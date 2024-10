La un an de la despărțirea de fosta sa iubită, Claudia Iosif, cunoscută sub numele de Babs, Dorian Popa a decis că este timpul să deschidă un nou capitol în viața sa sentimentală. Recent, artistul a fost surprins în compania unei noi domnișoare, iar vestea că ar avea o relație a făcut rapid înconjurul internetului. Chiar dacă relația este abia la început, Dorian Popa a oferit primele declarații despre femeia care i-a furat inima, confirmând că este pregătit să iubească din nou.

Cine este noua iubită a lui Dorian Popa

Dorian Popa și-a găsit din nou fericirea! După un an de la despărțirea de Babs, artistul a fost surprins alături de o nouă domnișoară, confirmând astfel că este într-o nouă relație.

Întâlnirea dintre Dorian Popa și noua lui cucerire a avut loc într-un local cu specific fast-food, unde cei doi au fost surprinși de fotografi. Deși nu a durat foarte mult, întâlnirea a fost plăcută, iar cei doi au părut extrem de confortabili unul în prezența celuilalt.

Artistul a recunoscut că, deocamdată, este precaut și nu vrea să ofere prea multe detalii despre identitatea noii sale partenere, dar a subliniat că viața merge înainte și că are dreptul să își găsească fericirea.

„Este adevărat, mă văd cu domnișoara respectivă, dar nu aș vrea să fac mai multe declarații în acest moment. Viața merge înainte și eu, ca fiecare, am dreptul să îmi găsesc fericirea”, a declarat Dorian Popa pentru cancan.ro.

Dorian Popa şi Babs s-au despărţit după 11 ani de relaţie

Despărțirea dintre Dorian Popa și Claudia Iosif a fost un șoc pentru fanii cuplului. Cei doi au avut o relație de 11 ani, iar ruptura lor a fost una dureroasă și surprinzătoare. Deși s-au separat, cei doi nu au mai păstrat legătura. Singura „legătură” rămasă între ei este patrupedul lor, Cheluțu, care este împărțit între Dorian și Babs, fiind preluat și transportat de către menajeră între casele celor doi.

Claudia Iosif a declarat recent că nu mai are nicio legătură cu Dorian și că își dorește să nu mai fie asociată cu numele acestuia.

„Noi nu mai suntem de un an împreună, nu mai am nicio legătură cu el. Cred că deja e cazul ca numele noastre să nu mai fie asociate. Chiar îmi doresc asta. Fiecare are viața lui, a trecut deja foarte mult timp. Nu ne-am mai văzut de când mi-am mutat atelierul, din luna martie. Nu mai avem nimic de împărțit”, a declarat Babs cu ceva timp în urmă.

Claudia Iosif, în continuare singură

În timp ce Dorian Popa se bucură de o nouă poveste de dragoste, Claudia Iosif a mărturisit că nu are nicio relație în acest moment și nu se vede, deocamdată, în postura de mireasă sau mamă. Aceasta a subliniat că este fericită cu viața pe care o trăiește în prezent și că nu mai privește în trecut.

„Cheluțu vine la mine prin menajeră. Fiecare îl ia în funcție de program. Eu sunt foarte fericită și împlinită acum, nu mă mai uit în trecut. Și el e sigur fericit și îi doresc numai bine. Nu știu dacă e cu cineva, nu-i treaba mea. În ceea ce mă privește, nu mă văd mireasă și cu familie, dar nu știi ce-ți aduce viața. Nu iubesc în acest moment”, a adăugat aceasta.

