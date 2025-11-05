  MENIU  
Home > Vedete > O influenceriță de 31 de ani a fost găsită moartă. Ce făcuse cu câteva ore mai devreme. Poliția a dezvăluit totul despre moartea suspectă

O influenceriță de 31 de ani a fost găsită moartă. Ce făcuse cu câteva ore mai devreme. Poliția a dezvăluit totul despre moartea suspectă

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Amelia Matei
.  Actualizat 05.11.2025, 17:50

O influenceriță supranumită „Barbie umană” a fost găsită moartă și pe jumătate dezbrăcată în casa unui funcționar public. Tânăra avea doar 31 de ani și era celebră pentru încercările sale de a arăta ca păpușa Barbie. Iată ce s-a întâmplat cu aceasta.

Influenceriță moartă la 31 de ani

Barbara Jankavski Marquez, în vârstă de 31 de ani, a fost descoperită în mod șocant fără viață, după ce un avocat public de 51 de ani le-a spus polițiștilor că o angajase pentru „servicii sexuale” în noaptea precedentă.

Funcționarul, care locuia în casa unde a fost găsită influencerița moartă duminică, a susținut că cei doi au consumat droguri, iar la un moment dat femeia a început să tușească puternic, apoi părea că adoarme în timp ce se uitau la televizor, în districtul Lapa din São Paulo, Brazilia.

Citește și: Înregistrările halucinante în care Iustin Petrescu îi cerea 6.000 de euro lunar lui Marilu Dobrescu: „Voia jumătate de casă”

Cuplul care uimește lumea mondenă! Și-a făcut iubită mai tânără decât fiica lui și nu-și poate lua mâinile de pe ea! Moldoveanca Valeria i-a luat mințile! Foto
Cuplul care uimește lumea mondenă! Și-a făcut iubită mai tânără decât fiica lui și nu-și poate lua mâinile de pe ea! Moldoveanca Valeria i-a luat mințile! Foto
Recomandarea zilei

Bărbatul a declarat că a încercat să o resusciteze timp de aproximativ nouă minute, după ce și-a dat seama că aceasta nu se mai mișcă, înainte de a suna la serviciile de urgență.

Paramedicii au declarat-o decedată în jurul orei 21:00, găsind-o întinsă pe spate, purtând doar lenjerie intimă, cu o leziune la ochiul stâng și urme pe spate.

„Viața e atât de frumoasă și totuși ciudată!”. Se pregătește Daciana Sârbu de măritiș, după divorțul de Ponta? Neașteptat ce a spus acum, la 48 de ani, despre o nouă căsătorie
„Viața e atât de frumoasă și totuși ciudată!”. Se pregătește Daciana Sârbu de măritiș, după divorțul de Ponta? Neașteptat ce a spus acum, la 48 de ani, despre o nouă căsătorie
Recomandarea zilei
Influenceriță 7IconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 6)

O cunoștință a avocatului public, o femeie de 43 de ani, le-a spus anchetatorilor că fusese în locuință mai devreme în acea zi, dar nu era acolo în momentul morții acesteia. Femeia a afirmat că a văzut-o pe influenceriță alunecând și căzând în jurul orei 4 dimineața, accidentându-se la ochi.

Moarte suspectă

Poliția a declarat că incidentul a fost înregistrat ca „moarte suspectă” și a precizat că așteaptă rapoartele medico-legale și toxicologice pentru a determina cauza exactă a decesului.

Citește și:  O influenceriță de 23 de ani, împușcată în timpul unui live pe TikTok. Criminalul s-a prefăcut că îi aduce un cadou

Potrivit anchetatorilor, ambii martori vor fi chemați din nou la audieri, iar rudele influenceriței urmează să fie și ele interogate în cadrul investigației aflate în curs.

Barbara, cunoscută online sub numele de „Boneca Desumana” („Păpușa Inumană”), avea peste 344.000 de urmăritori pe TikTok și 55.000 pe Instagram, unde împărtășea detalii despre numeroasele sale operații estetice.

