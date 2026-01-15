Constantin Zamfirescu, „Gogoașă” din serialul „Trăsniții în NATO”, are noi probleme de sănătate. „Urmează o operație pe cord deschis. Nu-mi permit la privat, costă 16.000 de euro!”

Constantin Zamfirescu (60 de ani), cunoscut publicului larg drept „Gogoașă” din serialul „Trăsniții în NATO”, trece printr-o perioadă extrem de dificilă. La șase ani după ce a învins cancerul, actorul se confruntă cu noi probleme de sănătate care îl obligă să ajungă din nou pe masa de operație.

De această dată, este vorba despre o intervenție majoră la inimă, pe fondul unei malformații congenitale descoperite recent. În ciuda situației complicate, Zamfirescu rămâne optimist, deși recunoaște că dificultățile financiare îi îngreunează drumul spre vindecare.

Lupta cu boala continuă: actorul va fi operat pe inimă

După ce în 2020 a fost diagnosticat cu cancer și i-a fost extirpat rinichiul drept, Constantin Zamfirescu a reușit să se recupereze printr-un stil de viață strict și multă determinare. Însă, în urma tratamentelor și a stresului acumulat, organismul său a început să cedeze în alte zone. Medicii i-au descoperit o malformație cardiacă prezentă încă de la naștere, care acum necesită o intervenție pe cord deschis. Operația presupune schimbarea unei valve și protezarea aortei, o procedură complexă și riscantă.

Actorul a explicat pentru Click! că înainte de operație trebuie să îndeplinească mai multe condiții medicale, precum scăderea în greutate, reglarea glicemiei și tratarea eventualelor probleme dentare, deoarece orice infecție poate afecta inima. În plus, Zamfirescu suferă și de diabet de tip 2, ceea ce complică și mai mult situația.

„Anul acesta urmează o operație la inimă, pe cord deschis, de schimbarea unei valve și de protezarea aortei. Medicii mi-au descoperit o malformație, cu care am trăit, încă de la naștere, numai că, acum, după ce am trecut prin cancer, am devenit hipertensiv. Asta e, trecem și peste asta.

La urma-urmei, Dumnezeu îți dă cât poți să duci! Însă, până la intervenția chirurgicală, mai am niște etape de trecut. Trebuie să mai slăbesc niște kilograme, trebuie să reduc glicemia, eu am și un diabet de gradul 2. În plus, mi s-a spus că nu trebuie să am probleme dentare, căci infecția de la dinți se poate duce la inimă” – a declarat actorul pentru sursa amintită anterior.

Probleme financiare și decizia de a se opera la stat

Deși spitalele private oferă condiții superioare, actorul a mărturisit că nu își permite costurile uriașe ale unei astfel de intervenții. Operația ar ajunge la aproximativ 16.000 de euro, sumă imposibil de acoperit pentru el. În ultimii ani, Zamfirescu a lucrat ca taximetrist pentru a-și întreține familia și pentru a face față cheltuielilor medicale.

„Nu-mi permit să mă operez la privat, costă vreo 16.000 de euro operația mea, din câte am aflat, așa că mă voi opera la un spital de stat. Plătesc asigurările de sănătate, așa că, de ce să nu profit? Eu lucrez ca taximetrist, și, la un moment dat, am avut un client anestezist, chiar s-a oferit să participe la operație. Încet-încet, echipa medicală se adună” – a adăugat Zamfirescu

Amintiri dureroase: cancerul și problemele din copilărie

Constantin Zamfirescu nu este străin de suferință. În urmă cu cinci ani, a trecut printr-o formă agresivă de cancer la rinichi, care nu dădea simptome. A reușit să se vindece datorită intervenției rapide și schimbării radicale a stilului de viață. Actorul a povestit că, având un singur rinichi, trebuie să fie extrem de atent la alimentație și hidratare, evitând proteina animală și consumând lichide în cantități mari.

Mai mult, problemele sale de sănătate au început chiar din prima zi de viață. La naștere, a suferit un accident vascular cerebral provocat de un travaliu forțat. Medicii au crezut inițial că s-a născut mort, însă o asistentă l-a readus la viață după ce l-a spălat cu apă rece. Episodul i-a lăsat semipareză pe partea dreaptă, o afecțiune cu care a învățat să trăiască toată viața.

„M-am născut de 1 ianuarie. Nu aveau chef medicii atunci de naștere în noaptea de Revelion. Mama nu avea dilatația suficientă și au estimat că voi veni pe lume la 5.00 dimineața și nu aveau chef să piardă Revelionul. Au făcut o nefăcută.

A început un travaliu forțat, în care eu m-am răsucit, m-am înfășurat cu cordonul în jurul gâtului și când m-au tras cu forcepsul, m-au strâns de gât. S-a produs o asfixie, de fapt, un accident vascular cerebral.

Au crezut că sunt mort. Și când a venit asistenta să mă spele, dar cu apă rece, pentru că nu mai avea rost să mă spele cu apă caldă, la șocul termic, mi-am revenit la viață. Nu s-a aflat că accidentul vascular a lăsat niște urme severe, semipareză pe partea dreaptă” – a mărturisit actorul acum câțiva ani.

