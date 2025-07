Gheorghe Turda susține că Saveta Bogdan i-a făcut avansuri: „Este o cântăreață de cârciumă”

Gheorghe Turda susține că Saveta Bogdan i-a făcut avansuri și că-și dorește o relație cu el. Artista spune că dimpotrivă, Turda a cerut-o în căsătorie, iar ea l-a refuzat. Solistul și-a numit colega de breaslă „o cântăreață de cârciumă”.

Gheorghe Turda susține că Saveta Bogdan i-a făcut avansuri

Gheorghe Turda (77 de ani) și Saveta Bogdan (79 de ani) nu au fost niciodată în relații bune. El susține că ea i-a făcut avansuri, ea susține că el a cerut-o de nevastă. Recent, în cadrul știrilor Antena Stars, Turda a insistat că artista încă ar vrea o relație cu el. În cadrul aceleiași intervenții, solistul și-a numit colega de breaslă „cântăreață de cârciumă”.

„Saveta Bogdan e o cântăreață de cârciumă. (…) Ea niciodată nu a cântat la un ansamblu profesionist să aibă pretenții, o pensie. (…) Are o pensie pentru că are mulți ani de activitate. (…) Dânsa ar vrea (o relație cu el – n.red.). Da (i-a dat semne că este interesată de el – n.red.)”, a declarat Gheorghe Turda, la știrile Antena Stars, potrivit Spynews.ro.

Saveta Bogdan spune că Gheorghe Turda a cerut-o în căsătorie și ea l-a refuzat

În 2023, Saveta Bogdan a spus că Gheorghe Turda a cerut-o de nevastă, dar ea l-a refuzat.

„Gheorghe Turda m-a cerut de nevastă, dar nu am vrut să mă mărit. Am zis că nu îmi trebuie măritat, pentru că mă despărțisem de fostul soț. Dar m-a cerut în căsătorie Turda, a recunoscut. Dar am zis că nu, nu mă mărit. Nu că nu mi-a plăcut de el, pentru că era un bărbat foarte frumos și este și acum, arată bine, dar nu m-am gândit să mă mărit niciodată cu un coleg”, a spus Saveta Bogdan, pentru Playtech.ro.

Reacția lui Gheorghe Turda

Interpretul de muzică populară a reacționat ironic la aflarea declarațiilor Savetei Bogdan.

„Vai de mine, eram însurat de mult timp, aveam și copii mari, cum să fac așa ceva? Povești de adormit copiii! Mă vedeți pe mine, Gheorghe Turda, să am asemenea gusturi? Și cu asta am închis orice discuție. Ea este liberă să spună orice, ca să își facă reclamă cât încape pe spatele numelui meu. Niciodată nu s-a întâmplat așa ceva, n-am ce explicații să dau. Pentru mine, soția mea a fost o zână de frumoasă. Saveta Bogdan vrea să-și facă reclamă și prin Gheorghe Turda, că nu a fost suficient până acum câte prostii a vorbit”, a răspuns Gheorghe Turda, pentru sursa citată.

Gheorghe Turda a refuzat să se recăsătorească după moartea soției

Timp de 37 de ani, Gheorghe Turda a fost căsătorit cu balerina Elisabeta Turda, care s-a stins din viață în 2009, după 22 de ani în care s-a luptat cu leucemia. Deși și-a refăcut viața ulterior, Turda a decis că nu se va mai recăsători vreodată.

Saveta Bogdan a fost căsătorită de două ori. Primul soț a lăsat-o văduvă la vârsta de doar 20 de ani. Bărbatul lucra în Marină și, potrivit artistei, „îi plăcea să bea”. Ulterior, solista s-a recăsătorit. Cântăreața s-a despărțit de al doilea soț după ce acesta ar fi înșelat-o cu 80 de femei.

