți lași amprenta pe un cântec și să simți că ‘omule, e mai bun pentru că am cântat eu pe el’ — asta e ceea ce caut mereu și sper să ating: să am un impact asupra unui cântec care să fie exact ceea ce trebuie.”

