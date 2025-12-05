Potrivit presei germane, cuplul a intrat într-o „criză profundă” în 2024, cauzată de diferențele de stil de viață. Schweinsteiger călătorea frecvent pentru angajamentele sale ca analist sportiv, în timp ce Ivanovic petrecea mai mult timp în Serbia, sprijinită de familie în creșterea celor trei copii: Luka, Leon și Teo, cel mai mic născut în 2023.
Ultima apariție comună a celor doi a avut loc la Laver Cup, în septembrie 2024, la Berlin. Ulterior, au postat împreună pe Instagram o vizită la un târg de Crăciun, dar actualizările despre viața lor de familie au devenit rare.
În iunie 2025, presa germană a relatat că Schweinsteiger a fost surprins alături de o nouă parteneră, cunoscută sub numele de „Silva”, o bulgăroaică pe care ar fi întâlnit-o prin intermediul copiilor lor. Relația ar fi început în vara lui 2024, cu vacanțe comune în Maroc și Mallorca. Conform revistei Bunte, Ivanovic ar fi încercat inițial să salveze mariajul, dar a renunțat după ce Schweinsteiger i-ar fi spus că își dorește „să trăiască liber”.