Citește și: Un copil fenomen cunoscut pe TikTok ca Okay Baby a murit la 2 ani. Ce s-a întâmplat cu Preston Ordone

Ea trecuse prin cel puțin 27 de intervenții chirurgicale estetice, în valoare de peste 50.000 de euro. Printre acestea se numărau proceduri extreme precum liposucție la nivelul gâtului, abdomenului și picioarelor, augmentări mamare și fesiere, lifting al sprâncenelor și cinci rinoplastii, toate menite să-i ofere înfățișarea unei păpuși.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
Heinrich Himmler - ediția 14 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Heinrich Himmler - ediția 14 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția noiembrie 2025 ELLE - ediția noiembrie 2025 34.99 RON Cumpără acum
Frankenstein - Ediția nr. 83 (Mari Clasici ai Literaturii) Frankenstein - Ediția nr. 83 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Umiliti și obiditi - Ediția nr. 82 (Mari Clasici ai Literaturii) Umiliti și obiditi - Ediția nr. 82 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Aventurile lui Sherlock Holmes - Ediția nr. 81 (Mari Clasici ai Literaturii) Aventurile lui Sherlock Holmes - Ediția nr. 81 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 102 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 102 (TITANIC) 52.9 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Imaginea cu Traian Băsescu îmbrățișat de nepoți de ziua lui de naștere. A împlinit 74 de ani și a sărbătorit în familie
Imaginea cu Traian Băsescu îmbrățișat de nepoți de ziua lui de naștere. A împlinit 74 de ani și a sărbătorit în familie
Fanatik
Cui au transferat frații Micula milioanele primite de la consilierul lui Nicușor Dan? Care a fost schema banilor. ANAF nu mai poate recupera prejudiciul
Cui au transferat frații Micula milioanele primite de la consilierul lui Nicușor Dan? Care a fost schema banilor. ANAF nu mai poate recupera prejudiciul
GSP.ro
Mircea Sandu s-a mutat definitiv în Franța » Comparație cu România: „Nu este gaz acolo. Știți cât costă hrana?”
Mircea Sandu s-a mutat definitiv în Franța » Comparație cu România: „Nu este gaz acolo. Știți cât costă hrana?”
Click.ro
Ce sacrificiu a făcut Monica Bîrlădeanu după căsătoria cu Valeriu Gheorghiță: „Mă trezesc foarte umflată, nu dorm bine”
Ce sacrificiu a făcut Monica Bîrlădeanu după căsătoria cu Valeriu Gheorghiță: „Mă trezesc foarte umflată, nu dorm bine”
TV Mania
Rebecca Nicolescu, de nerecunoscut în urmă cu 6 ani. Cum arăta „fata rea” din „Ana, mi-ai fost scrisă în ADN”
Rebecca Nicolescu, de nerecunoscut în urmă cu 6 ani. Cum arăta „fata rea” din „Ana, mi-ai fost scrisă în ADN”
Redactia.ro
Cine a fost nora cu voce de aur a lui Emeric Ienei. Impresionează lumea la diferite petreceri
Cine a fost nora cu voce de aur a lui Emeric Ienei. Impresionează lumea la diferite petreceri
Citește și...
După ce Emeric Ienei a murit, maghiarii și-au adus aminte de mandatul regretatului antrenor la naționala Ungariei: „Plecarea sa era deja anticipată”
Traian Băsescu, de nerecunoscut! Cum a fost surprins la 74 de ani? Fiica sa, Elena, nu s-a putut abţine, ce imagine...
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Platformă unică pentru români. Vor putea consulta într-un singur loc toate serviciile publice disponibile
Deniz Brizo, însărcinată în același timp cu fiica sa. Influencerița va deveni pentru a cincea oară mamă
Scapă rapid de durerile de cap
COLOSAL! Văduva lui Costel Corduneanu, fostul lider al celui de temut clan din România, înfiinţează Clubul femeilor interlope!

