Bianca Sârbu (42 de ani) a aflat în martie 2021 că i-a recidivat cancerul diagnosticat în urmă cu 7 ani. Actrița a fost supusă unei intervenții chirurgicale prin care i s-a înlăturat alunița de pe obrazul drept. Operația a avut loc chiar de ziua ei de naștere, pe 12 martie 2021.

Bianca Sârbu a învins cancerul a două oară: „Nu te omoară, dar te macină așa încet”

Invitată în platoul emisiunii Xtra Night Show, Bianca a vorbit despre cum a depășit această perioadă dificilă din viața ei. „Prima oară, diagnosticul oficial a fost la 22 de ani. Unii spun că e genetic, alții că este din cauza soarelui. Eu cred, mai degrabă, că soarele este dușmanul nostru, din păcate, în ultimul timp.

Nu mergeam la solar, doar stăteam la soare normal. Probabil că a fost la mine problema [predispoziția]. La 22 de ani m-am dus [la control] pentru o bubiță și mi-a zis așa dur, direct, «carcinom bază celulară», eu nu prea înțelegeam atunci. La 22 de ani ai altceva în suflet, în stomac, fluturi.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 8)

M-am speriat foarte tare la început. Am făcut o intervenție chirurgicală atunci. Mi-au spus că poate să recidiveze. Scapi, dar cu operații, cu intervenții. (…) Am trei săptămâni, o lună, de la a doua operație. (…)

Asta nu e o chestie care te omoară, dar te macină așa încet. (…) Mă pregăteam pentru ziua mea de naștere, atunci am aflat că a recidivat. Operația a fost fix în același loc. O să fie bine, dar am trecut prin niște momente… sincer nu mă așteptam. Am făcut 43 de ani”, a spus Bianca Sârbu.

Citește și:

Semnificației ținutei purtate de Kate Middleton la înmormântarea Prințului Philip

Doinița Oancea și logodnicul ei s-au despărțit: „El este un om extraordinar”

Anamaria Prodan a răspuns speculațiilor că Laurențiu Reghecampf a înșelat-o

„Mi-am luat în curte umbrelă, pentru că ne-am mutat la casă. (…) Asta este. O să mă duc probabil mai des [la medic]. Probabil am eu o predispoziție, de aceea mi-am scos și alunița. De aceea trebuie și copiii mei să meargă [la control regulat]”, a completat.

„Mi-a fost frică de anestezia totală. Mă gândeam că nu mă mai trezesc, cine are grijă de copii?… niște nebunii. M-am operat la Spitalul Floreasca. Personalul a fost minunat. În momentul ăsta sunt vindecată 100%.

Mi-am scos și o aluniță, pentru că e clar că eu am niște probleme și nu am vrut pe viitor să ajungem la toate celelalte. Sunt vindecată 100%, dar acum depinde de mine să am grijă, să mă duc la controale”, mai spunea Bianca după operație, în emisiunea Teo Show.

În 2013, primul soț al Biancăi, Marian Sârbu, a murit pe scenă, chiar în brațele actriței. Tragedia s-a întâmplat la o nuntă. Bărbatul s-a prăbușit dintr-odată pe scenă. „Am plecat să cântăm la o nuntă și ne-am întors la o înmormântare, la înmormântarea soțului meu”, povestea Bianca atunci, rămasă văduvă la doar 34 de ani.

Bianca și Marian au doi copii, un fiu și o fiică, Luca (11 ani) și Miriam (9 ani). În 2018, Bianca s-a recăsătorit cu Bogdan Romanescu (31 de ani), după doar o lună de relație.

Foto: Facebook

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro