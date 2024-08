Cum arăta Andreea Raicu în copilărie. Imagini de colecție cu fosta prezentatoare de televiziune

Andreea Raicu (47 ani) și-a încântat fanii de pe rețelele de socializare cu câteva imagini din copilăria sa. Fosta prezentatoare de televiziune a profitat de ocazie pentru a vorbi despre strânsa ei legătură cu moda, ținând cond de faptul că de mică a fost pasionată de acest domeniu. Când a crescut, ea a ales să devină model pentru ca mai apoi să prezinte o emisiune de fashion. Drumul vieții a dus-o întotdeauna spre această industrie, deși ea a încercat să se îndrepte spre cu totul altceva, condusă de vorbele tatălui ei.

Andreea Raicu, pasionată de modă încă din copilărie

Andreea Raicu este una dintre cele mai îndrăgite vedete din țara noastră, acesta fiind pe rând, model, prezentatoare de televiziune, scriitoare și femeie de afaceri. Aceasta a povestit, în mediul online, cum de mică a avut o strânsă legătură cu moda, însă, cum tatăl ei considera că acest domeniu este unul superficial, a ales să își îndrepte atenția în altă parte. Pentru a evidenția pasiunea ei pentru haine, Andreea a distribuit pe rețelele de socializare câteva imagini din copilărie.

„De mică am avut o relație foarte apropiată cu hainele mai ales pentru că bunica mea era croitoreasă și îmi făcea toate rochițele pe care le vedeam în revistele aduse de mama. Și îmi plăcea să creez, să îmi imaginez ținute. Luam fețele de masă și cearșafurile și inventam rochii. Și pe măsură ce creșteam și interesul meu pentru haine și modă creștea, spre exasperarea tatălui meu care nu vedea deloc un viitor strălucit pentru mine. “Ce-o să faci? O să stai să te maimuțărești în oglindă toată viața, să te joci cu hainele?” Și cumva, am crescut cu ideea că tot ce ține de haine și de modă este o chestie extrem de superficială”, a povestit Andreea Raicu pe pagina ei de Instagram.

Astfel, ea a ales o carieră în televiziune, renunțând pentru o perioadă la visul ei de a fi model internațional și la iubirea pentru haine.

„Cred că asta m-a făcut să nu continui cariera de model, deși aveam ocazia să fac modeling internațional. Am ales televiziunea, unde, ironic, am ajuns la un moment dat să fac tot o emisiune despre modă. Totul ducea în acea direcție. Am început să-mi creez hainele pentru emisiuni, am colaborat cu Irina Schrotter și am lansat o linie cu numele meu. La un moment dat viața s-a dus din nou în altă direcție și am decis că nu mai vreau deloc să fac asta. Dar, știi cum e. Nu e întotdeauna ce îți propui tu, ci și ce îți aduce viața”, a precizat fosta prezentatoare de televiziune.

Ce a descoperit fosta prezentatoare de când a ales industria de fashion

În urmă cu doi ani, Andreea Raicu a decis să revină la marea iubire: moda. Astfel, a redenumit colecția lansată cu Irina Schrotter și și-a deschis un magazin, atât online cât și fizic.

De atunci, aflându-se mereu în mijlocul locației sale și văzând bucuria din ochii femeilor care probează ținutele ei, a descoperit că tatăl său nu se putea înșela mai tare în privinda modei.

„Eh, și iată cum în urmă cu doi ani, am schimbat numele liniei de haine și am lansat Amalin. Și am realizat că eu și moda avem o legătură strânsă. Dar am învățat ceva mult mai prețios de atât. Am învățat să apreciez cu adevărat câtă bucurie aduc femeilor prin creațiile Amalin. Am înțeles că moda nu este deloc superficială, așa cum îmi spunea tata, ci poate fi o formă profundă de exprimare și de contribuție la fericirea celorlalți. Mi-a luat timp să ajung la această realizare și sunt extrem de fericită că inima mea a vorbit mai tare decât vocea critică a tatălui meu”, a mai spus Andreea Raicu.

Aceasta are și un sfat pentru admiratoarele ei: „Urmează-ți visul, pentru că, atunci când ceva este menit să fie, va rămâne cu tine și va apărea în viața ta mai devreme sau mai târziu, oricât de mult ai încerca să-l ignori”.

