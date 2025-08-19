CTP, semnal de alarmă: „Într-o lună, România ar putea să aibă graniță directă cu Rusia”

Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a vorbit despre situația din Republica Moldova. El a avertizat despre riscul ca partidele proruse să câștige majoritatea în Parlament, iar dacă se întâmplă asta, Maia Sandu va fi „izolată, paralizată”. Ce pericol paște România, într-o astfel de situație.

Cristian Tudor Popescu, avertisment grav: „S-ar putea să avem graniță directă cu Rusia”

Gazetarul Cristian Tudor Popescu a vorbit despre situația politică sensibilă din Republica Moldova, spunând că în cazul în care partidele proruse câștigă majoritatea în Parlament, Maia Sandu va fi izolată.

„Aș vrea să atrag atenția asupra unui aspect care e foarte puțin spre deloc tratat de presă și de oamenii politici din România, și anume Republica Moldova. S-a tot vorbit și am văzut titrări pe ecrane cât de aproape va ajunge granița Rusiei de România, în urma a ce se va întâmpla cu Ucraina. Păi, până să se întâmple cu Ucraina, se poate și există o probabilitate înspăimântătoare ca acum, peste o lună și ceva, în Republica Moldova să avem graniță cu Rusia! Dacă câștigă partidele proruse de acolo majoritatea în Parlament, Maia Sandu va fi izolată, paralizată, n-o să mai aibă ce să mai facă și, bineînțeles, acolo se vor instala rușii cu arme și bagaje la granița României”, a spus jurnalistul.

El a avertizat despre pericolul imens pentru România. În cazul în care Republica Moldova este ocupată de Rusia, țara noastră va avea graniță directă cu Rusia.

„Acesta e un pericol imens, pentru că Republica Moldova e inima expusă, inima din exteriorul corpului României. Dacă ea va fi ocupată de Rusia, și acest lucru se poate întâmpla într-o lună și ceva, vă dați seama cam ce probleme va avea România… Și nu văd nici în presa românească să fie reportaje, interviuri de acolo, din Moldova, să fie prezentată pe larg încercarea lui Ilan Șor de a-i mitui cu 3.000 de dolari pe alegători în Republica Moldova, pe lângă alte și alte încercări”, a afirmat gazetarul la B1 TV.

Ce ar trebui să facă Nicușor Dan

Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a spus că România ar trebui să aibă niște ieșiri sau intervenții diplomatice în contextul alegerilor din Moldova.

„Cu asta ajutăm Republica Moldova? Ar trebui ca România să aibă niște ieșiri diplomatice, niște intervenții diplomatice în vederea alegerilor din Moldova, să încerce să ajute într-un fel partida proeuropeană de acolo”, a adăugat CTP.

Alegeri parlamentare în Republica Moldova

Alegerile parlamentare în Republica Moldova vor avea loc pe 28 septembrie 2025. Maia Sandu a transmis un mesaj în Parlament în care a chemat cetățenii să fie uniți pentru a ține țara „de partea păcii”.

Ea a explicat că Moldova are nevoie de relații internaționale puternice și de „prieteni” care să o ajute și să o protejeze.

Președintele Republicii Moldova a reiterat mesajul de pace, stabilitate și unitate națională, urmând direcția pro europeană.

„În pofida contradicțiilor interne și a supărărilor să mergem pe un drum comun, care ne va asigura trei lucruri importante: pace și siguranță familiilor; stabilitate și unitate națională; dezvoltare economică și bunăstare”. (…) „Nu există niciun dubiu – pacea și libertatea ni le putem asigura mult mai ușor odată ajunși în Uniunea Europeană. Acolo o să fim protejați – ca într-o mare familie mare, iubitoare. De aceea, trebuie să muncim în continuare zi și noapte ca să aderăm la UE cât mai repede. Nu peste 10-20 de ani, ci în următorii patru ani. Nu va fi ușor, dar nici imposibil. Până atunci însă, ne putem proteja pacea și libertatea doar prin solidaritate externă și unitate internă. Putem asigura securitatea țării în continuare demonstrând un comportament corect, previzibil și consecvent, construind parteneriate puternice, de încredere cu vecinii noștri, România și Ucraina, dar și cu celelalte țări care respectă dreptul internațional și hotarele altor state”, a menționat Maia Sandu în adresarea sa către cetățeni.

