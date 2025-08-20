Nicoleta Luciu, probleme în căsnicie? Cum a fost surprinsă vedeta de când și-a început propriul podcast

Nicoleta Luciu pare să aibă probleme în căsnicie de când a început să petreacă tot mai mult timp în București, unde își filmează propriul podcast și stă departe de soțul ei, Zsolt, care locuiește în continuare în Miercurea Ciuc. Vedeta a renunțat la verighetă și a devenit independentă financiar, iar apropiați ai familiei spun că ar exista neînțelegeri între ea și soțul ei și chiar ar putea ajunge la divorț.

Nicoleta Luciu ar avea probleme în căsnicie

După mai mulți ani în care a stat departe de luminile reflectoarelor, dedicându-se complet soțului ei și celor patru copii ai lor, Nicoleta Luciu a revenit în forță, cariera ei fiind acum în plină ascensiune. Are propriul podcast și mai multe contracte de publicitate, aceasta bucurându-se din plin de viața ei profesională din București. Pe de altă parte, familia ei a rămas la Miercurea Ciuc, iar căsnicia cu Zsolt s-ar clătina.

Potrivit unor surse citate de Cancan, vedeta și omul de afaceri s-ar confrunta cu probleme în mariaj, care ar fi pe punctul de a se destrăma.

Mai mult, la ultimele ediții ale podcastului ei, Nicoleta Luciu a apărut fără verighetă, gest la care a recurs și în urmă cu mai mulți ani, când soțul ei ar fi înșelat-o cu o antrenoare de fitness.

Reacția Nicoletei Luciu

Contactată de publicația menționată anterior, Nicoleta Luciu a negat zvonurile susținând că dacă ar fi existat probleme în căsnicia ei, ar fi anunțat.

„Nu-s probleme. Dacă erau, spuneam eu”, a declarat vedeta.

Aceasta a refuzat să spună mai multe pe marginea acestui subiect, refuzând să vorbească și despre locul în care și-a petrecut vacanța din această vară.

Dacă în fiecare an Nicoleta Luciu, Zsolt și copiii lor plecau cea mai mare perioadă a verii în Croația, anul acesta planurile lor s-au schimbat. Vedeta a ales să plece pe cont propriu într-o mică vacanță, cu o mașină închiriată de la o firmă din București căreia i-a făcut reclamă.

În ultimele săptămâni, Nicoleta Luciu a filmat mai multe episoade ale podcastului său, unde a avut invitați de seamă precum Maia Morgenstern, Crina Mardare, Bebe Cotimanis, Iulia Vântur și Eugenia Șerban.

