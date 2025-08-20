Nicoleta Luciu, probleme în căsnicie? Cum a fost surprinsă vedeta de când și-a început propriul podcast

Nicoleta Luciu pare să aibă probleme în căsnicie de când a început să petreacă tot mai mult timp în București, unde își filmează propriul podcast și stă departe de soțul ei, Zsolt, care locuiește în continuare în Miercurea Ciuc. Vedeta a renunțat la verighetă și a devenit independentă financiar, iar apropiați ai familiei spun că ar exista neînțelegeri între ea și soțul ei și chiar ar putea ajunge la divorț.
După mai mulți ani în care a stat departe de luminile reflectoarelor, dedicându-se complet soțului ei și celor patru copii ai lor, Nicoleta Luciu a revenit în forță, cariera ei fiind acum în plină ascensiune. Are propriul podcast și mai multe contracte de publicitate, aceasta bucurându-se din plin de viața ei profesională din București. Pe de altă parte, familia ei a rămas la Miercurea Ciuc, iar căsnicia cu Zsolt s-ar clătina.
Aceasta a refuzat să spună mai multe pe marginea acestui subiect, refuzând să vorbească și despre locul în care și-a petrecut vacanța din această vară.
Dacă în fiecare an Nicoleta Luciu, Zsolt și copiii lor plecau cea mai mare perioadă a verii în Croația, anul acesta planurile lor s-au schimbat. Vedeta a ales să plece pe cont propriu într-o mică vacanță, cu o mașină închiriată de la o firmă din București căreia i-a făcut reclamă.
În ultimele săptămâni, Nicoleta Luciu a filmat mai multe episoade ale podcastului său, unde a avut invitați de seamă precum Maia Morgenstern, Crina Mardare, Bebe Cotimanis, Iulia Vântur și Eugenia Șerban.
