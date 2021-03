Vineri, 19 martie 2021, în timp ce prezenta subiectele ediției „Acces Direct” din acea zi, Mirela Vaida (39 de ani) a fost atacată în direct cu o cărămidă de către o femeie goală. La scurt timp după atac, un echipaj de la 112 și unul de poliție au ajuns la fața locului.

Prezentatoarea TV susține că nu o cunoaște pe agresoarea care i-a cerut o sumă de bani în timpul atacului. Femeia a pătruns în platoul emisiunii TV pe o ușă laterală neprotejată, ușă pe care angajații o foloseau pentru a ieși în pauze.

Mirela Vaida, declarații în lacrimi din fața secției de Poliție. A depus plângere împotriva agresoarei

„Nu mă simt bine, vă dați seama. Sunt pentru prima dată aici, că-mi vine să și plâng. Nu am mai fost niciodată să depun o plângere și nu am mai trecut prin așa ceva. Am zis că o să fiu puternică, dar cred că emisiunea de astăzi va fi una grea pentru mine.

Mi-au spus colegii că avem imaginile de pe camera de luat vederi și cred că va fi destul de greu să o duc. Da, primesc amenințări multe și o să înaintez plângere penală și pentru asta.

Adică primim foarte multe amenințări și în mediul online și nu le luăm în serios pentru că toată lumea își permite să facă și să spună orice”, a spus Mirela Vaida, potrivit Spynews.

„Trăim într-o lume în care religia urii devine deja un mod de viață. Ne imaginăm că dacă putem zice orice oriunde despre persoanele publice suntem un fel de dumnezei și avem drept de viață și de moarte asupra lor.

Pot să înțeleg că fiecare e liber să scrie și să facă ce vrea, dar în momentul în care lucrurile trec din viața virtuală în cea reală și oamenii vin cu pietre la propriu asupra ta, lucrurile devin grave și trebuie să facem un demers în acest sens”, a continuat.

Mirela Vaida crede că agresoarea a acționat „la pont”

„De când sunt la „Acces Direct” noi nu avem public. Eu am fost și acum 4 ani, nu există. Nu știu cum a ajuns acolo, nu înțeleg cum o femeie care are probleme psihice poate să ajungă acolo la ora la care începe emisiunea.

Să știe unde, să știe intrarea, traiectoria, sunt foarte multe semne de întrebare. Eu cred că a acționat la pont. Asta îmi este mai grav, nu știu cine ar fi putut-o trimite”, a mai spus prezentatoarea TV, potrivit Spynews.

Prezentatoarea de televiziune și soțul ei, Alexandru Vaida, s-au cunoscut în anul 2005 și s-au căsătorit patru ani mai târziu, în 2009. Împreună au trei copii, doi fii și o fiică, Tudor (7 luni), Vladimir (3 ani) și, respectiv, Carla (aproape 4 ani).

Titza, mama soțului ei, este de ceva timp un extra-ajutor. Asta după ce a renunțat la locuința sa din Cluj-Napoca și s-a mutat în București ca să-și îngrijească nepoții.

