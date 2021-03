Filmul „House of Gucci” va reda viața și, implicit, decesul ultimului moștenitor al imperiului Gucci, Maurizio Gucci. Protagoniștii peliculei sunt actrița Lady Gaga (34 de ani), în rolul Patriziei Reggiani (72 de ani), și Adam Driver (37 de ani), în rolul lui Maurizio Gucci. După ce a fost părăsită de Maurizio, Patrizia a angajat un asasin pentru a-și ucide fostul soț.

Mădălina Ghenea joacă rolul Sophiei Loren în filmul „House of Gucci”

În producția regizată de Ridley Scott, Mădălina Ghenea (33 de ani) interpretează rolul Sophiei Loren (86 de ani). Potrivit presei internaționale, pelicula s-ar putea lansa pe 24 noiembrie 2021. „Despre ea, despre Sophia Loren, mi-a vorbit mama toată viața.

O consider un om complet, un artist complet, o mamă extraordinară… I-am citit cartea, o am aici, vreau s-o semneze…”, mărturisea Mădălina pentru Adevărul, în 2016. Imagini cu modelul în rolul celebrei actrițe găsiți în GALERIA FOTO de mai jos!

Mădălina și-a început cariera în modelling la doar 15 ani, prezentând pentru creatorul Gattinoni. Modelul a participat la prezentări de modă în întreaga lume, prin urmare declarându-se „cetățean al lumii, cu viața într-o valiză”. Debutul ca actriță l-a făcut în 2011 în rolul Irinei din filmul italian I soliti idioti.

Mădălina este stabilită în Italia, unde locuiește de mai mulți ani. Modelul a devenit mamă în anul 2017. Alături de fostul partener de viață, Matei Stratan (34 de ani), Mădălina Ghenea are o fiică, Charlotte.

Scenariul filmului „House of Gucci” este scris de Roberto Bentivegna și este inspirat din cartea The House of Gucci: O poveste senzațională de crimă, nebunie, frumusețe fermecătoare și lăcomie, a cărei autoare este Sara Gay Forden.

Asasinarea lui Maurizio Gucci

Maurizio Gucci și Patrizia Reggiani s-au căsătorit în anul 1973. Fostul cuplu are două fiice, Allegra și Alessandra. În mai 1985, după un mariaj de 12 ani, Maurizio o părăsește pe Patrizia pentru o femeie mai tânără. Afirmă că pleacă într-o scurtă călătorie de serviciu și nu se mai întoarce.

În 1991, Maurizio și Patrizia divorțează oficial. La doi ani de la asasinarea fostului ei soț, Patrizia este condamnată la 29 de ani de închisoare. Fiicele cuplului pledează pentru clemență, susținând că mama lor a suferit o tumoare pe creier.

Reggiani a fost operată în anul 1992, Allegra și Alessandra susținând că personalitatea i-ar fi fost alterată în urma intervenției. Reggiani a fost eliberată în anul 2016.

Potrivit The Guardian, întrebată de reporteri de ce a angajat un criminal să-i ucidă soțul în loc să o facă ea, Patrizia a răspuns: „Vederea mea nu este foarte bună. N-aș fi vrut să ratez”.

În prezent, casa de modă Gucci este deținută de conglomeratul de modă Kering, companie condusă încă din anul 2005 de omul de afaceri François-Henri Pinault, soțul actriței Salma Hayek.

Conglomeratul de modă mai deține și casele: Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Brioni, Boucheron, Pomellato, DoDo, Qeelin, Ulysse Nardin și Girard-Perregaux.

