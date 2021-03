În aprilie 2021, Olimpia Melinte (33 de ani) va deveni mamă pentru a doua oară. Actrița și soțul ei, Constantin Luca, mai au împreună un fiu, Sasha, în vârstă de 6 ani. Perechea va avea o fiică.

Intrată virtual în direct în emisiunea Vorbește Lumea, Olimpia a dezvăluit că mai are o lună de sarcină, dar și cum se pregătește pentru venirea pe lume a noului membru al familiei sale.

Olimpia Melinte, pregătiri pentru al doilea copil. Actrița va naște în aprilie 2021

„Am intrat în 36 de săptămâni. Mai am fix o lună. O lună fără câteva zile. (…) Sasha a fost foarte nerăbdător de la început. Prima oară când a aflat că sunt însărcinată m-a întrebat ce culoare are. I-am spus: «Mami, uită-te la noi doi. Va fi în această zonă de culoare». Acum nu mă mai întreabă asta. A înțeles cum stă treaba cu culoare.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 8)

În fiecare zi, când se întoarce de la școală, întreabă: «Mami, n-a venit? Nu s-a născut încă?». Este foarte, foarte nerăbdător. Am vrut să organizăm camera, să punem pătuțul, dar ne-am dat seama că vor fi stricate până se va naște ea pentru că el deja a început să se urce în pătuțul ei, să încerce să sară, să facă tot felul de chestii.

Mai așteptăm până atunci. Ca să aibă și copilul acesta lucruri frumoase și noi. Nu este atât de simplu la al doilea copil. Sasha e foarte nerăbdător și noi doi ne doream tare mult o fetiță”, a mărturisit Olimpia.

Soacra actriței o va ajuta după naștere, locuind în București, iar mama ei va veni de asemenea, atunci când va putea, în vizite mai scurte, din Iași. „Avem două bunici de încredere”, a completat Olimpia.

Actrița își dorește să nască natural. „Vreau să nasc natural cum am născut și la Sasha. Sper să fie totul bine. La el a fost o naștere foarte complicată pentru că eu sunt foarte încăpățânată, dar la a doua am înțeles că e mai simplu, deci poate am noroc”, mai spunea actrița anul trecut. Pe Instagram, Olimpia a împărtășit o discuție haioasă cu fiul ei:

Citește și:

Marina Almășan a avut COVID-19: „Un virus care m-a atacat mișelește”

Andreea Marin, primele declarații după ce hoții au încercat să-i jefuiască locuința

Cu ce problemă de sănătate se confruntă actrița Doinița Oancea

Sasha: — Mami, ai greșit comanda! Astea sunt haine pentru păpuși. Noi o să avem un bebeluș adevărat.

Olimpia: — Da, iubire, dar bebelușii sunt foarte mici la început.

Sasha: — Mama, sora mea nu are cum să fie așa de mică! Uită-te la mine ce mare sunt deja, tu cu cine crezi că o să semene? Cu mine, evident! Și-ți zic: hainele astea sunt prea mici. Dar nu te stresa că îi dau eu ceva de la mine până faci tu altă comandă! Și alege-i și ceva cu super eroi ca să fie și ea cool, că toate inimioarele astea nu mai sunt la modă. Și să știi că și patul e prea mic, off ce mă fac eu cu tine măi mami, măi?! Pe toate le încurci! 🙈

Perechea se bucură că va avea o fetiță

„It’s a GIIIIIRL!!!! Mi-a fost frică să o spun cu glas tare atunci când toată lumea mă întreba ce mi-aș dori să fie, «băiat sau fată?». Dar adevărul e că visam la o fetiță! Și acum, știind că inima ei bate odată cu a mea, îmi vine să plâng, să râd, să sar în sus de fericire și tot ce pot să-i promit este că va fi cea mai iubită dintre pământence! ❤️”, a scris actrița în noiembrie 2020, în mediul online.

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro