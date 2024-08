De ce a făcut-o Smiley să plângă pe Gina Pistol. Ce dietă urmează prezentatoarea de la Materchef ca să slăbească: „Nu mă pot bucura”

Gina Pistol și Smiley formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbizul românesc, iar relația lor este una bazată pe sprijin reciproc și iubire profundă. De curând, cei doi au devenit colegi la Pro TV, vedeta fiind prezentatoare la emisiunea culinară „MasterChef”, în timp ce Smiley este jurat la „Vocea României”. Recent, a dezvăluit de ce a făcut-o partenerul ei de viaţă să plângă, dar şi ce dietă urmează acum pentru a scăpa de kilogramele în plus.

Ce dietă urmează Gina Pistol pentru a scăpa de kilogramele în plus

Deși Gina Pistol arată deja foarte bine, aceasta a decis să adopte o dietă strictă pentru a scăpa de câteva kilograme în plus. Prezentatoarea „MasterChef” a recunoscut că acest demers nu este deloc ușor, mai ales atunci când se află pe platourile de filmare, înconjurată de preparate delicioase. Totuși, echipa emisiunii de la Pro TV o susține în eforturile sale de a se menține sănătoasă, pregătindu-i mâncare specială care să se încadreze în regimul alimentar prescris.

Gina Pistol a mărturisit că, deși colegii îi pregătesc mese echilibrate și sănătoase, tentația este mare și îi vine uneori să plângă, neputând să se bucure de toate preparatele savuroase din jurul ei.

„Fac sport atunci când am timp, dar alimentația e foarte importantă. Îmi este și un pic greu, pentru că trebuie să am o alimentație echilibrată, cu trei mese pe zi și gustări. La filmări, colegii mei se ocupă și îmi pregătesc ce am nevoie să mănânc. Doar că partea nasoală pentru mine, care iubesc mâncarea, este că sunt înconjurată de mâncare foarte bună și îmi vine să plâng că nu mă pot bucura și eu de toate preparatele”, a mărturisit Gina Pisto pentru ciao.ro.

Citeşte şi: Când începe MasterChef la Pro TV. Postul de televiziune a făcut anunțul oficial

Citeşte şi: Ce reguli îi impune Gina Pistol fiicei sale și a lui Smiley, Josephine: „Avem o relație foarte echilibrată”

Printre cei care o răsfață cu mâncare sănătoasă se numără chef Cătălin Scărlătescu, Florin Dumitrescu și chef Iosif, care o ajută să își păstreze echilibrul alimentar chiar și în condițiile provocatoare de pe platourile de filmare. Gina a menționat că nu are timp să își gătească ea însăși mesele, motiv pentru care colegii îi vin în ajutor cu preparate simple, dar sănătoase, precum piept de pui cu salată de varză.

De ce a făcut-o Smiley să plângă pe Gina Pistol

Un aspect emoționant al interviului oferit pentru sursa menţionată anterior a fost dezvăluirea Ginei Pistol despre sprijinul necondiționat pe care l-a primit din partea lui Smiley, atât în perioada post-natală, cât și în momentele dificile în care nu se simțea mulțumită de felul în care arată.

Prezentatoarea de la „MasterChef” a mărturisit că după naștere se confrunta cu o imagine de sine distorsionată, însă Smiley a fost mereu alături de ea, spunându-i că este cea mai frumoasă femeie din lume, indiferent de cum arăta în acel moment.

Citeşte şi: Cum arată și cât costă cazarea în locaţiile din Toscana în care s-au distrat Smiley şi Gina Pistol, Radu Vâlcan și Adela Popescu, Irina și Răzvan Fodor. Imagini de vis

„Îmi amintesc că după ce am născut, mă uitam în oglindă și nu mă recunoșteam. Nu știam unde sunt eu, parcă era o altă persoană în oglindă. Și Andrei era tot timpul: ‘Iubita mea, dar tu ești cea mai frumoasă femeie din lume pentru mine!’ Începem să plâng, pentru că aveam impresia că e ironic cu mine, dar el chiar simțea asta. El nu vedea corpul, el mă vedea pe mine așa cum sunt eu cu toate ale mele”, a mai declarat vedeta pentru sursa mai sus menţionată.

Acest sprijin emoțional oferit de Smiley a fost o adevărată ancoră pentru Gina, care, deși își dorește să își atingă obiectivele de slăbire, simte că este iubită și apreciată pentru cine este cu adevărat, dincolo de aspectul fizic.

Gina Pistol, muza din spatele piesei lui Smiley: „Așa cum te văd eu”

Relația dintre Gina și Smiley nu este doar una de iubire, ci și de inspirație creativă. Gina Pistol a fost muza din spatele piesei „Așa cum te văd eu”, o melodie emoționantă pe care Smiley a compus-o special pentru ea. Prezentatoarea a declarat că este un sentiment unic să știe că bărbatul pe care îl iubește o vede într-o lumină atât de frumoasă și că acest lucru o ajută să își păstreze încrederea în sine.

„Da, cum mă vede el, nu mă vede nimeni. Ajută, face bine să ai un bărbat care să te sprijine, să vadă și părțile minunate din tine”, a adăugat Gina Pistol pentru ciao.ro.

Sursa foto: Facebook şi Instagram

Urmărește-ne pe Google News