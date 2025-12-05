După nouă ani de căsnicie, fosta campioană de tenis Ana Ivanovic a depus oficial actele de divorț de fostul internațional german Bastian Schweinsteiger, câștigător al Cupei Mondiale.

Decizia vine după luni de speculații privind separarea lor, confirmată inițial în vară de reprezentantul sportivei.

O relație intens mediatizată

Ivanovic și Schweinsteiger s-au cunoscut în 2014, pe vremea când fotbalistul evolua la Bayern München. Un an mai târziu, acesta s-a transferat la Manchester United, în timp ce Ivanovic își încheia treptat cariera strălucitoare, marcată de victoria la Roland Garros în 2008. Cei doi s-au căsătorit în iulie 2016, la Veneția, într-o ceremonie urmărită îndeaproape de presa internațională.

Problemele din cuplu

Potrivit presei germane, cuplul a intrat într-o „criză profundă” în 2024, cauzată de diferențele de stil de viață. Schweinsteiger călătorea frecvent pentru angajamentele sale ca analist sportiv, în timp ce Ivanovic petrecea mai mult timp în Serbia, sprijinită de familie în creșterea celor trei copii: Luka, Leon și Teo, cel mai mic născut în 2023.

Ultimele apariții publice

Ultima apariție comună a celor doi a avut loc la Laver Cup, în septembrie 2024, la Berlin. Ulterior, au postat împreună pe Instagram o vizită la un târg de Crăciun, dar actualizările despre viața lor de familie au devenit rare.

În iunie 2025, presa germană a relatat că Schweinsteiger a fost surprins alături de o nouă parteneră, cunoscută sub numele de „Silva”, o bulgăroaică pe care ar fi întâlnit-o prin intermediul copiilor lor. Relația ar fi început în vara lui 2024, cu vacanțe comune în Maroc și Mallorca. Conform revistei Bunte, Ivanovic ar fi încercat inițial să salveze mariajul, dar a renunțat după ce Schweinsteiger i-ar fi spus că își dorește „să trăiască liber”.

