Soții Fodor, povestea unui cuplu reușit. Răzvan a rămas fără tată la 14 ani, iar Irina trebuia să devină profesoară

Irina și Răzvan Fodor formează unul dintre cele mai apreciate și solide cupluri din show-bizul românesc. Cei doi sunt împreună de 15 ani și au grijă ca relația lor să fie mereu ca în prima zi.

Cei doi s-au căsătorit acum 12 ani și se bucură de timpul petrecut în familie, alături de fetița lor, Diana. Soții Fodor au fost invitați la podcastul lui Mihai Brenciu, unde au vorbit deschis despre viața lor din spatele camerelor de filmat.

Răzvan Fodor, rămas orfan de tată, la 14 ani

Printre alte discuții pe care le-au purtat în cadrul podcastului „Lucruri simple”, Răzvan Fodor a vorbit și despre unul dintre cele mai dureroase episoade din viața lui: moartea tatălui.

Soțul Irinei Fodor a rămas orfan de tată la 14 ani, iar de atunci, mărturisește el, sărbătorile nu au mai arătat niciodată la fel.

„Tata s-a încăpățânat să se ducă la cei veșnici, când eu aveam 14 ani. Din momentul ăla Crăciunul s-a dus în altă zonă. Pentru mine nu mai avea niciun… De Crăciun eram pe străzi, treceam și pe la mama, dar eram în petreceri, în distracții. Nu aveam de ce să mă bucur de un brad. Am cunoscut-o pe Irina și primii doi ani nu am avut brad împodobit. Apoi a apărut copilul și lucrurile s-au schimbat”, povestește Răzvan Fodor.

Irina Fodor ar fi trebuit să devină profesoară

Irina Fodor ar fi trebuit să urmeze o carieră în educație. Ar fi trebuit să devină profesoară de limba română, însă a ales, fără să le spună părinților, să se înscrie la Facultatea de Jurnalism.

„Trebuia să dau la Litere, să devin profesoară de română. M-am dus și am dat examen la Jurnalism fără să le spun alor mei. După ce am luat admiterea, gata, am știut că ăla este drumul meu și am luat-o din aproape în aproape. Până să apar pe sticlă m-am perfecționat de la reporterie la montaj video, editare de text”, a mărturisit Irina Fodor.

Cum s-au cunoscut Irina și Răzvan Fodor

Ea avea 19 ani atunci când s-au cunoscut, iar diferența de 13 ani dintre ei nu le-a afectat cu nimic ceea ce simțea unul pentru celălalt, ba i-a unit și mai mult. Au împreună o fată de 11 ani și sunt mai fericiți ca niciodată.

Pe vremea când s-au întâlnit, Irina era încă studentă la Facultatea de Jurnalism. Cei doi s-au cunoscut în timpul unei figurații pe platourile de filmare de la Buftea. După câteva luni, actorul i-a propus să meargă într-o vacanță în India, unde și-a dat seama că este femeia pe care el o căuta.

După ce s-au mutat împreună, Irina Fodor mărturisește că soțului ei nu îi plăcea mâncarea pe care aceasta o pregătea, astfel că pentru o bună perioadă de timp, el a fost cel care s-a ocupat de tot ceea ce însemna bucătărie în casa lor.

„Mânca cu noduri, de rușine ca să nu mă supere. Până la urmă mi-a zis: ‘Știi ce, eu știu foarte bine să gătesc, stai tu liniștită că gătește fratele tău pentru amândoi’. Atât de rău, atât de rău. Își aduce aminte orice greșeală culinară făcută vreodată”, spune Irina Fodor.

