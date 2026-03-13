Nu rata Ghidul Superligii, disponibil GRATUIT pe 14 martie, împreună cu ziarul Libertatea

Gazeta Sporturilor anunță lansarea unei noi ediții a Ghidului Superligii, material editorial dedicat play-off-ului și play-out-ului din acest sezon competițional. Publicația va fi distribuită gratuit, la nivel național, împreună cu ziarul Libertatea, sâmbătă, 14 martie.
Lupta la titlu și cea pentru salvarea de la retrogradare sunt mai încinse ca niciodată. După un sezon regular plin de surprize, în play-off se întâlnesc Universitatea Craiova, Rapid, Dinamo, CFR Cluj, U Cluj și FC Argeș, iar duelurile vor fi pe muchie de cuțit.
Realizat în condiții grafice premium, Ghidul Superligii oferă cititorilor o imagine completă asupra finalului de sezon, incluzând:
componența actualizată a loturilor
toate transferurile și mutările din ultimele luni
echipele tip ale formațiilor
programul integral al play-off-ului și play-out-ului
analize detaliate semnate de jurnaliștii Gazetei Sporturilor