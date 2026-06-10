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Lia Olguța Vasilescu a fost criticată de deputatul USR Cezar Dragoescu pentru că a purtat o pereche de pantofi de 890 de euro la inaugurarea unui magazin cu produse accesibile. Jurnalistul Lucian Mîndruță a comentat la rândul lui apariția.

Lia Olguța Vasilescu, încălțată cu pantofi de aproape 900 de euro la inaugurarea unui magazin accesibil

Lia Olguța Vasilescu a purtat o pereche de pantofi Valentino la inaugurarea unui nou magazin Primark, cunoscut pentru produsele sale accesibile. Deputatul USR Cezar Dragoescu a criticat-o pe primărița Craiovei pentru ținuta pe care a catalogat-o drept neadecvată contextului.

„Alfred Simonis (PSD) face recenzii de modă și ne critică pe noi, cei din USR, că purtăm încălțăminte prea ieftină. Olguța Vasilescu l-o fi auzit și a decis să ne arate «cum se face». A mers astăzi la inaugurarea Primark, un magazin accesibil, încălțată cu pantofi Valentino de 900 de euro (890). Mai scumpi decât salariul unuia dintre cei 100 de tineri angajați la care face referire în postarea sa de pe Facebook, de parcă ar avea vreun merit pentru angajarea lor. Pentru PSD, «eticheta» și «eleganța» se măsoară în pantofi de lux, ambalați în cutii încăpătoare, numai bune de refolosit mai târziu”, a scris Cezar Dragoescu pe Facebook.

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Lucian Mîndruță, mesaj ironic: „Sfânta Inadecvare!”

În încheierea postării, deputatul USR a criticat social democrații pentru aparițiile lor extravagante cu haine și accesorii de sute, mii sau chiar zeci de mii de euro.

„Asta este problema cu acești «social-democrați» din PSD. Măcar de-ar crede în ce spun! Dar au ajuns atât de deconectați, atât de învățați cu banii și cu luxul, încât au uitat un lucru esențial: atunci când critică un român pentru că nu își permite pantofi de mii de euro, jignesc, de fapt, majoritatea României. O majoritate pe care, culmea, tocmai ei se laudă pe la televizor că o reprezintă”, a concluzionat.

Jurnalistul Lucian Mîndruță a distribuit mesajul alături de mesajul ironic: „Sfânta Inadecvare!”.

Foto: Facebook

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