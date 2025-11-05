O influenceriță de 31 de ani a fost găsită moartă. Ce făcuse cu câteva ore mai devreme. Poliția a dezvăluit totul despre moartea suspectă

O influenceriță supranumită „Barbie umană” a fost găsită moartă și pe jumătate dezbrăcată în casa unui funcționar public. Tânăra avea doar 31 de ani și era celebră pentru încercările sale de a arăta ca păpușa Barbie. Iată ce s-a întâmplat cu aceasta.

Influenceriță moartă la 31 de ani

Barbara Jankavski Marquez, în vârstă de 31 de ani, a fost descoperită în mod șocant fără viață, după ce un avocat public de 51 de ani le-a spus polițiștilor că o angajase pentru „servicii sexuale” în noaptea precedentă.

Funcționarul, care locuia în casa unde a fost găsită influencerița moartă duminică, a susținut că cei doi au consumat droguri, iar la un moment dat femeia a început să tușească puternic, apoi părea că adoarme în timp ce se uitau la televizor, în districtul Lapa din São Paulo, Brazilia.

Bărbatul a declarat că a încercat să o resusciteze timp de aproximativ nouă minute, după ce și-a dat seama că aceasta nu se mai mișcă, înainte de a suna la serviciile de urgență.

Paramedicii au declarat-o decedată în jurul orei 21:00, găsind-o întinsă pe spate, purtând doar lenjerie intimă, cu o leziune la ochiul stâng și urme pe spate.

O cunoștință a avocatului public, o femeie de 43 de ani, le-a spus anchetatorilor că fusese în locuință mai devreme în acea zi, dar nu era acolo în momentul morții acesteia. Femeia a afirmat că a văzut-o pe influenceriță alunecând și căzând în jurul orei 4 dimineața, accidentându-se la ochi.

Moarte suspectă

Poliția a declarat că incidentul a fost înregistrat ca „moarte suspectă” și a precizat că așteaptă rapoartele medico-legale și toxicologice pentru a determina cauza exactă a decesului.

Potrivit anchetatorilor, ambii martori vor fi chemați din nou la audieri, iar rudele influenceriței urmează să fie și ele interogate în cadrul investigației aflate în curs.

Barbara, cunoscută online sub numele de „Boneca Desumana” („Păpușa Inumană”), avea peste 344.000 de urmăritori pe TikTok și 55.000 pe Instagram, unde împărtășea detalii despre numeroasele sale operații estetice.

Ea trecuse prin cel puțin 27 de intervenții chirurgicale estetice, în valoare de peste 50.000 de euro. Printre acestea se numărau proceduri extreme precum liposucție la nivelul gâtului, abdomenului și picioarelor, augmentări mamare și fesiere, lifting al sprâncenelor și cinci rinoplastii, toate menite să-i ofere înfățișarea unei păpuși.

