  MENIU  
Home > Vedete > Româneşti > Vloggerul Bisoi, condamnat la închisoare pentru curse ilegale. Ce pedeapsă a primit

Vloggerul Bisoi, condamnat la închisoare pentru curse ilegale. Ce pedeapsă a primit

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Raluca Vițu
.  Actualizat 20.01.2026, 12:44

Vloggerul Bisoi Petruț-Cristian a primit o condamnare definitivă după aproape doi ani de procese. Deși nu va ajunge după gratii, celebrul influencer va fi obligat să respecte măsuri stricte impuse de instanță. Decizia vine în urma participării sale la curse ilegale de mașini și a acuzației de mărturie mincinoasă.

Condamnare definitivă după curse ilegale și declarații false

Totul a început în urmă cu un an și jumătate, când Bisoi, alături de mai mulți prieteni, a participat la curse auto ilegale pe drumuri publice. Autoritățile au deschis un dosar penal pentru împiedicarea sau îngreunarea circulației, iar ulterior procurorii au descoperit că vloggerul a dat declarații false în timpul anchetei.

Pe 10 decembrie 2024, instanța a constatat că probele au fost administrate corect și a dispus începerea judecății. Bisoi a fost acuzat oficial de două infracțiuni: întreceri ilegale pe drumuri publice și mărturie mincinoasă.

Pe 16 ianuarie 2026, Curtea de Apel Pitești a admis apelul Parchetului și a decis condamnarea influencerului la 10 luni de închisoare pentru mărturie mincinoasă, notează Cancan. Pedepsele au fost contopite, iar cu sporul obligatoriu, pedeapsa finală a devenit 1 an și 10 zile de închisoare, hotărâre definitivă.

E vestea momentului în showbiz! Cei doi iubiți au devenit părinți de fetiță și sunt în culmea fericirii! Au publicat deja și prima poză cu micuța! „E perfectă! Suntem îndrăgostiți de ea”
E vestea momentului în showbiz! Cei doi iubiți au devenit părinți de fetiță și sunt în culmea fericirii! Au publicat deja și prima poză cu micuța! „E perfectă! Suntem îndrăgostiți de ea”
Recomandarea zilei

Citeşte şi: Influencerița Kristy Scott a depus actele de divorț de Desmond Scott, după 15 ani de relație și doi copii împreună

Citeşte şi: Influencerița Esther Thomas a murit după o operație declarată „reușită” de medici. Ce s-a întâmplat cu tânăra

Detaliul neștiut despre fiul adoptat al Vioricăi Dăncilă. Cum a convins-o mama ei să renunțe la ideea de a avea copii biologici. „I-am spus soțului meu: Eu voi lua acest copil”
Detaliul neștiut despre fiul adoptat al Vioricăi Dăncilă. Cum a convins-o mama ei să renunțe la ideea de a avea copii biologici. „I-am spus soțului meu: Eu voi lua acest copil”
Recomandarea zilei

Citeşte şi: Influencerița Sarah Mollica, a anunțat că va deveni mamă, la câteva luni după ce a pierdut prima sarcină

Ce se va întâmpla cu Bisoi

Deși condamnarea este definitivă, instanța a decis amânarea aplicării pedepsei pe un termen de supraveghere de doi ani. Asta înseamnă că Bisoi nu va fi încarcerat, însă va fi monitorizat atent de autorități.

În următorii doi ani, vloggerul trebuie să respecte o serie de obligații impuse de Serviciul de Probațiune Argeș. Va trebui să se prezinte periodic la consilierul de probațiune, să accepte vizitele acestuia, să anunțe orice schimbare de domiciliu sau loc de muncă și să declare sursele sale de venit.

Dacă nu respectă aceste reguli, pedeapsa poate fi revocată, iar Bisoi poate ajunge efectiv în închisoare.

Cine este Bisoi și de ce vestea a șocat internetul

Bisoi Petruț-Cristian este unul dintre cei mai virali vloggeri din România, cunoscut pentru aparițiile sale pline de umor și pentru colaborările cu Dorian Popa. A devenit popular și după participarea în emisiunea „Fugiți de acasă”, realizată de Selly.

În viața personală, Bisoi are o relație cu doamna Mihaela, pe care a cunoscut-o tot prin intermediul unei emisiuni online. Comunitatea lui este extrem de activă, iar vestea condamnării sale îi va surprinde cu siguranță pe mulți dintre fanii care îl urmăresc zilnic.

Foto – Facebook

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
Macheta Dacia 1100 - ediția nr. 1 (Mașini de neuitat) Macheta Dacia 1100 - ediția nr. 1 (Mașini de neuitat) 7.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția ianuarie 2026 ELLE - ediția ianuarie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Ubik - Philip K. Dick Ubik - Philip K. Dick 29.99 RON Cumpără acum
Somnul de veci - Raymond Chandler Somnul de veci - Raymond Chandler 29.99 RON Cumpără acum
O zi de decembrie - Josie Silver O zi de decembrie - Josie Silver 29.99 RON Cumpără acum
Monte Cassino - Sven Hassel Monte Cassino - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Moarte și viscol - Sven Hassel Moarte și viscol - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Radu Drăgușin și Ioana Stan se căsătoresc pe 20 ianuarie 2026. Cum s-au pregătit sora și fratele fotbalistului: „Champions League”
Radu Drăgușin și Ioana Stan se căsătoresc pe 20 ianuarie 2026. Cum s-au pregătit sora și fratele fotbalistului: „Champions League”
Fanatik
De ce nu sunt eliminate pensiile speciale ale primarilor. Adevărul din spatele deciziei politice
De ce nu sunt eliminate pensiile speciale ale primarilor. Adevărul din spatele deciziei politice
GSP.ro
Radu Drăgușin se căsătorește cu Ioana Stan, la Primăria Sectorului 1. Toate imaginile de la eveniment
Radu Drăgușin se căsătorește cu Ioana Stan, la Primăria Sectorului 1. Toate imaginile de la eveniment
Click.ro
Cum a ajuns Charlotte, fiica adoptivă a lui Ilie Năstase, pe străzi?! N-are bani nici de mâncare! De ce nu mai reușește să ia legătura cu tatăl ei?! „Ultima dată, m-a blocat…”
Cum a ajuns Charlotte, fiica adoptivă a lui Ilie Năstase, pe străzi?! N-are bani nici de mâncare! De ce nu mai reușește să ia legătura cu tatăl ei?! „Ultima dată, m-a blocat…”
TV Mania
Gabriela și Dani Oțil s-au mutat la bloc: „Tiago e foarte fericit”. De ce au lăsat casa din Corbeanca și primele imagini din apartament
Gabriela și Dani Oțil s-au mutat la bloc: „Tiago e foarte fericit”. De ce au lăsat casa din Corbeanca și primele imagini din apartament
Redactia.ro
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe
Citește și...
„Mai prinde FCSB play-off-ul?”. Mitică Dragomir a făcut profeția și a dezvăluit greșeala uriașă a campioanei: „Eu am fost dat afară din cauza asta”
Traian Băsescu a ajuns de nerecunoscut! Imaginile de necrezut au fost date la TV, ce se întâmplă cu fostul preşedinte
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Fenomen neobișnuit la mijlocul iernii. Temperaturi ridicate la altitudini mari, ger în zonele joase
Rachel Ward, dur criticată că se afișează naturală, fără filtre, pe rețelele sociale. "Doamne, ce s-a întâmplat cu tine? Erai atât de frumoasă!!!" Cum arată actrița din "Pasărea Spin" la 68 de ani
Replica cu care Elena l-a închis pe Mihai Albu. Designerul a împărtășit totul: „Cu o privire fixă, mă întreabă…”
Mihai Trăistariu, replică pentru Andreea Bălan după ce vedeta l-a pus la zid: „Eu m-aș combina cu ea”
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Dana Budeanu l-a ‘UCIS’ pe Valeriu Gheorghiță! Monica Bîrlădeanu este devastată: Cel mai groaznic lucru 

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Rachel Ward, dur criticată că se afișează naturală, fără filtre, pe rețelele sociale. "Doamne, ce s-a întâmplat cu tine? Erai atât de frumoasă!!!" Cum arată actrița din "Pasărea Spin" la 68 de ani
Rachel Ward, dur criticată că se afișează naturală, fără filtre, pe rețelele sociale. "Doamne, ce s-a întâmplat cu tine? Erai atât de frumoasă!!!" Cum arată actrița din "Pasărea Spin" la 68 de ani
Replica cu care Elena l-a închis pe Mihai Albu. Designerul a împărtășit totul: „Cu o privire fixă, mă întreabă…”
Replica cu care Elena l-a închis pe Mihai Albu. Designerul a împărtășit totul: „Cu o privire fixă, mă întreabă…”
Proiecte speciale
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Avantaje
EA este cea mai fericită zodie în 2026! Dacă ești în zodia asta, felicitări! Astrele îți dăruiesc aripi de lumină și bucurie!
EA este cea mai fericită zodie în 2026! Dacă ești în zodia asta, felicitări! Astrele îți dăruiesc aripi de lumină și bucurie!
Azi e sărbătoare! Mare sfânt vindecător de boli, prăznuit azi de biserica ortodoxă! Ce să nu faci sub nici o formă, orice bun creștin ține cont! E absolut interzis!
Azi e sărbătoare! Mare sfânt vindecător de boli, prăznuit azi de biserica ortodoxă! Ce să nu faci sub nici o formă, orice bun creștin ține cont! E absolut interzis!
Elle
Brooklyn Beckham spune adevărul despre scandalurile de la nunta lui cu Nicola Peltz și se declară „umilit”. Ce a făcut mama lui, Victoria Beckham, în fața celor 500 de invitați
Brooklyn Beckham spune adevărul despre scandalurile de la nunta lui cu Nicola Peltz și se declară „umilit”. Ce a făcut mama lui, Victoria Beckham, în fața celor 500 de invitați
Andreea Bălan l-a atacat în direct la TV pe Mihai Petre. Ce a dezvăluit artista despre comportamentul lui în emisiunea „Te cunosc de undeva!” de la Antena 1 și cum a reacționat coregraful: „Nu știe să se comporte...” Video
Andreea Bălan l-a atacat în direct la TV pe Mihai Petre. Ce a dezvăluit artista despre comportamentul lui în emisiunea „Te cunosc de undeva!” de la Antena 1 și cum a reacționat coregraful: „Nu știe să se comporte...” Video
Brooklyn Beckham rupe tăcerea despre conflictul cu părinții săi. Ce acuzații grave le aduce lui David & Victoria Beckham: „Mă apăr pentru prima dată în viața mea...”
Brooklyn Beckham rupe tăcerea despre conflictul cu părinții săi. Ce acuzații grave le aduce lui David & Victoria Beckham: „Mă apăr pentru prima dată în viața mea...”
DailyBusiness.ro
Palatul Parlamentului, fără apă timp de 3 zile. Lucrări urgente la rețeaua internă
Palatul Parlamentului, fără apă timp de 3 zile. Lucrări urgente la rețeaua internă
Plafonarea gazelor expiră de la 1 aprilie. Bogdan Ivan: „Nu ar trebui să existe scumpiri, avem mecanisme de protecție”
Plafonarea gazelor expiră de la 1 aprilie. Bogdan Ivan: „Nu ar trebui să existe scumpiri, avem mecanisme de protecție”
A1.ro
Deficiența cu care se confruntă fiica șoților Urzică. Gimnastul a vorbit cu lacrimi in ochi despre copiii săi, la Power Couple
Deficiența cu care se confruntă fiica șoților Urzică. Gimnastul a vorbit cu lacrimi in ochi despre copiii săi, la Power Couple
Mihai Trăistariu, replică pentru Andreea Bălan după ce vedeta l-a pus la zid: „Eu m-aș combina cu ea”
Mihai Trăistariu, replică pentru Andreea Bălan după ce vedeta l-a pus la zid: „Eu m-aș combina cu ea”
Radu Drăgușin și Ioana Stan s-au căsătorit civil. Tânăra a ales cale negre pentru buchetul miresei
Radu Drăgușin și Ioana Stan s-au căsătorit civil. Tânăra a ales cale negre pentru buchetul miresei
Cum arăta Nicoleta Luciu înainte să devină celebră. Imagini cu vedeta înainte să fie desemnată Miss România
Cum arăta Nicoleta Luciu înainte să devină celebră. Imagini cu vedeta înainte să fie desemnată Miss România
Dana Budeanu, atac la adresa lui Valeriu Gheorghiță, după vacanța în croazieră: „Doar săracii merg în cruise”
Dana Budeanu, atac la adresa lui Valeriu Gheorghiță, după vacanța în croazieră: „Doar săracii merg în cruise”
Observator News
Ultima dorinţă a bărbatului care s-a decapitat cu ghilotina într-un apartament din Timişoara
Ultima dorinţă a bărbatului care s-a decapitat cu ghilotina într-un apartament din Timişoara
Libertatea pentru Femei
Imaginea momentului! O recunoști? Femeia care a zguduit showbizul anilor ‘90, odinioară adorată și invidiată, azi e judecată fără milă. E eroina unei mai controversate povești de iubire
Imaginea momentului! O recunoști? Femeia care a zguduit showbizul anilor ‘90, odinioară adorată și invidiată, azi e judecată fără milă. E eroina unei mai controversate povești de iubire
Dieta Marei Bănică: a slăbit 15 kg în două luni! În sfârșit, a spus ce ai voie și ce nu ai voie să mănânci. A venit în pantaloni scurți la serviciu și a atras toate privirile
Dieta Marei Bănică: a slăbit 15 kg în două luni! În sfârșit, a spus ce ai voie și ce nu ai voie să mănânci. A venit în pantaloni scurți la serviciu și a atras toate privirile
Actrița tinereții noastre, de la simbolul frumuseții, la ținta criticilor dure. Cândva idolul unei planete, azi judecată pentru felul în care arată. Povestea unei libertăți asumate
Actrița tinereții noastre, de la simbolul frumuseții, la ținta criticilor dure. Cândva idolul unei planete, azi judecată pentru felul în care arată. Povestea unei libertăți asumate
Mario Iorgulescu, primele declarații la șase ani de la accidentul mortal produs de el. Interviu superexclusiv la Dan Capatos Show
Mario Iorgulescu, primele declarații la șase ani de la accidentul mortal produs de el. Interviu superexclusiv la Dan Capatos Show
Viva.ro
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii
Scene tulburătoare la mormântul lui Ioan Luchian Mihalea, la 32 de ani de la moartea sa. Neasteptat cine a apărut la mormântul său: "Îmbrăcat în alb...” Toți au rămas înmărmuriți când au auzit ce s-a întâmplat, de fapt, la cimitir
Scene tulburătoare la mormântul lui Ioan Luchian Mihalea, la 32 de ani de la moartea sa. Neasteptat cine a apărut la mormântul său: "Îmbrăcat în alb...” Toți au rămas înmărmuriți când au auzit ce s-a întâmplat, de fapt, la cimitir
Anunțul Vioricăi Dăncilă zguduie tot! Nimeni nu se aștepta să audă așa cuvinte chiar de la ea: "Se roagă să..." Apoi, a făcut public un detaliu care a devenit clar subiectul zilei: "Eu nu mi-am plătit niciodată un..."
Anunțul Vioricăi Dăncilă zguduie tot! Nimeni nu se aștepta să audă așa cuvinte chiar de la ea: "Se roagă să..." Apoi, a făcut public un detaliu care a devenit clar subiectul zilei: "Eu nu mi-am plătit niciodată un..."
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat
Redactia.ro
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe
Vesti triste la prima ora...E vorba despre celebrul AXINTE 👇
Vesti triste la prima ora...E vorba despre celebrul AXINTE 👇
Semnul banal care apare cu o zi înainte de infarct. Avertismentul ignorat de mii de români
Semnul banal care apare cu o zi înainte de infarct. Avertismentul ignorat de mii de români
De ce ți se usucă gura noaptea în somn: 8 cauze importante pe care trebuie să le știi
De ce ți se usucă gura noaptea în somn: 8 cauze importante pe care trebuie să le știi
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Proiect inedit pentru pacienţi la un mare spital din ţară. Totul este gratuit!
Proiect inedit pentru pacienţi la un mare spital din ţară. Totul este gratuit!
Simptomele cancerului pulmonar: 5 semne de alarmă ale unei tumori maligne pe care nu trebuie să le ignori
Simptomele cancerului pulmonar: 5 semne de alarmă ale unei tumori maligne pe care nu trebuie să le ignori
Cătălin Crișan, apariție care a înmărmurit internetul. Cum arată artistul la doi ani de la operația la coloană
Cătălin Crișan, apariție care a înmărmurit internetul. Cum arată artistul la doi ani de la operația la coloană
Bolnavii de cancer au dreptul la certificat de handicap. Ghid complet despre drepturi, pensie și indemnizații
Bolnavii de cancer au dreptul la certificat de handicap. Ghid complet despre drepturi, pensie și indemnizații
TV Mania
Gabriela și Dani Oțil s-au mutat la bloc: „Tiago e foarte fericit”. De ce au lăsat casa din Corbeanca și primele imagini din apartament
Gabriela și Dani Oțil s-au mutat la bloc: „Tiago e foarte fericit”. De ce au lăsat casa din Corbeanca și primele imagini din apartament
Cum arată vila de lux a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: mobilier scump și un pat care valorează cât o mașină
Cum arată vila de lux a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: mobilier scump și un pat care valorează cât o mașină
Transformarea care a uimit pe toată lumea: cum arăta Nicoleta Luciu înainte să câștige Miss România — imaginile din adolescență pe care puțini le-au văzut
Transformarea care a uimit pe toată lumea: cum arăta Nicoleta Luciu înainte să câștige Miss România — imaginile din adolescență pe care puțini le-au văzut
Cât costă costumul de baie purtat de Gina Pistol în Thailanda. Detaliul care a atras imediat atenția fanilor și a stârnit mii de reacții
Cât costă costumul de baie purtat de Gina Pistol în Thailanda. Detaliul care a atras imediat atenția fanilor și a stârnit mii de reacții
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Ce meserie are, de fapt, Larisa Uță de la Survivor 2026? A dat totul pe față: „Sunt o campioană și o supraviețuitoare din fire”
Ce meserie are, de fapt, Larisa Uță de la Survivor 2026? A dat totul pe față: „Sunt o campioană și o supraviețuitoare din fire”
Cine este Patricia Vizitiu, handbalista de succes care a intrat în competiția Survivor 2026! Cine e tatăl ei celebru?
Cine este Patricia Vizitiu, handbalista de succes care a intrat în competiția Survivor 2026! Cine e tatăl ei celebru?
Îți mai aduci aminte de Fata Morgana? A trecut prin multe schimbări în ultimii ani. Cum arată și cu ce se ocupă după ce a învins cancerul de piele?
Îți mai aduci aminte de Fata Morgana? A trecut prin multe schimbări în ultimii ani. Cum arată și cu ce se ocupă după ce a învins cancerul de piele?
Cine este Călin Donca, concurentul controversat de la Survivor 2026! Trăiește în lux alături de familia lui. Cum a făcut primii bani?
Cine este Călin Donca, concurentul controversat de la Survivor 2026! Trăiește în lux alături de familia lui. Cum a făcut primii bani?
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton