Jennifer Lopez și Ben Affleck și-au depășit problemele. Cei doi actori, împreună pe covorul roșu

Jennifer Lopez și Ben Aflleck au pășit din nou împreună pe covorul roșu, la câteva luni de la divorțul lor răsunător. Actrița în vârstă de 56 de ani, și fostul ei soț, în vârstă de 53 ani, s-au reunit pentru premiera filmului „Kiss of the Spider Woman”, în care J-Lo are rol principal și pe care Affleck l-a produs.

Jennifer Lopez și Ben Affleck, împreună pe covorul roșu

Jennifer Lopez și Ben Affleck au luat prin surprindere întreaga lume luni, 6 octombrie, când au apărut împreună la premiera filmului „Kiss of the Spider Woman” ce a avut loc la New York.

Affleck a făcut o apariție surpriză pe covorul roșu, alături de fosta lui soție. Compania Artist Equity, deținută de Ben Affleck și Matt Damon este co-producător al filmului în care J-Lo este vedeta.

La premieră, fostul cuplu a pozat împreună pe covorul roșu și chiar au stat puțin de vorbă, părând binedispuși și în relații bune.

Înaintea evenimentului, Jennifer Lopez a ținut un mic discurs în care a ținut să îi mulțumească și fostului ei soț.

„Mulțumesc atât de mult, mulțumesc tuturor pentru că sunteți aici. Mulțumesc, Ben, acest film nu s-ar fi realizat fără Ben și fără Artist Equity”, a afirmat artista, care a mărturisit că este încântată că a avut posibilitatea de a juca în acest film în care a și cântat și dansat.

La premiera filmului au fost prezenți și cei doi copii ai lui Lopez, gemenii Emme și Max. Dacă artista a mai fost însoțită în trecut de fiica sa chiar și pe scenă, apariția fiului ei pe covorul roșu a fost una rară.

Actorii au divorțat la doi ani de la nuntă

Apariția lui Ben Affleck alături de Jennifer Lopez este cu atât mai surprinzătoare cu cât cei doi au divorțat în urmă cu doar câteva luni, după ce artista a depus actele chiar în ziua în care ar fi trebuit să sărbătorească doi ani de la nuntă.

În luna februarie a acestui an, divorțul a fost pronunțat, iar actorii au refuzat să vorbească prea mult despre motivele care au dus la despărțire. În actele depuse la tribunal, artista a semnalat „diferențe ireconciliabile”.

Într-o apariție televizată recentă, Jennifer Lopez a mărturisit că acest film a ajutat-o să se vindece și să treacă peste divorțul de Ben Affleck.

„Este amuzant, filmul este despre evadare. Este despre cum filmele și arta ne salvează în cele mai dificile momente ale vieților noastre. Să fac acest proiect a fost un adevărat vis devenit realitate pentru mine, care m-a ajutat să supraviețuiesc într-un moment dificil al vieții mele personale”, a declarat J-Lo.

