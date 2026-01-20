Vloggerul Bisoi, condamnat la închisoare pentru curse ilegale. Ce pedeapsă a primit

Vloggerul Bisoi Petruț-Cristian a primit o condamnare definitivă după aproape doi ani de procese. Deși nu va ajunge după gratii, celebrul influencer va fi obligat să respecte măsuri stricte impuse de instanță. Decizia vine în urma participării sale la curse ilegale de mașini și a acuzației de mărturie mincinoasă.

Condamnare definitivă după curse ilegale și declarații false

Totul a început în urmă cu un an și jumătate, când Bisoi, alături de mai mulți prieteni, a participat la curse auto ilegale pe drumuri publice. Autoritățile au deschis un dosar penal pentru împiedicarea sau îngreunarea circulației, iar ulterior procurorii au descoperit că vloggerul a dat declarații false în timpul anchetei.

Pe 10 decembrie 2024, instanța a constatat că probele au fost administrate corect și a dispus începerea judecății. Bisoi a fost acuzat oficial de două infracțiuni: întreceri ilegale pe drumuri publice și mărturie mincinoasă.

Pe 16 ianuarie 2026, Curtea de Apel Pitești a admis apelul Parchetului și a decis condamnarea influencerului la 10 luni de închisoare pentru mărturie mincinoasă, notează Cancan. Pedepsele au fost contopite, iar cu sporul obligatoriu, pedeapsa finală a devenit 1 an și 10 zile de închisoare, hotărâre definitivă.

Citeşte şi: Influencerița Kristy Scott a depus actele de divorț de Desmond Scott, după 15 ani de relație și doi copii împreună

Citeşte şi: Influencerița Esther Thomas a murit după o operație declarată „reușită” de medici. Ce s-a întâmplat cu tânăra

Citeşte şi: Influencerița Sarah Mollica, a anunțat că va deveni mamă, la câteva luni după ce a pierdut prima sarcină

Ce se va întâmpla cu Bisoi

Deși condamnarea este definitivă, instanța a decis amânarea aplicării pedepsei pe un termen de supraveghere de doi ani. Asta înseamnă că Bisoi nu va fi încarcerat, însă va fi monitorizat atent de autorități.

În următorii doi ani, vloggerul trebuie să respecte o serie de obligații impuse de Serviciul de Probațiune Argeș. Va trebui să se prezinte periodic la consilierul de probațiune, să accepte vizitele acestuia, să anunțe orice schimbare de domiciliu sau loc de muncă și să declare sursele sale de venit.

Dacă nu respectă aceste reguli, pedeapsa poate fi revocată, iar Bisoi poate ajunge efectiv în închisoare.

Cine este Bisoi și de ce vestea a șocat internetul

Bisoi Petruț-Cristian este unul dintre cei mai virali vloggeri din România, cunoscut pentru aparițiile sale pline de umor și pentru colaborările cu Dorian Popa. A devenit popular și după participarea în emisiunea „Fugiți de acasă”, realizată de Selly.

În viața personală, Bisoi are o relație cu doamna Mihaela, pe care a cunoscut-o tot prin intermediul unei emisiuni online. Comunitatea lui este extrem de activă, iar vestea condamnării sale îi va surprinde cu siguranță pe mulți dintre fanii care îl urmăresc zilnic.

Foto – Facebook

Urmărește-ne pe Google News