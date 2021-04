Mădălina Ghenea (33 de ani) a reacționat după ce în presa din România s-a speculat că ar forma un cuplu cu Alex Bodi. După ce bărbatul s-a despărțit de Daria Radionova, urmăritorii acestuia au observat că a apreciat mai multe fotografii de pe Instagramul modelului.

Contactat de către reporterii Antena Stars, Bodi a admis că o apreciază. „Uite, eu vreau să o urmăresc și îi dau like-uri. Femeia este superbă și am ce să văd. Nu am de ce să îmi retrag like-ul. Le-am dat pentru că așa simt”, a declarat Alex Bodi la Antena Stars, potrivit Spynews.

Reacția Mădălinei Ghenea după ce s-a speculat că ar forma un cuplu cu Alex Bodi

Modelul a vorbit în premieră despre speculațiile care au circulat recent în presă. Mădălina este stabilită în Italia, unde locuiește de mai mulți ani. A devenit mamă în anul 2017. Alături de fostul partener de viață, Matei Stratan (34 de ani), Mădălina are o fiică, Charlotte, în vârstă de aproape 4 ani.

„Sunt dezgustată de ce scrie presa din România. Oare nu vă este rușine să inventați a nu știu câta oară o relație cu un om pe care eu nu l-am întâlnit niciodată? Nu am schimbat nici măcar un mesaj, un cuvânt.

Nu știu cine este această persoană și vă permiteți, a nu știu câta oară, să scrieți că am o relație?! Eu mă întreb: «Nu vă este rușine?»”, a declarat Mădălina Ghenea pe Instagram, informează Spynews.

Nu doar presa din România speculează referitor la partenerii modelului. În decembrie 2020, presa din Italia scria că Mădălina și jucătorul de fotbal Nicolo Zaniolo (21 de ani) ar forma un cuplu.

Prin intermediul avocaților ei, modelul le-a transmis jurnaliștilor italieni că nu formează un cuplu cu fotbalistul de la AS Roma și a catalogat totul drept „o invenție”.

Citește și:

Laura Cosoi, despre ultimele clipe din viața tatălui ei: „M-a sunat să-mi spună că nu poate să respire și că nu vine nimeni la el”

Cum arată Lili Sandu nemachiată. „O femeie poate arăta superb și fără tone de machiaj”

Bianca Sârbu a învins cancerul a două oară: „Nu te omoară, dar te macină așa încet”

Mesajul transmis: „În numele doamnei Mădălina Ghenea, clienta noastră, comunicăm următoarele:

Nu este adevărat că există o relație sentimentală între Mădălina Ghenea și Nicolo Zaniolo; Mădălina Ghenea și Nicolo Zaniolo s-au întâlnit o singură dată; Doamna Ghenea este mama unei fiice, care nu trebuie să fie perturbată sau implicată în aceste minciuni mediatice; Clienta noastră va lua măsurile corespunzătoare împotriva celor care exploatează această invenție și împotriva celor care și-au permis să o critice în vreun fel”.

Mădălina Ghenea joacă rolul Sophiei Loren în filmul House of Gucci

Mădălina va apărea în pelicula House of Gucci. În producția regizată de Ridley Scott, Mădălina interpretează rolul Sophiei Loren (86 de ani). Potrivit presei internaționale, filmul s-ar putea lansa pe 24 noiembrie 2021.

„Despre ea, despre Sophia Loren, mi-a vorbit mama toată viața. O consider un om complet, un artist complet, o mamă extraordinară… I-am citit cartea, o am aici, vreau s-o semneze…”, mărturisea Mădălina pentru Adevărul, în 2016.

Scenariul filmului House of Gucci este scris de Roberto Bentivegna și este inspirat din cartea The House of Gucci: O poveste senzațională de crimă, nebunie, frumusețe fermecătoare și lăcomie, a cărei autoare este Sara Gay Forden.

Mădălina și-a început cariera în modelling la doar 15 ani, prezentând pentru creatorul Gattinoni. Modelul a participat la prezentări de modă în întreaga lume, prin urmare declarându-se „cetățean al lumii, cu viața într-o valiză”. Debutul ca actriță l-a făcut în 2011 în rolul Irinei din filmul italian I soliti idioti.

Foto: Profimediaimages.ro

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro