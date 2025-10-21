Jaful de la Muzeul Luvru: Cum au furat hoții în doar 7 minute bijuteriile Coroanei Franceze

Muzeul Luvru din Paris rămâne închis luni, în timp ce poliția investighează un jaf spectaculos care a vizat nestematele de neprețuit ale Coroanei Franceze. Hoții, înarmați cu unelte electrice, au pătruns în cel mai vizitat muzeu din lume în plină zi și au fugit pe scutere, furând opt bijuterii extrem de valoroase. Iată cum s-a întâmplat totul.

Ce se știe despre jaful care a șocat Franța

Potrivit presei franceze, banda de hoți a sosit la ora 09:30, la scurt timp după deschiderea muzeului pentru vizitatori. Patru suspecți au venit cu un lift mecanic montat pe vehicul pentru a avea acces la Galeria Apollo, printr-un balcon aflat aproape de Sena. Imagini de la fața locului au arătat o scară sprijinită de o fereastră de la primul etaj.

Doi dintre hoți au tăiat geamul cu unelte electrice, au intrat în muzeu, i-au amenințat pe paznicii care au evacuat zona și au spart geamul a două vitrine ce conțineau bijuterii.

Citește și: Un bărbat din Dolj și-a ucis soția, i-a aruncat trupul într-o fântână și s-a sinucis. Tragedia, descoperită de fiul de 13 ani al cuplului

Un raport preliminar arată că o treime dintre sălile din zona respectivă nu aveau camere de supraveghere. Poliția franceză spune că hoții au stat înăuntru doar patru minute și au fugit pe două scutere care îi așteptau afară, la ora 09:38.

Senatoarea Natalie Goulet a numit incidentul „o lovitură dureroasă” pentru Franța, afirmând că este „greu de înțeles cum s-a putut întâmpla atât de ușor”. Ea a spus pentru BBC că alarma locală a galeriei era stricată și că se așteaptă rezultatele anchetei pentru a afla dacă a fost dezactivată. Ministerul Culturii a precizat că alarmele principale ale muzeului au funcționat, iar personalul a urmat protocolul, contactând forțele de securitate și protejând vizitatorii.

Poate Franța recupera bijuteriile Coroanei?

Banda a încercat să incendieze vehiculul folosit, dar un angajat al muzeului i-a împiedicat. Ministrul Culturii, Rachida Dati, a declarat pentru TF1 că imaginile arată hoții mascați intrând „calm” și spărgând vitrinele cu bijuterii, fără ca cineva să fie rănit. Ea i-a descris ca fiind „experimentați”, cu un plan bine pregătit de fugă pe scutere.

Citește și: O celebră influenceriță și nutriționistă a murit la scurt timp după ce a născut. „Era mai fericită ca niciodată!”

Aproximativ 60 de anchetatori lucrează la caz. Procurorii cred că suspecții au acționat la ordinul unei organizații criminale. Se caută patru persoane, iar poliția analizează imaginile CCTV de pe traseul de fugă. Martorii au relatat scene de „panică totală” în timpul evacuării muzeului.

Ce bijuterii au fost furate

Potrivit autorităților, au fost furate opt piese, printre care diademe, coliere, cercei și broșe, toate din secolul al XIX-lea, aparținând fostei familii regale și imperiale franceze:

O tiară și o broșă care au aparținut împărătesei Eugénie, soția lui Napoleon al III-lea;

Un colier și o pereche de cercei cu smaralde ai împărătesei Maria-Luiza;

O tiară, un colier și un cercel din setul cu safire al reginelor Marie-Amélie și Hortense;

O broșă cunoscută sub numele de „broșa-relicvar”.

Piesele sunt împodobite cu mii de diamante și pietre prețioase. Coroana împărătesei Eugénie a fost găsită avariată pe traseul de fugă, probabil scăpată în timpul escapadei.

Ministrul de Interne, Laurent Nuñez, a descris bijuteriile ca fiind „de neprețuit” și de „valoare patrimonială inestimabilă”.

Citește și: Flavia Groșan, la Terapie Intensivă, în comă. Controversata doctoriță, ținută în viață cu ajutorul aparatelor. „Starea este foarte gravă!”

Chris Marinello, directorul Art Recovery International, a spus că „există o cursă contra cronometru”, deoarece astfel de obiecte pot fi ușor desfăcute și vândute pe bucăți. „Nu le vor păstra intacte. Le vor dezmembra, vor topi metalul, vor reșlefui pietrele și vor ascunde urmele crimei”, a explicat el.

Vânzarea pieselor intacte ar fi foarte dificilă. La începutul anului, conducerea Luvrului a cerut sprijinul guvernului francez pentru restaurarea și securizarea sălilor muzeului, în cadrul proiectului „Noua Renaștere”, cu un buget estimat între 700 și 800 de milioane de euro, care include și întărirea măsurilor de securitate.

Urmărește-ne pe Google News