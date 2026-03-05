Cosmin Seleși a fost internat în spital. Cu ce probleme de sănătate se confruntă: „Uneori, viața îți mai dă câte o palmă. Medicii sunt rezervați în privința evoluției, dar urmez un tratament”

Cosmin Seleși a fost internat în spital. Prezentatorul de televiziune a ajuns pe mâna medicilor după ce a acuzat dureri care l-au trimis direct la urgențe. Deși situația l-a luat prin surprindere, el a ales să nu ignore semnele corpului și urmează acum un tratament prin care speră să evite o operație. Iată cu ce probleme de sănătate se confruntă!

Cosmin Seleși a ajuns de urgență la spital după ce a acuzat dureri neașteptate. Prezentatorul de televiziune a fost internat și se află sub tratament, sperând să evite o intervenție chirurgicală. Deși medicii sunt încă rezervați, el a declarat că a ajuns la timp pe mâna specialiștilor și are încredere deplină în echipa medicală.

Cosmin Seleși a fost internat în spital

Cosmin Seleși trece printr-o perioadă dificilă după ce a ajuns de urgență pe mâna medicilor. Deși este cunoscut pentru energia și optimismul său, el a fost nevoit să ia o pauză pentru a se ocupa de starea lui de sănătate.

Totul a început cu niște dureri care l-au speriat, determinându-l să meargă imediat la spital. Prezentatorul de televiziune a recunoscut că această situație l-a luat pe nepregătite, dar este mulțumit că nu a amânat vizita la specialist.

„Într-adevăr, am o problemă de sănătate care m-a luat puțin prin surprindere. Uneori, viața îți mai dă câte o palmă și te aduce cu picioarele pe pământ. Din fericire, am ajuns la medic relativ repede, iar acest lucru a contat foarte mult. Am avut câteva dureri care m-au îngrijorat și am decis să merg la spital fără să mai aștept, iar, acum, mă felicit pentru această decizie”, a mărturisit Cosmin Seleși, conform Cancan.

Cum se simte prezentatorul de televiziune acum

În prezent, Cosmin Seleși se află sub supraveghere medicală și urmează un tratament strict. Deși medicii sunt încă precauți, principala speranță este că problema se va rezolva prin medicație, fără să fie nevoie de o operație.

„În prezent, mă simt bine. Medicii sunt încă rezervați în privința evoluției, dar urmez un tratament și sperăm să rezolvăm problema fără să fie nevoie de o intervenție chirurgicală. Am mare încredere în echipa medicală care mă îngrijește, iar medicii noștri sunt extraordinari și știu exact ce au de făcut”, a mai adăugat el.

PRO TV a oprit filmările emisiunii „Batem palma”

PRO TV a oprit filmările emisiunii „Batem palma” din cauza faptului că prezentatorul se află în spital. Atunci când Cosmin Seleși se va face bine, vor fi reluate și filmările pentru show.

„Va urma, cel mai probabil, și o perioadă de recuperare, în funcție de cum evoluează lucrurile în perioada următoare. Filmările sunt în pauză pentru moment, însă vreau să le transmit telespectatorilor să stea liniștiți: nu scapă de mine așa ușor.

Le mulțumesc din suflet că ne urmăresc zi de zi și că sunt alături de această emisiune! Faptul că show-ul se bucură de audiențe atât de mari ne motivează și mai mult. Mulțumesc și echipei extraordinare alături de care lucrez! Fără toți acești oameni, nimic din toate acestea nu ar fi posibil”, a spus prezentatorul de televiziune.

