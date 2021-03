Marți, 23 martie 2021, iubita artistului Florin Ristei, solista și modelul Naomi Hedman, a împlinit 28 de ani. Perechea s-a cunoscut pe platourile de filmare ale competiției muzicale X Factor, Naomi în calitate de concurent, iar Florin în calitate de jurat.

După ce artista a părăsit competiția, cei doi și-au început relația. Modelul de origine britanică a cunoscut familia solistului. „Mama i-a arătat poze cum mine foarte vechi și am mâncat varză călită. I-a plăcut.

Relația ar fi putut începe mai repede dacă vreunul dintre noi și-ar fi dat seama că celălalt îl place. A început exact după ce a ieșit Naomi din concurs. Așa era și moral corect”, a declarat Florin în decembrie 2020, pentru A1.

Florin Ristei, mesaj emoționant pentru aniversarea iubitei lui, Naomi Hedman

În mediul online, la Insta Story, cu ocazia aniversării lui Naomi, Florin a scris: „La mulți ani unuia dintre cei mai frumoși oameni pe care i-am întâlnit vreodată! Te iubesc!”. Naomi i-a atras atenția solistului când s-a prezentat pe scena X Factor pentru a interpreta piesa artistei Alicia Keys, Fallin’.

Pentru că interpretarea nu i-a convins pe jurați, modelul a primit o a doua șansă de a cânta. Naomi a ales o compoziție din repertoriul aceleiași artiste, If ain’t got you. Florin Ristei a decis să o acompanieze, moment în care i s-a alăturat pe scenă.

Naomi s-a remarcat și a intrat în echipa Deliei. În semifinala emisiunii, solista a fost eliminată din competiția muzicală. Naomi s-a făcut inițial remarcată în cadrul unui reality show britanic, Ex on the beach.

Foto: Instagram

