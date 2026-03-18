Irina Fodor, mărturii sincere despre momentele grele din căsnicia cu Răzvan: „Hopuri financiare, probleme de sănătate”. Cum au reușit să treacă peste

Irina și Răzvan Fodor sunt unul dintre cele mai solide cupluri din showbizul românesc. Cei doi sunt împreună de 18 ani, dintre care 16 ani de căsătorie. Mulți s-au întrebat cum rezistă căsnicia lor, mai ales că în curând se împlinesc două decenii de când se cunosc. Prezentatoarea a vorbit deschis despre provocările din relație și cum au trecut peste.

Irina Fodor, mai sinceră ca niciodată. Cum a reușit să stea 18 ani alături de Răzvan Fodor

Irina Fodor a mărturisit că ea și soțul ei au trecut și prin momente dificile în relație. Au existat încercări grele pentru fiecare dintre ei și pentru căsnicie, însă au reușit să treacă peste acestea de fiecare dată și să rămână o echipă unită.

Citește și: Soții Fodor, povestea unui cuplu reușit. Răzvan a rămas fără tată la 14 ani, iar Irina trebuia să devină profesoară

Irina Fodor spune că nu există niciun secret al unei căsnicii de lungă durată, ci alegerea zilnică de a rămâne împreună. Ea a mai dezvăluit că umorul i-a scos din situații tensionate de multe ori.

„Nu există secret. Există alegerea zilnică de a rămâne împreună. Și multă iubire. Și răbdare. Umorul ne-a scos din situații tensionate de nenumărate ori. E super-puterea familiei noastre. Dacă poți râde împreună, ai deja jumătate din problemă rezolvată.

Normal, o căsnicie trebuie consolidată constant, nu crește din pământ, din iarbă verde, mai ales că, invariabil, traversează și perioade mai dificile. Diferite probleme de sănătate, programul de filmări care ne ține departe, hopuri financiare, am trecut prin toate, ca orice cuplu, nu am fost feriți de ele.

Citește și: Răzvan Fodor, emoții înainte de plecarea Irinei în America, pentru filmările „America Express”

Dar revin la răspunsurile de mai sus: noi știm că formăm o echipă puternică împreună și ne și dorim unul altuia prezența. Cel mai bine funcționăm când suntem doi, indiferent de ce ne pregătește viața”, a spus Irina Fodor pentru revista VIVA!

Cum este Răzvan Fodor ca soț

Frumoasă prezentatoare a vorbit despre cum este Răzvan Fodor în calitate de soț și l-a lăudat spunând că este foarte empatic.

Artistul îi dăruiește constant flori, de cele mai multe ori fără motiv.

„Răzvan nu e siropos, dar e foarte atent și foarte empatic. Are o intuiție absolut extraordinară și știe când am nevoie de afecțiunea lui, de o vorbă bună sau de o glumă care să mă scoată din gânduri apăsătoare, iar asta e tot ce îmi trebuie.

Citește și: De ce Răzvan Fodor nu sărbătorește Valentine’s Day

Și mai știe că îmi plac florile, așa că îmi cumpără fără vreo ocazie, în mijlocul săptămânii, de exemplu. Ocaziile oficiale le ratează, de cele mai multe ori. (râde)”, a mai spus Irina Fodor pentru sursa citată.