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Irinel Columbeanu speră ca Monica Gabor să-l viziteze la azil: „El încă o așteaptă”
Irinel Columbeanu speră ca Monica Gabor să-l viziteze la azil: „El încă o așteaptă”
Ramona Olaru vrea să devină mamă cu orice preț. La ce gest a recurs la 36 de ani
Ramona Olaru vrea să devină mamă cu orice preț. La ce gest a recurs la 36 de ani
Proiecte speciale
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Drumul de la idee la casa de vis
Drumul de la idee la casa de vis
Avantaje
Gina Pistol și Josephine i-au făcut galerie lui Smiley, la Sala Palatului. Ce a strigat fetița, de la balcon, când tatăl ei a început să cânte. Imaginile momentului
Gina Pistol și Josephine i-au făcut galerie lui Smiley, la Sala Palatului. Ce a strigat fetița, de la balcon, când tatăl ei a început să cânte. Imaginile momentului
Pozele uitate cu Ioana Ginghină, în celebra revistă pentru adulți! Imagini interzise inimilor slabe! „Am negociat doar 5 minute!”. Era voluptatea întruchipată
Pozele uitate cu Ioana Ginghină, în celebra revistă pentru adulți! Imagini interzise inimilor slabe! „Am negociat doar 5 minute!”. Era voluptatea întruchipată
Elle
Anunțul cu care Alina Eremia și-a întristat fanii. Ce decizie a luat artista la nici două luni de la nuntă: „Pe o perioadă nedeterminată...”
Anunțul cu care Alina Eremia și-a întristat fanii. Ce decizie a luat artista la nici două luni de la nuntă: „Pe o perioadă nedeterminată...”
Cum s-a schimbat relația dintre Alexandru Ion și Ștefan Floroaica după participarea la Asia Express: „Când petreci atâtea săptămâni împreună, fără pauze, nu…”
Cum s-a schimbat relația dintre Alexandru Ion și Ștefan Floroaica după participarea la Asia Express: „Când petreci atâtea săptămâni împreună, fără pauze, nu…”
Ramona Olaru, confesiuni dureroase despre viața ei amoroasă. Ce a mărturisit asistenta TV: „Nu simt că m-a iubit vreodată cu adevărat vreun bărbat. Asta…
Ramona Olaru, confesiuni dureroase despre viața ei amoroasă. Ce a mărturisit asistenta TV: „Nu simt că m-a iubit vreodată cu adevărat vreun bărbat. Asta…
DailyBusiness.ro
Democratul Zohran Mamdani a câștigat mandatul de primar al orașului New York
Democratul Zohran Mamdani a câștigat mandatul de primar al orașului New York
Daniel Dăianu: Deficitul bugetar ține BNR ostatică. Liberalizarea gazelor din 2026 ar putea destabiliza economia
Daniel Dăianu: Deficitul bugetar ține BNR ostatică. Liberalizarea gazelor din 2026 ar putea destabiliza economia
A1.ro
Cum a reacționat Vlad Gherman când un fan i-a zis în secțiunea de comentarii că îi stătea mai bine cu fosta iubită
Cum a reacționat Vlad Gherman când un fan i-a zis în secțiunea de comentarii că îi stătea mai bine cu fosta iubită
Zodii care primesc vești neplăcute în noiembrie. Probleme în dragoste, carieră și sănătate
Zodii care primesc vești neplăcute în noiembrie. Probleme în dragoste, carieră și sănătate
Serge Celebidachi, dezvăluiri din culisele colaborării cu John Malkovich, pentru filmul „Cravata galbenă”: „Mi-a amintit de abordarea tatălui meu”
Serge Celebidachi, dezvăluiri din culisele colaborării cu John Malkovich, pentru filmul „Cravata galbenă”: „Mi-a amintit de abordarea tatălui meu”
Monica Gabor s-a revăzut cu sora ei mai mare. Cu ce se ocupă Alina, singura dintre cele 3 surori rămasă în Bacău, orașul natal
Monica Gabor s-a revăzut cu sora ei mai mare. Cu ce se ocupă Alina, singura dintre cele 3 surori rămasă în Bacău, orașul natal
Cine este Anda Adam de la Asia Express 2025. Câte operații estetice are și de ce a divorțat de primul soț
Cine este Anda Adam de la Asia Express 2025. Câte operații estetice are și de ce a divorțat de primul soț
Observator News
Portretul lui Zohran Mamdani, primarul de 34 de ani al New Yorkului. Trump l-a numit "comunist"
Portretul lui Zohran Mamdani, primarul de 34 de ani al New Yorkului. Trump l-a numit "comunist"
Libertatea pentru Femei
De ce au murit soțiile lui Emeric Ienei, o mare vedetă și o mare sportivă, campioană mondială. Femei superbe, pe care regretatul antrenor le-a adorat. Secrete din viața de familie a unui mare gentleman
De ce au murit soțiile lui Emeric Ienei, o mare vedetă și o mare sportivă, campioană mondială. Femei superbe, pe care regretatul antrenor le-a adorat. Secrete din viața de familie a unui mare gentleman
Cântărețul adorat de românce a divorțat de soțul cu care a adoptat doi bebeluși, a tăcut mult timp, dar acum spune ce a trăit: haos, durere, disperare, panică
Cântărețul adorat de românce a divorțat de soțul cu care a adoptat doi bebeluși, a tăcut mult timp, dar acum spune ce a trăit: haos, durere, disperare, panică
Ultima oră! Elena Udrea a plecat din țară și a explicat totul într-un mesaj scurt și la obiect! Val de reacții
Ultima oră! Elena Udrea a plecat din țară și a explicat totul într-un mesaj scurt și la obiect! Val de reacții
Anda Adam, ceartă cu producătorii de la Asia Express! Declarațiile acide din spatele camerelor! Ce nu s-a văzut la televizor? A spus totul într-un podcast!
Anda Adam, ceartă cu producătorii de la Asia Express! Declarațiile acide din spatele camerelor! Ce nu s-a văzut la televizor? A spus totul într-un podcast!
Viva.ro
Puțini o știu pe fiica lui Emeric Ienei, o tânără de-a dreptul superbă și care i-a stat alături chiar și în cele mai grele momente, dar despre acest amănunt controversat nu s-a știut nimic
Puțini o știu pe fiica lui Emeric Ienei, o tânără de-a dreptul superbă și care i-a stat alături chiar și în cele mai grele momente, dar despre acest amănunt controversat nu s-a știut nimic
Acuzat că a drogat-o pe Andreea Cuciuc în noaptea în care tânăra a murit, Cristian Botgros face acum declarații zguduitoare. Nepotul lui Nicolae Botgros a rostit câteva cuvinte cutremurătoare, care schimbă absolut tot ce se știa până acum: ”Fata asta a...”
Acuzat că a drogat-o pe Andreea Cuciuc în noaptea în care tânăra a murit, Cristian Botgros face acum declarații zguduitoare. Nepotul lui Nicolae Botgros a rostit câteva cuvinte cutremurătoare, care schimbă absolut tot ce se știa până acum: ”Fata asta a...”
Bianca Drăgușanu a făcut un top 10 bărbați din România. Cine e pe primul loc: „Omul este super tare, se îmbracă super bine, vorbește frumos, corect gramatical. Nu există nimeni ca persoană publică în momentul de față să îl egaleze!” Nu, nu e vorba despre Gabi Bădălău
Bianca Drăgușanu a făcut un top 10 bărbați din România. Cine e pe primul loc: „Omul este super tare, se îmbracă super bine, vorbește frumos, corect gramatical. Nu există nimeni ca persoană publică în momentul de față să îl egaleze!” Nu, nu e vorba despre Gabi Bădălău
Mutare complet neașteptată! La 3 luni și jumătate de la moartea lui Felix Baumgartner, decizia a fost luată de familia lui! Nimănui nu i-a venit să creadă când a auzit ce au decis părinții și fratele cel mic, FĂRĂ Mihaela Rădulescu
Mutare complet neașteptată! La 3 luni și jumătate de la moartea lui Felix Baumgartner, decizia a fost luată de familia lui! Nimănui nu i-a venit să creadă când a auzit ce au decis părinții și fratele cel mic, FĂRĂ Mihaela Rădulescu
Redactia.ro
Cine a fost nora cu voce de aur a lui Emeric Ienei. Impresionează lumea la diferite petreceri
Cine a fost nora cu voce de aur a lui Emeric Ienei. Impresionează lumea la diferite petreceri
Doliu în fotbalul românesc. A murit marele antrenor Emeric Ienei
Doliu în fotbalul românesc. A murit marele antrenor Emeric Ienei
Durere imensă în Gașca Zurli! Un membru iubit s-a stins din viață: „Acum, avem un înger care ne veghează”
Durere imensă în Gașca Zurli! Un membru iubit s-a stins din viață: „Acum, avem un înger care ne veghează”
Doliu în fotbalul românesc. A murit fostul mare atacant al Stelei. Meciurile din Superliga vor fi precedate de un moment de reculegere
Doliu în fotbalul românesc. A murit fostul mare atacant al Stelei. Meciurile din Superliga vor fi precedate de un moment de reculegere
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Risc de infarct cu 60% mai mare pentru care se culcă după această oră seara
Risc de infarct cu 60% mai mare pentru care se culcă după această oră seara
Curățare naturală a plămânilor: 7 alimente care te ajută să respiri mai bine
Curățare naturală a plămânilor: 7 alimente care te ajută să respiri mai bine
9 simptome neașteptate ale depresiei pe care le poți trece ușor cu vederea. Află de ce și cum să le recunoști
9 simptome neașteptate ale depresiei pe care le poți trece ușor cu vederea. Află de ce și cum să le recunoști
Horoscop final de an 2025. Cine e zodia favorizată de astre care câștigă pe toate planurile până la Revelion
Horoscop final de an 2025. Cine e zodia favorizată de astre care câștigă pe toate planurile până la Revelion
TV Mania
Rebecca Nicolescu, de nerecunoscut în urmă cu 6 ani. Cum arăta „fata rea” din „Ana, mi-ai fost scrisă în ADN”
Rebecca Nicolescu, de nerecunoscut în urmă cu 6 ani. Cum arăta „fata rea” din „Ana, mi-ai fost scrisă în ADN”
Soția lui Jorge a împlinit 53 de ani. Ce urare specială i-a făcut artistul. Imagini de colecție cu Ramona
Soția lui Jorge a împlinit 53 de ani. Ce urare specială i-a făcut artistul. Imagini de colecție cu Ramona
Adrian Mutu, declarație surprinzătoare despre fosta soție! Cum arată Consuelo azi, la 52 de ani — trăiește în lux în Republica Dominicană și arată spectaculos!
Adrian Mutu, declarație surprinzătoare despre fosta soție! Cum arată Consuelo azi, la 52 de ani — trăiește în lux în Republica Dominicană și arată spectaculos!
Sydney Sweeney a renunțat la haine și la inhibiții. Cum a apărut pe covorul roșu la un eveniment monden
Sydney Sweeney a renunțat la haine și la inhibiții. Cum a apărut pe covorul roșu la un eveniment monden
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Amalia Năstase, veste ȘOC din partea medicilor după ce a făcut un set de analize medicale! Ce i-au descoperit în corp
Amalia Năstase, veste ȘOC din partea medicilor după ce a făcut un set de analize medicale! Ce i-au descoperit în corp
Anda Adam, replică ACIDĂ pentru cei care au criticat-o că s-a îngrășat: „Știu foarte bine cum arăt”
Anda Adam, replică ACIDĂ pentru cei care au criticat-o că s-a îngrășat: „Știu foarte bine cum arăt”
Cea mai frumoasă nevastă de fotbalist din România a șocat cu ultima apariție în public! Are probleme mari: „Sunt la un pas de anorexie, el mi-a spus să fiu mai atentă”
Cea mai frumoasă nevastă de fotbalist din România a șocat cu ultima apariție în public! Are probleme mari: „Sunt la un pas de anorexie, el mi-a spus să fiu mai atentă”
Imagini nemaivăzute până acum! Cum arată Bianca Drăgușanu fără pic de machiaj! Vedeta s-a afișat fără filtre. Ce au remarcat fanii ei?
Imagini nemaivăzute până acum! Cum arată Bianca Drăgușanu fără pic de machiaj! Vedeta s-a afișat fără filtre. Ce au remarcat fanii ei?
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton