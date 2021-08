Mădălina Ghenea a împlinit 34 de ani pe 8 august 2021. Modelul este stabilit de mai mulți ani în Italia, unde locuiește alături de fiica ei, Charlotte, acum în vârstă de 4 ani. Actrița a devenit mamă în anul 2017, alături de fostul partener de viață, Matei Stratan (34 de ani).

Mădălina Ghenea, fotografiată la plajă alături de fiica ei, Charlotte. Cum se menține modelul în formă

Mădălina are o siluetă impecabilă, lipsită de orice urmă de celulită și vergeturi. În cele mare recente fotografii surprinse de paparazzi, modelul are un fizic suplu și tonifiat. Imaginile au fost surprinse pe plaja Paraggi din nordul Italiei, unde Mădălina a fost însoțită de fiica ei, Charlotte, de Andrea Castagnola, un amic de-al său, de o prietenă și de câțiva alți copii de vârsta fiicei sale.

În iunie 2021, Mădălina a mai fost fotografiată într-un costum de baie din două piese pe un iaht în Portofino, Italia. Mai multe imagini găsiți în GALERIA FOTO de mai sus!

În trecut, o prietenă de-a modelului mărturisea pentru WOWbiz: „Când am vorbit ultima oară cu ea îmi spunea că de două ori pe lună își face toate poftele culinare și își răsfață papilele gustative chiar și cu panacotta, desertul ei preferat. Nu i se pare normal să se îndoape în fiecare zi.

Nici nu se simte bine când se abate de la rutina ei culinară. Așa ar fi trăit și dacă alegea altă profesie. E de părere că alimentația ușoară, formată din multe fructe și legume, vizitele dese la sala de fitness și alergarea de dimineață îți dau energie și poftă de viață, plus un aspect fizic plăcut”.

Mădălina a fost aniversată pe 8 august de către cei mai apropiați prieteni ai ei. „La mulți ani, mie! Sunt binecuvântată să am alături cele mai apropiate suflete de mine! Aici este kit-ul meu de supraviețuire, pregătit de prietenii mei. Nu-mi pot imagina viața fără două dintre fetele alături de care-mi place să petrec, fiica și mama mea.

Valeria Rubinacci, aș ucide pentru tine. Andrea Castagnola, îți mulțumesc că mi-ai fost alături indiferent de orice, ca un stâlp de susținere! Mulțumesc Jack Savio și Alessio Guadagnuolo și tuturor celor suficient de curajoși pentru a-mi arăta iubire! Vă iubesc pe toți atât, dar atât de mult!”, a scris modelul în mediul online.

„La mulți ani, om frumos! ❤️”, a scris Andreea Marin (46 de ani) în secțiunea de comentarii a postării. „La mulți ani fericiți! 😍💃”, a comentat și gimnasta Cătălina Ponor (33 de ani).

Mădălina Ghenea joacă rolul Sophiei Loren în filmul „House of Gucci”

Cel mai recent proiect al Mădălinei Ghenea este filmul „House of Gucci”, care va avea premiera în cinematografele din România pe 26 noiembrie 2021. În producția regizată de Ridley Scott, Mădălina interpretează rolul Sophiei Loren (86 de ani).

„Despre ea, despre Sophia Loren, mi-a vorbit mama toată viața. O consider un om complet, un artist complet, o mamă extraordinară… I-am citit cartea, o am aici, vreau s-o semneze…”, mărturisea Mădălina pentru Adevărul, în 2016.

Pelicula redă viața și, implicit, decesul ultimului moștenitor al imperiului Gucci, Maurizio Gucci. Protagoniștii peliculei sunt actrița Lady Gaga (34 de ani), în rolul Patriziei Reggiani (72 de ani), și Adam Driver (37 de ani), în rolul lui Maurizio Gucci. După ce a fost părăsită de Maurizio, Patrizia a angajat un asasin pentru a-și ucide fostul soț.

Mădălina și-a început cariera în modelling la doar 15 ani, prezentând pentru creatorul Gattinoni. Modelul a participat la prezentări de modă în întreaga lume, prin urmare declarându-se „cetățean al lumii, cu viața într-o valiză”. Debutul ca actriță l-a făcut în 2011, în rolul Irinei din filmul italian I soliti idioti.

Foto: Profimediaimages.ro; Instagram