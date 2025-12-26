  MENIU  
Home > Diverse > Mesaje de Sfântul Ștefan 2025 – urări și felicitări

Mesaje de Sfântul Ștefan 2025 – urări și felicitări

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Adina Zamfir
.

Să îi felicităm cu drag pe toți cei care poartă numele Sfântului Ștefan. Pe data de 27 decembrie, mii de români primesc felicitări și mesaje de Sfântul Ștefan 2025. Transmite o urare caldă celor dragi, soțului sau soției, prietenilor sau rudelor care poartă numele acestui sfânt.

Mesaje de Sfântul Ștefan 2025 pentru soț sau iubit

  1. La mulți ani, iubirea mea, Ștefan! Ești bărbatul care îmi face inima să bată mai tare în fiecare zi. Îți mulțumesc că ești sprijinul meu, liniștea mea și cea mai frumoasă poveste de dragoste trăită pe viu.
  2. La mulți ani, sufletul meu drag! Fiecare zi alături de tine este un dar, iar fiecare zâmbet al tău îmi luminează lumea. Te iubesc mai mult decât pot spune cuvintele.
  3. Ștefan, dragostea mea, la mulți ani! Îți doresc sănătate, bucurii mari și vise împlinite. Eu voi fi mereu lângă tine, cu inima deschisă și iubire necondiționată.
  4. La mulți ani celui care îmi face viața mai frumoasă! Îți mulțumesc pentru fiecare îmbrățișare, pentru fiecare clipă de liniște și pentru dragostea pe care mi-o oferi zi de zi. De Sfântul Ștefan 2025 vreau să îți spun încă o dată cât de mult te iubesc!
  5. Iubitul meu soț, la mulți ani! Ești echilibrul meu, forța mea și cea mai frumoasă alegere pe care am făcut-o vreodată. Îți doresc un an plin de bucurii și împliniri. La mulți ani, de ziua numelui tău care îmi este atât de drag!
  6. La mulți ani, Ștefan al meu drag! Îți mulțumesc că mă iubești așa cum sunt și că îmi faci sufletul să se simtă acasă oriunde ești tu. Tu ești temelia mea, tu ești soarele și bucuria mea din fiecare zi!
  7. Dragostea mea, la mulți ani! Fie ca fiecare zi să-ți aducă zâmbete, iar eu să fiu mereu motivul pentru care te simți iubit, dorit și apreciat. Iubirea mea nu se va stinge niciodată. Voi fi mereu alături de tine, dragul meu Ștef!
  8. Ștefan, omul inimii mele, la mulți ani! Îți doresc să ai parte de tot ce e mai bun, pentru că meriți o viață plină de lumină, iubire și împliniri.
  9. La mulți ani, soțul meu minunat! Îți mulțumesc că îmi faci viața mai frumoasă prin simpla ta prezență. Te iubesc astăzi mai mult ca ieri și mai puțin ca mâine.
  10. Iubirea mea, Ștefan, la mulți ani! Fiecare clipă alături de tine este o binecuvântare. Îți promit dragoste, răbdare și devotament, azi și în fiecare zi ce va urma. Toată viața noastră va fi ocrotită de iubire și de încrederea mea totală în sufletul și inima ta!

Mesaje de Sfântul Ștefan pentru soție

1. Îți mulțumesc pentru iubirea ta necondiționată, draga mea Ștefania! Dragostea ta m-a învățat ce înseamnă să fii cu adevărat iubit. Îți sunt recunoscător pentru felul în care îmi arăți în fiecare zi că dragostea nu este doar un cuvânt, ci o acțiune, o alegere constantă. La mulți ani, azi, pe 27 decembrie, de ziua numelui tău!

2. Iubita mea soție, mulțumesc pentru căldura sufletului tău! Îți mulțumesc pentru felul în care mă încălzești în cele mai reci zile cu blândețea și empatia ta. Fiecare moment petrecut alături de tine îmi amintește că sunt norocos să am o soție atât de iubitoare. La mulți ani, scumpa mea Ștefania!

3. Ești mereu acolo pentru mine, chiar și în momentele în care nu merit. Îți mulțumesc pentru răbdarea ta infinită și pentru încurajările tale care îmi dau putere să continui să lupt. Sunt atât de fericit că mă iubești și te iubesc infinit. De Sfântul Ștefan, de ziua numelui tău vreau să îți demonstrez încă o dată cât de mult te iubesc!

Gata, e oficial! A plecat de la Antena 1 și a și a semnat noul contract. A făcut marele anunț și toți au fost surprinși când au aflat unde poate fi văzut
Gata, e oficial! A plecat de la Antena 1 și a și a semnat noul contract. A făcut marele anunț și toți au fost surprinși când au aflat unde poate fi văzut
Recomandarea zilei

4. Mulțumesc pentru sufletul tău minunat și pentru că ești mama copiilor mei. Îți sunt profund recunoscător pentru felul în care te ocupi de copiii noștri, pentru dragostea și grija pe care le-o arăți în fiecare zi. Faci o treabă extraordinară și mă faci să mă simt mândru să fiu soțul tău. La mulți ani, iubita mea soție!

5. Îți mulțumesc pentru zâmbetul tău frumos, care a deschis o lume minunată în fața mea. Zâmbetul tău îmi luminează zilele și mă face să cred că totul va fi bine. Este contagios și face ca fiecare zi să fie mai frumoasă și mai plină de viață. La mulți ani, draga mea Ștefania!

Imagini nemaivăzute cu fiica Nicoletei Luciu. La 14 ani, Kim Csergo e o adolescentă superbă, iar cele mai recente poze cu ea i-au uimit pe toți! FOTO
Imagini nemaivăzute cu fiica Nicoletei Luciu. La 14 ani, Kim Csergo e o adolescentă superbă, iar cele mai recente poze cu ea i-au uimit pe toți! FOTO
Recomandarea zilei

6. Mulțumesc pentru tot ce ai făcut în viața mea, pentru clipele minunate pe care mi le dăruiești, pentru dragostea și încrederea ta. Și îți mulțumesc și pentru mâncărurile tale delicioase. Îți sunt recunoscător pentru toate momentele pe care le petrecem împreună în bucătărie, pentru efortul și dragostea pe care le pui în fiecare fel de mâncare. La mulți ani, draga mea soție, cea mai talentată gospodină!

7. Mulțumesc pentru felul în care mă inspiri. În fiecare zi, mă inspiri să fiu o persoană mai bună. Îți mulțumesc pentru că mă provoci să cresc, să învăț și să devin cea mai bună versiune a mea. La mulți ani, iubita mea soție.

8. Îți sunt recunoscător pentru aventura aceasta frumoasă numită viață. Viața cu tine este o adevărată aventură. Îți mulțumesc pentru toate momentele spontane și pline de bucurie, pentru fiecare zi unică și plină de surprize. La mulți ani, iubita mea Ștefania.

9. Mulțumesc pentru dragostea și loialitatea ta. Ești persoana pe care știu că mă pot baza oricând, indiferent de circumstanțe. Loialitatea ta este unul dintre cele mai mari daruri pe care le-am primit în această viață. În fiecare zi te voi iubi mai mult, iar azi, de Sfântul Ștefan 2025, sunt mândru că ești lângă mine și că mă iubești. La mulți ani, draga mea soție!

10. Îți mulțumesc pentru că ești sufletul meu pereche. Cuvintele nu pot exprima recunoștința pe care o simt că ești în viața mea. Ești tot ceea ce mi-am dorit vreodată într-un partener și mult mai mult. La mulți ani, draga mea Ștefania. Te voi iubi tot restul vieții!

Mesaje creștine de Sfântul Ștefan 2025

  1. La mulți ani de Sfântul Ștefan! Fie ca Dumnezeu să te ocrotească mereu, iar Sfântul Arhidiacon Ștefan să-ți fie călăuză și sprijin în toate zilele vieții tale.
  2. În această zi sfântă, îți doresc binecuvântare cerească și pace în suflet. Sfântul Ștefan să te apere de tot răul și să-ți întărească credința.
  3. La mulți ani cu sănătate și har dumnezeiesc! Fie ca lumina credinței să-ți călăuzească pașii, iar rugăciunea să-ți aducă liniște și nădejde.
  4. Sfântul Ștefan, întâiul mucenic, să te ocrotească și să mijlocească pentru tine înaintea lui Dumnezeu. La mulți ani binecuvântați!
  5. De ziua numelui, fie ca Domnul să-ți umple inima cu dragoste, răbdare și înțelepciune. La mulți ani sub ocrotirea Sfântului Ștefan!
  6. La mulți ani! Dumnezeu să-ți dăruiască pace în casă, sănătate în trup și lumină în suflet, iar Sfântul Ștefan să-ți fie apărător.
  7. În această zi de sărbătoare, îți doresc să simți prezența lui Dumnezeu în fiecare pas. Sfântul Ștefan să te întărească în credință și fapte bune.
  8. La mulți ani cu credință și nădejde! Fie ca rugăciunile tale să fie ascultate, iar Sfântul Ștefan să te păzească de încercări.
  9. Dumnezeu să te binecuvânteze cu ani senini și suflet curat. Sfântul Ștefan să-ți fie model de statornicie și iubire creștină.
  10. La mulți ani de Sfântul Ștefan! Fie ca harul Domnului să te însoțească mereu, iar credința să-ți fie pavăză în toate zilele vieții tale.

Mesaje de Sfântul Ștefan pentru prieteni și rude

  1. Cu ocazia sărbătorii de astăzi, primiți un călduros „La mulți ani”! Să aveți parte de multa sănătate, multe realizări și tot ce vă doriți, alături cei dragi!
  2. Îți urez ca în această zi frumoasă, natura să-ți zâmbească și cei dragi să te iubească. La mulți ani de Sfântul Ștefan 2025!
  3. Îți transmit cele mai calde mesaje de Sfântul Ștefan, îți doresc o oră de liniște, o zi senină, o săptămâna de bucurii, o lună de împliniri, un an de prosperitate, un veac de sănătate, fericire și iubire! La mulți ani!
  4. De ziua numelui tău, îți doresc tot binele din lume, noroc, fericire și sanatate și să ți se îndeplinească toate dorințele. La mulți ani!
  5. De ziua numelui iți doresc tot ce poate fi mai bun în viață și nu numai atât! Îți doresc tot ce-mi doresc mie! Să fii sănătos, bogat si cumpătat! La mulți ani!
  6. Azi, de ziua ta de nume este o zi specială, cu bucurie și speranță, o zi în care sufletul învinge orice urmă de tristețe, când tot ce a fost greu ți se pare ușor. La Mulți Ani, dragă Ștefan/ia!
  7. Felicitări cu ocazia acestei zile! Îți urez să fii mereu sănătos, energic și plin de bucurie. La mulți ani, Ștefan!
  8. Împlinirile frumoase, sănătatea și spiritul acestei zile să te însoțească pretutindeni. Îți doresc să ai o zi superbă!
  9. Ne gândim cu toții la tine și, pentru ca astăzi este o zi specială, îți urăm un sincer „La mulți ani”!
  10. Îti doresc ca de ziua numelui tău să ți se împlinească toate dorințele, să fii fericit, iubit și să ai parte numai de bucurii în viață. Un sincer La Mulți Ani!
  11. Pentru că porți acest nume, Sfântul Ștefan să-și coboare ochii asupra ta și să-ți dăruiască fericirea dorită și liniștea interioară.
  12. Ştefan – Hai noroc şi voie bună, Să petrecem împreună, C-astăzi este o zi mare, Şi-i motiv de sărbătoare! La mulţi ani!
  13. Toate florile din lume pentru tine Ştefania! Sa ai o zi superba si sa te bucuri de ziua numelui tau la fel cum aceste flori se bucura de lumina soarelui. La multi ani!
  14. De Sf. Stefan, fie ca cei dragi să te înconjoare cu toată căldura sufletelor lor într-o seară magică, iar fericirea să te ia în brațele ei în acest moment special!
  15. Dragă Ștefania îţi urez să ai o zi a numelui la fel de luminoasă precum aripile unui fluture, la fel de fericită precum cântecul ciocârliei şi la fel de frumoasă precum o grădină plină cu flori!
  16. Fie ca toate împlinirile frumoase, sănătatea și spiritul acestei zile să vă însoțească pretutindeni. Vă doresc o zi cât mai frumoasă și ocrotită de spiritul Sf. Ștefan!
  17. Ștefania, sper că bucuriile să nu se termine, visurile să devină realitate iar calea vieţii să fie presărată cu flori si dragoste. La multi ani!
  18. Iti urez din tot sufletul noroc, să iti găsesti pacea si fericirea, să nu versi nicio lacrimă și să trăiesti fiecare clipa astfel incât să nu regreți nicio secundă trecută! Cele mai bune urări de la mine, de Sfântul Ștefan 2025.
  19. Visele și speranțele de azi să devină realitate, orice piedică un pas înainte, gândul bun și fericirea să te însoțească mereu! La Mulți Ani, Ştefan!
  20. Un gând bun şi-o sărutare/ Azi la ceas de-aniversare/ Sfântul Ştefan să vă ocrotească/ Visele să vă-mplineasca!/ La mulţi ani, stimate domnule Ştefan!

Mesaje haioase de Sfântul Ștefan

  1. La mulți ani! Să ai parte de un tort mare, lumânări puține (din politețe, nu le numărăm) și motive serioase de râs în fiecare zi!
  2. La mulți ani cu sănătate, stimate Ștefan! Restul se mai rezolvă… bani, vacanțe, somn — toate la pachet, dacă se poate!
  3. La mulți ani! Fie ca vârsta ta să rămână secret de stat, iar energia ta să pară suspect de mare!
  4. La mulți ani! Azi mănânci tort fără regrete, bei fără explicații și râzi fără limită. De mâine… mai vedem…
  5. Felicitări! Ai mai câștigat un an de experiență… la viață, la nervi și la suportat oameni. La mulți ani!
  6. La mulți ani! Să ai buzunarele pline, stomacul fericit și alarma de dimineață mereu stricată!
  7. La mulți ani, campionule! Să fii tânăr la suflet, isteț la minte și suficient de matur cât să știi când să deschizi șampania!
  8. La mulți ani, prietenă dragă! Îți doresc un an fără diete, fără stres și cu cât mai multe „lasă că merge și-așa”!
  9. La mulți ani! Nu ești mai bătrân, ești doar… ediție limitată, din ce în ce mai valoroasă.
  10. La mulți ani cu chef de viață! Să te țină bateriile, glumele să-ți iasă din prima și prietenii să-ți fie mereu aproape!

foto: Freepik

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
ELLE - ediția ianuarie 2026 ELLE - ediția ianuarie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Ubik - Philip K. Dick Ubik - Philip K. Dick 29.99 RON Cumpără acum
Somnul de veci - Raymond Chandler Somnul de veci - Raymond Chandler 29.99 RON Cumpără acum
O zi de decembrie - Josie Silver O zi de decembrie - Josie Silver 29.99 RON Cumpără acum
Monte Cassino - Sven Hassel Monte Cassino - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Moarte și viscol - Sven Hassel Moarte și viscol - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Legiunea blestemaților - Sven Hassel Legiunea blestemaților - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Imagini rare cu fiica Nicoletei Luciu, care nu a mai apărut în public de când era mică. Cum arată Kim la 14 ani
Imagini rare cu fiica Nicoletei Luciu, care nu a mai apărut în public de când era mică. Cum arată Kim la 14 ani
Fanatik
Ce afacere au dezvoltat tatăl lui Gigi și Giovanni Becali: “1,5 lei gogoașa! Se vindeau ca la balamuc”
Ce afacere au dezvoltat tatăl lui Gigi și Giovanni Becali: “1,5 lei gogoașa! Se vindeau ca la balamuc”
GSP.ro
Cristiano și Georgina și-au cumpărat insule de 8 milioane de euro! Unde sunt poziționate: „Am simțit conexiunea de la prima vizită”
Cristiano și Georgina și-au cumpărat insule de 8 milioane de euro! Unde sunt poziționate: „Am simțit conexiunea de la prima vizită”
Click.ro
Fuego, primele declarații despre viața sentimentală! „Nu sunt un om singur!” Ce spune despre relația de peste 25 de ani cu Irina Loghin?
Fuego, primele declarații despre viața sentimentală! „Nu sunt un om singur!” Ce spune despre relația de peste 25 de ani cu Irina Loghin?
TV Mania
Despărțire cu lacrimi pentru copiii Andreei Esca. Ce i-a spus Alexia Eram lui Aris chiar înainte de Survivor 2026: „Te aștept acasă cu tot cu…”
Despărțire cu lacrimi pentru copiii Andreei Esca. Ce i-a spus Alexia Eram lui Aris chiar înainte de Survivor 2026: „Te aștept acasă cu tot cu…”
Redactia.ro
De ce se plângea Ion Drăgan în ultima vreme. Ar putea fi principală cauză a infarctului care l-a răpus chiar în prima zi de Crăciun
De ce se plângea Ion Drăgan în ultima vreme. Ar putea fi principală cauză a infarctului care l-a răpus chiar în prima zi de Crăciun
Citește și...
Cu cât vinde Dan Șucu o vilă de 5 camere în Pipera. Suma neașteptată cerută de patronul Rapidului
Camera de bord în 2026: când te ajută ca probă și când îți poate crea probleme
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Dacă AUR ar scădea în sondaje, Becali s-ar gudura pe lângă Călin Georgescu
Când pică Floriile și Paștele catolic în 2026
Mesaje de Crăciun 2025 - cele mai frumoase urări și felicitări
Povestea micului „Einstein”, copilul minune de 15 ani care are doctorat în fizică cuantică. A terminat liceul la 8 ani și a obținut masteratul la 12: „Nu uita că ești și tu adolescent”
Pârtii de schi de vis
Muzica populară românească este în DOLIU! Unul dintre marii artişti ai României a murit în somn, la 54 de ani

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Theo Rose le închide gura celor care o sfătuiesc să se tuneze: „Nu mă zăpăciți. Eu nu îmi pun nici buze, nici sâni”. Care este motivul
Theo Rose le închide gura celor care o sfătuiesc să se tuneze: „Nu mă zăpăciți. Eu nu îmi pun nici buze, nici sâni”. Care este motivul
Andreea Bănică, adevărul destrămarea trupei Exotic. Ce s-a întâmplat în urmă cu 20 de ani
Andreea Bănică, adevărul destrămarea trupei Exotic. Ce s-a întâmplat în urmă cu 20 de ani
Proiecte speciale
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Avantaje
Soția lui Tudor Chirilă, surprinsă în culise, la finala de la „Vocea României”. A stat lângă Gina Pistol, iar Esca le-a filmat: „Soțiile finaliștilor”. Imaginea e aici
Soția lui Tudor Chirilă, surprinsă în culise, la finala de la „Vocea României”. A stat lângă Gina Pistol, iar Esca le-a filmat: „Soțiile finaliștilor”. Imaginea e aici
Cine este și cu ce se ocupă actuala iubită a lui Adrian Cioroianu. Și-a refăcut viața după divorțul de Daniela Nane. Prima imagine de cuplu
Cine este și cu ce se ocupă actuala iubită a lui Adrian Cioroianu. Și-a refăcut viața după divorțul de Daniela Nane. Prima imagine de cuplu
Elle
Noi informații despre starea de sănătate a lui Justin Timberlake după ce a fost diagnosticat cu boala Lyme într-o formă „debilitantă”. Ce au dezvăluit apropiații artistului
Noi informații despre starea de sănătate a lui Justin Timberlake după ce a fost diagnosticat cu boala Lyme într-o formă „debilitantă”. Ce au dezvăluit apropiații artistului
Surpriză în showbiz! La câteva luni de când a născut, vedeta s-a căsătorit în mare secret cu actualul ei iubit, cu 8 ani mai tânăr decât ea
Surpriză în showbiz! La câteva luni de când a născut, vedeta s-a căsătorit în mare secret cu actualul ei iubit, cu 8 ani mai tânăr decât ea
De ce Magda Pălimariu refuză să se mute în Norvegia, acolo unde locuiește soțul ei: „Nici nu vreau să mai merg des acolo, pentru că…”
De ce Magda Pălimariu refuză să se mute în Norvegia, acolo unde locuiește soțul ei: „Nici nu vreau să mai merg des acolo, pentru că…”
DailyBusiness.ro
Tanczos Barna respinge ideea suspendării președintelui Nicușor Dan: „Un foc de paie, nu se va întâmpla”
Tanczos Barna respinge ideea suspendării președintelui Nicușor Dan: „Un foc de paie, nu se va întâmpla”
OpenAI pregătește lansarea unei versiuni ChatGPT pentru adulți. Ce caracteristici va avea noul model de chatbot
OpenAI pregătește lansarea unei versiuni ChatGPT pentru adulți. Ce caracteristici va avea noul model de chatbot
A1.ro
Mugur Mihăescu va deveni bunic. Ivona este însărcinată cu primul copil: „Cel mai frumos cadou” Primele imagini cu burtica
Mugur Mihăescu va deveni bunic. Ivona este însărcinată cu primul copil: „Cel mai frumos cadou” Primele imagini cu burtica
Zodii care își găsesc marea iubire în ianuarie 2026
Zodii care își găsesc marea iubire în ianuarie 2026
Horoscop 26 decembrie 2025. O zodie se întoarce la o fostă iubire. Se lasă purtată de val și trăiește pasiunea la cote maxime
Horoscop 26 decembrie 2025. O zodie se întoarce la o fostă iubire. Se lasă purtată de val și trăiește pasiunea la cote maxime
Destinația exotică în care Alina Pușcău a plecat de Crăciun: „Sora mea a luat bilete de avion pentru mine și mama mea” / Exclusiv
Destinația exotică în care Alina Pușcău a plecat de Crăciun: „Sora mea a luat bilete de avion pentru mine și mama mea” / Exclusiv
„Rezoluțiile sunt în suflet.” Ce tradiție respectă JO Ioana Anuța cu sfințenie în fiecare an de Crăciun și Revelion / Exclusiv
„Rezoluțiile sunt în suflet.” Ce tradiție respectă JO Ioana Anuța cu sfințenie în fiecare an de Crăciun și Revelion / Exclusiv
Observator News
Momentul în care un şofer băut la volanul unui BMW se izbeşte de o casă, în Satu Mare. Se grăbea la colindat
Momentul în care un şofer băut la volanul unui BMW se izbeşte de o casă, în Satu Mare. Se grăbea la colindat
Libertatea pentru Femei
Care este singurul supermarket deschis in ziua de Craciun. Informatie de interes national
Care este singurul supermarket deschis in ziua de Craciun. Informatie de interes national
„Sânii mei cresc fără oprire”. Cum arată tânăra care poartă cupa P, după ce bustul a început să se dezvolte necontrolat: „Primesc priviri neplăcute, mai ales din partea altor femei”
„Sânii mei cresc fără oprire”. Cum arată tânăra care poartă cupa P, după ce bustul a început să se dezvolte necontrolat: „Primesc priviri neplăcute, mai ales din partea altor femei”
Cine a fost Mălina Guler. Povestea tinerei jurnaliste din Oradea, găsită moartă după ce a căzut de la etajul 7
Cine a fost Mălina Guler. Povestea tinerei jurnaliste din Oradea, găsită moartă după ce a căzut de la etajul 7
Cum și-au împodobit vedetele noastre brazii de Crăciun. Bradul Adelinei Pestițu e ireal de frumos, iar Dani Oțil l-a umplut de jucării
Cum și-au împodobit vedetele noastre brazii de Crăciun. Bradul Adelinei Pestițu e ireal de frumos, iar Dani Oțil l-a umplut de jucării
Viva.ro
Fiica Nicoletei Luciu nu a mai apărut în spațiul public de când era mică, dar acum surpriză! Wow, cum arată Kim Csergo la 14 ani! S-a transformat într-o domnișoară superbă și absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Cele mai recente fotografii în premieră
Fiica Nicoletei Luciu nu a mai apărut în spațiul public de când era mică, dar acum surpriză! Wow, cum arată Kim Csergo la 14 ani! S-a transformat într-o domnișoară superbă și absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Cele mai recente fotografii în premieră
Testamentul lăsat de Rodica Stănoiu. Ce primește Marius Calotă și ce nume-surpriză au mai apărut pe listă! Bărbatul care i-ar fi fost iubit a primit inclusiv locul de veci unde ea este înmormântată!
Testamentul lăsat de Rodica Stănoiu. Ce primește Marius Calotă și ce nume-surpriză au mai apărut pe listă! Bărbatul care i-ar fi fost iubit a primit inclusiv locul de veci unde ea este înmormântată!
Veste neașteptată în showbiz-ul românesc! S-au despărțit, iar el suferă enorm: "Eu nu îmi doresc divorțul, ea și-l dorește. Cred că vom ajunge...” Tulburător, ce s-a întâmplat, de fapt, între ei
Veste neașteptată în showbiz-ul românesc! S-au despărțit, iar el suferă enorm: "Eu nu îmi doresc divorțul, ea și-l dorește. Cred că vom ajunge...” Tulburător, ce s-a întâmplat, de fapt, între ei
Incredibil, ce transformare! Cum arată astăzi Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak în 2005. A trecut atunci prin momente cumplite, dar acum totul pare pentru ea doar un vis urât. Cu ce se ocupă în prezent și ce surpriză a apărut în viața ei
Incredibil, ce transformare! Cum arată astăzi Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak în 2005. A trecut atunci prin momente cumplite, dar acum totul pare pentru ea doar un vis urât. Cu ce se ocupă în prezent și ce surpriză a apărut în viața ei
Redactia.ro
De ce se plângea Ion Drăgan în ultima vreme. Ar putea fi principală cauză a infarctului care l-a răpus chiar în prima zi de Crăciun
De ce se plângea Ion Drăgan în ultima vreme. Ar putea fi principală cauză a infarctului care l-a răpus chiar în prima zi de Crăciun
E doliu în muzica populară din România. De ce s-a stins, de fapt, solistul Ion Drăgan chiar de Crăciun
E doliu în muzica populară din România. De ce s-a stins, de fapt, solistul Ion Drăgan chiar de Crăciun
E doliu în muzica populară. S-a stins chiar în ziua de Crăciun unul dintre cei mai mari soliști ai României
E doliu în muzica populară. S-a stins chiar în ziua de Crăciun unul dintre cei mai mari soliști ai României
Care a fost, de fapt, relația dintre Rodica Stănoiu și presupusul iubit tinerel. Marius Calotă a venit cu noi dezvăluiri după percheziția anchetatorilor
Care a fost, de fapt, relația dintre Rodica Stănoiu și presupusul iubit tinerel. Marius Calotă a venit cu noi dezvăluiri după percheziția anchetatorilor
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Tragedie aviatică în timpul unei misiuni de salvare: cinci persoane au murit
Tragedie aviatică în timpul unei misiuni de salvare: cinci persoane au murit
Doliu în muzica românească: a murit în prima zi de Crăciun în urma unui infarct
Doliu în muzica românească: a murit în prima zi de Crăciun în urma unui infarct
5 semne pe piele care pot indica probleme ale ficatului și pe care nu trebuie să le ignori
5 semne pe piele care pot indica probleme ale ficatului și pe care nu trebuie să le ignori
Cardiolog: Acesta este cel mai bun pește pentru inimă
Cardiolog: Acesta este cel mai bun pește pentru inimă
TV Mania
Despărțire cu lacrimi pentru copiii Andreei Esca. Ce i-a spus Alexia Eram lui Aris chiar înainte de Survivor 2026: „Te aștept acasă cu tot cu…”
Despărțire cu lacrimi pentru copiii Andreei Esca. Ce i-a spus Alexia Eram lui Aris chiar înainte de Survivor 2026: „Te aștept acasă cu tot cu…”
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate
VIDEO viral. Cum arăta Ramona Olaru atunci când a pășit pentru prima dată în platoul de la Neatza. Brunetă, fuste scurte și glume deocheate
VIDEO viral. Cum arăta Ramona Olaru atunci când a pășit pentru prima dată în platoul de la Neatza. Brunetă, fuste scurte și glume deocheate
Topul celor mai bogați actori turci din 2025 te va surprinde! Kıvanç Tatlıtuğ domină clasamentul, dar stai să vezi cine sunt vedetele care completează lista și ce averi uriașe au strâns
Topul celor mai bogați actori turci din 2025 te va surprinde! Kıvanç Tatlıtuğ domină clasamentul, dar stai să vezi cine sunt vedetele care completează lista și ce averi uriașe au strâns
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Cum arată acum Cristina Spătar! Imagini incendiare cu regina muzicii R&amp;B! Așa se menține în formă artista
Cum arată acum Cristina Spătar! Imagini incendiare cu regina muzicii R&amp;B! Așa se menține în formă artista
Cum arată acum Catrinel Sandu, prima „bebelușă” de la Cronica Cârcotașilor. Era una dintre cele mai dorite femei din România
Cum arată acum Catrinel Sandu, prima „bebelușă” de la Cronica Cârcotașilor. Era una dintre cele mai dorite femei din România
Cum se menține în formă Ricky Martin, la 53 de ani! Zeul latino care sfidează timpul
Cum se menține în formă Ricky Martin, la 53 de ani! Zeul latino care sfidează timpul
Cum își păstrează silueta Iulia Vântur. Ce bea în fiecare dimineață? ”Cred că acesta este secretul până la urmă”
Cum își păstrează silueta Iulia Vântur. Ce bea în fiecare dimineață? ”Cred că acesta este secretul până la urmă”
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton