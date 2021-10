Gabriela Prisăcariu (28 de ani) a născut un băiețel, Luca Tiago, pe 11 septembrie 2021. La o lună și patru zile de la naștere, modelul a revenit la muncă.

Gabriela Prisăcariu a revenit la muncă după o lună de la naștere. „Sunt foarte mândră de mine”

„Tocmai am încheiat primul meu job după lunga pauză. A fost interesant. Nu am încăput în câțiva pantaloni, rușinică. Sunt la 5 săptămâni după naștere. Ce credeți? Și eu simt acea presiune despre care vorbesc mămicile, «cum facem să slăbim?»”, a mărturisit Gabriela la Insta Story.

„Eu nu-mi pot permite să stau doi ani acasă cu bebelușul, trebuie să mă întorc la job. Dacă stau acasă doi ani, pe urmă gata, adio modelling. După cum bine știți, un model nu poate să profeseze până la bătrânețe. Așadar, a trebuit să mă pun repede pe picioare”, a continuat.

„Sunt foarte mândră de mine că am reușit să mă mobilizez destul de bine. Mai am mult de muncă cu corpul meu, dar măcar psihic sunt foarte, foarte bine, ceea ce cred că este cel mai bine”, a încheiat Gabriela.

După ce a fost judecată în mediul online pentru revenirea atât de rapidă la silueta dinaintea sarcinii, modelul le-a arătat celor care au criticat-o ce mănâncă, de fapt, după naștere. „Nu am slăbit repede. Din 20 de kg mai am de dat jos 8. Nu țin o dietă, mănânc normal. Ce-i drept, mănânc mult mai puțin față de momentul în care eram însărcinată, și alăptez”, spunea luna trecută.

„Alăptatul și colicii bebelușului mă țin în priză, deci nu prea am poftă de mâncare, nu-mi prea stă gândul la mâncare. În rest, mănânc normal, mese normale. Nu am trecut la mâncat salate sau mai știu eu ce. Cel mai important lucru este că nu mă stresez deloc cu acest lucru, cu dieta. Am eu timp să-mi revin ușor, ușor”, a încheiat modelul atunci.

Ulterior, la Insta Story, Gabriela a postat o fotografie cu prânzul ei, cartofi la cuptor și costiță. „Așa fac eu foamea”, a scris în glumă pe imagine. În plus, în dimineața următoare, modelul a postat o fotografie cu micul ei dejun, care pare să fi constat într-un croissant cu ciocolată și o cană de cafea.

Tot luna trecută, Gabriela a postat pe Instagram o fotografie în care era surprinsă purtând o centură menită să ajute abdomenul să revină treptat la formele sale dinaintea sarcinii. În descrierea imaginii, modelul a scris „Adio burticăăăă! 🥳🥳🥳”. Părerile urmăritorilor Gabrielei au fost împărțite. Silueta ei a fost privită pe de o parte ca o „presiune”, iar pe de alta ca o „motivație”.

„Ai început și tu cu toate reclamele și cât de zen ești tu după sarcină! Ce vă mai place să faceți tam-tam în chiloți!”, a scris cineva. „Acum că ești mamă, din respect pentru tine și copilul tău, nu oferi postări semi-goală! Acum vorbim deja de altă dimensiune și stare fizică și sufletească, totul devine mai intim și trebuie respectat, nu este de oferit public!”, a comentat altcineva.

„Pozele astea pun multă presiune pe mămicile care nu-și revin la fel de repede după sarcină 😢”, a mai scris cineva. „Se poate numi și motivație, se poate, hai să încercam și noi 😊”, i-a răspuns altcineva.

„Calmați-vă cu presiunea. Nu trebuie să arate nimeni ca Gabriela. Oricum, nici înainte de sarcină nu arătau ca ea, deci e ok. Femeia arată brici. Nu le obligă nimeni să fie ca ea, oricum nu ar putea. Îți spune o mamă de copil de 1 an care nu arată ca Gabriela, dar nici nu simte o presiune. Nu mai știți să priviți o femeie frumoasă, ne-ați zăpăcit cu presiunea!”, a mai comentat o urmăritoare.

