Dorian Popa, de urgență la spital. Ce s-a întâmplat cu artistul

Recent, în mediul online, Dorian Popa (32 de ani) a dezvăluit că a ajuns de urgență la medic. Actorul s-a rănit fără să vrea, în timp ce folosea un bețișor de ureche. Fiindcă nu a putut opri sângerarea, vloggerul a apelat la ajutorul medicilor Spitalului Panduri.

Dorian Popa, de urgență la spital. Ce s-a întâmplat cu actorul

„Aviz amatorilor, nu vă băgați bețigașe în ureche indiferent de ce vă spune creierul. Am făcut-o lată, îmi curge sânge din urechea asta (n.r. urechea dreaptă). Sunt la ORL. (…) Sângerarea nu se poate opri, am fost pus să aștept cu meșă. Am dat cu bățul de mânerul ciocănașului, la milimetri de timpan”, a mărturisit Dorian Popa la Insta Story.

În iunie 2021, mama vloggerului, Luminița Popa, a fost operată. În urma analizelor, medicii au descoperit că avea o piatră de 14 mm care coborâse spre ureter. Deși Luminița ar fi amânat intervenția, doctorii au decis, în baza analizelor efectuate, să o opereze cât mai repede. Așadar, intervenția a avut loc sâmbătă dimineața, 5 iunie 2021.

„Am fost foarte norocoasă că am un ureter suficient de larg încât au putut intra să-mi prindă piatra, care se prinsese în pereți… de la lactate și brâzeturi [una dintre cauzele afecțiunii]”, a mărturisit mama lui Dorian pe YouTube.

„Cel mai nașpa lucru la Bucureștiul ăsta e că trebuie să ajungi cu maică-ta de urgență la spital, de urgența aia mare și nu poți să faci nimic pentru că Bucureștiul e blocat și, dacă bagi o averie și începi să te descurci puțin, încep să te înjure toți, că cine să se gândească că ai o urgență”, mai dezvăluia Dorian pe Instagram în ziua în care mama lui a ajuns la urgențe.

Cine este și cu ce se ocupă iubita lui Dorian Popa

Actorul și iubita lui, Claudia Iosif (37 de ani), cunoscută în mediul online drept Babs, formează un cuplu de mai mulți ani. Deși sunt împreună de ceva timp, Dorian rareori se afișează alături de Claudia pe rețelele sociale, alegând să fie discret în privința relației lor.

Asemenea actorului, Claudia are un număr generos de urmăritori în mediul online, mai precis 361 de mii. Babs este creatoare de modă, având deja propriul brand vestimentar.

Piesele create de Claudia sunt purtate de numeroase vedete din România, printre care Antonia (32 de ani), Ruby (32 de ani), Anda Adam (41 de ani) și Nicole Cherry (22 de ani).

În 2018, Babs dezvăluia că ea nu crede în căsătorie și că nu știe dacă va face acest pas, însă că și-ar dori să aibă cel puțin un copil. Totodată, Claudia a mai dezvăluit că a vorbit cu Dorian despre copii și că ia în calcul adopția după ce va deveni mamă pe cale naturală.

Foto: Instagram